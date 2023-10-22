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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Хам-Кам
0:3
Конец матча
Хёугесунн
0'
22' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
0:1
30' Гол
Теркильдсен Петер
88' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
0:2
88' Гол
Эскесен Юлиус
90' Желтая карточка
Сельвик Эгиль
0:3
90' Гол
Содерлунд Александер
90' Желтая карточка
Jonas Enkerud
90'+7

Ход матча

22'
 
Крюгор Кевин Мартин
30'
0:1
Теркильдсен Петер
(Содерлунд Александер)
67'
Tore Andre Soeraas
Мава Мозес
 
68'
Кьяергор Оливер
Бьёрло Мортен
 
71'
 
Лейте Бруно
Крюгор Кевин Мартин
76'
Jonas Enkerud
Kristian Loenstad Onsrud
 
78'
 
Oscar Krusnell
Claus Niyukuri
85'
 
Sander Innvaer
Нжи Билал
87'
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
 
87'
Йонссон Видар
Halvor Roedoelen Opsahl
 
88'
 
Фредриксен Ульрик
88'
0:2
Эскесен Юлиус
(Лейте Бруно)
90'
 
Сельвик Эгиль
90'
0:3
Содерлунд Александер
90'
Jonas Enkerud
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
12
Сандберг
Маркус
6
John
Olav
Norheim
23
Шельстад
Фредрик
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
17
Бьёрло
Мортен
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
23
Уйсман
Дан
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
Хам-Кам
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Хам-Кам
Хёугесунн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:2
Э
1:0
Э
1:1
КН
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.28
Киркеволд Пол 6 0.24
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.16
John Olav Norheim 3 0.12
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.08
Конгсро Вегар 2 0.08
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.08
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.24
Нжи Билал 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Лейте Бруно 2 0.08
Эскесен Юлиус 1 0.04
Содерлунд Александер 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Claus Niyukuri 1 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 4 1
Крюгор Кевин Мартин 3 1
Кристенсен Магнус 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Фредриксен Ульрик 3 0
Эскесен Юлиус 3 0
Sorry Diarra 1 1
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хёугесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
4
Хам-Кам
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хёугесунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

32
11

Упущенные победы

6
10
Хам-Кам
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Хёугесунн
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

35
12

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
5
25%
6
35%
61-75
5
25%
2
12%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Пропущено

34
18
14 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
6
18%
1
6%
31-45
7
21%
3
17%
46-60
7
21%
6
33%
61-75
6
18%
4
22%
76-90

Забито

34
23
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
3
9%
4
17%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
8
24%
3
13%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
9
26%
6
26%
76-90

Пропущено

54
35
20 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
1
2%
2
6%
1-15
12
22%
3
9%
16-30
7
13%
4
11%
31-45
11
20%
8
23%
46-60
12
22%
12
34%
61-75
11
20%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Хёугесунн

Точный счет

2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
3
9
3
10
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
7
5
7
1.5
2
11
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
16
9
11
14
1.5
5
20
5
20
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 0:0 25 16 5 4 51 - 34 53
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 0:0 25 15 4 6 35 - 25 49
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 25 11 4 10 48 - 41 37
8.
Одд
 25 8 7 10 30 - 35 31
9.
Стрёмсгодсет
 25 9 3 13 29 - 33 30
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хам-Кам
 25 8 3 14 34 - 54 27
12.
Хёугесунн
 25 7 6 12 24 - 34 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 25 5 3 17 21 - 55 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Викинг
 0:0 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 0:0 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Стрёмсгодсет
 12 6 1 5 18 - 14 19
10.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
13.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 0:0 12 7 2 3 14 - 12 23
3.
Викинг
 0:0 12 7 2 3 18 - 16 23
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Содерлунд Александер сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Питер Теркилдсен бьет в цель!
    • 22'
      Крюгор Кевин Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 0:3 Хёугесунн онлайн

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