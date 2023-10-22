Тур: 25. Стадион: Брискеби. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
22' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
0:1
30' ГолТеркильдсен Петер
88' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
0:2
88' ГолЭскесен Юлиус
90' Желтая карточкаСельвик Эгиль
0:3
90' ГолСодерлунд Александер
90' Желтая карточкаJonas Enkerud
90'+7
Ход матча
30'
88'
0:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
- Нападающий
-
55 Madiodio Dia
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
История личных встреч
Хам-Кам
Хёугесунн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.28
|Киркеволд Пол
|6
|0.24
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.16
|John Olav Norheim
|3
|0.12
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.08
|Конгсро Вегар
|2
|0.08
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.08
|Кьяергор Оливер
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.24
|Нжи Билал
|3
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Лейте Бруно
|2
|0.08
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Содерлунд Александер
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Реесе Сёрен
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|1
|0.04
|Anders Baertelsen
|1
|0.04
|Claus Niyukuri
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|3
|1
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Лейте Бруно
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Sorry Diarra
|1
|1
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хёугесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
4
Хам-Кам
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хёугесунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
32
11
Упущенные победы
6
10
Хам-Кам
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Хёугесунн
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
35
12
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
20%
5
29%
29%
46-60
5
25%
6
35%
61-75
5
25%
2
12%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Пропущено
34
18
14 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
6
18%
1
6%
31-45
7
21%
3
17%
46-60
7
21%
6
33%
61-75
6
18%
4
22%
76-90
Забито
34
23
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 9
3
9%
4
17%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
8
24%
3
13%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
9
26%
6
26%
76-90
Пропущено
54
35
20 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
1
2%
2
6%
1-15
12
22%
3
9%
16-30
7
13%
4
11%
31-45
11
20%
8
23%
46-60
12
22%
12
34%
61-75
11
20%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Хёугесунн
Точный счет
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
67
39
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
67
57
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
169
1114
520
520
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|0:0
|25
|16
|5
|4
|51 - 34
|53
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|0:0
|25
|15
|4
|6
|35 - 25
|49
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|25
|11
|4
|10
|48 - 41
|37
|8.
|25
|8
|7
|10
|30 - 35
|31
|9.
|25
|9
|3
|13
|29 - 33
|30
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|25
|8
|3
|14
|34 - 54
|27
|12.
|25
|7
|6
|12
|24 - 34
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|25
|5
|3
|17
|21 - 55
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|33 - 18
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|12
|6
|1
|5
|18 - 14
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6