Тур: 25. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаСормо Бент
22' Желтая карточкаКрасники Крешник
0:1
28' ГолFaniel Temesgen Tewelde
Ход матча
15'
22'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.09
Среднее время на гол
52
82
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.91
1.2
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.81
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
78
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.24
|Валсвик Густав
|4
|0.16
|Стенгель Херман
|3 (3)
|0.12
|Менерт Маркус
|3
|0.12
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.08
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.08
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.16
|Faniel Temesgen Tewelde
|4
|0.16
|Йоргенсен Филип
|3
|0.12
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.12
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.08
|Dennis Gjengaar
|2
|0.08
|Юхансен Сондре
|2
|0.08
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|3
|1
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Овусу Соломон
|4
|1
|Томас Диого
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Овусу Леонард
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Leon Hien
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
Стрёмсгодсет
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
6
14
Стрёмсгодсет
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Одд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
27%
4
25%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
22%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
1
8%
5
28%
76-90
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
5
42%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
7
39%
2
15%
76-90
Забито
27
30
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
15%
4
13%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
7
23%
76-90
Пропущено
31
31
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
4
13%
3
10%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
8
26%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2
Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Одд
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
38
48
110
210
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
310
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
618
816
222
321
123
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|24
|16
|4
|4
|51 - 34
|52
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|24
|15
|3
|6
|35 - 25
|48
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|2:2
|25
|11
|5
|9
|48 - 40
|38
|8.
|1:0
|25
|9
|7
|9
|30 - 32
|34
|9.
|1:1
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|10.
|0:1
|25
|8
|3
|14
|26 - 33
|27
|11.
|0:1
|25
|8
|3
|14
|34 - 52
|27
|12.
|1:0
|25
|7
|6
|12
|22 - 34
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|1:1
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|2:2
|25
|4
|4
|17
|20 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|12
|9
|2
|1
|33 - 18
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|2:2
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|1:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|10.
|1:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|15 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|2:2
|13
|3
|4
|6
|12 - 20
|13
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|14 - 12
|22
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|19 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|9.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|1:0
|13
|2
|4
|7
|7 - 17
|10
|12.
|0:1
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|2:2
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6