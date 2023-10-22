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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Стрёмсгодсет
3:1
Конец матча
Одд
0'
15' Желтая карточка
Сормо Бент
22' Желтая карточка
Красники Крешник
0:1
28' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
52' Желтая карточка
Стенгель Херман
54' Желтая карточка
Овусу Леонард
1:1
63' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
2:1
69' Пенальти
Стенгель Херман
3:1
85' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
90'+6
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
4
Leon
Hien
2
Рууд
Эспен
7
Йоргенсен
Филип
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
24
Dennis
Gjengaar
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
Стрёмсгодсет
3-4-3
Одд
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
1:0
Э
5:1
Э
0:0
ТМК
3:2
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
3:5

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.91
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.24
Стенгель Херман 4 (4) 0.16
Валсвик Густав 4 0.16
Менерт Маркус 3 0.12
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.12
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.08
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 4 (1) 0.16
Faniel Temesgen Tewelde 4 0.16
Йоргенсен Филип 3 0.12
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.12
Ингебритсен Микаэль 2 0.08
Dennis Gjengaar 2 0.08
Юхансен Сондре 2 0.08
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 3 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Валсвик Густав 2 0
Стенгель Херман 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Овусу Соломон 4 1
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Рууд Эспен 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
12
Стрёмсгодсет
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Одд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

6
14
Стрёмсгодсет
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Одд
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
22%
4
24%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
7
33%
61-75
1
7%
6
29%
76-90

Забито

12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
5
42%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
7
39%
2
15%
76-90

Забито

30
31
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
4
13%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
2
7%
5
16%
46-60
8
27%
5
16%
61-75
8
27%
7
23%
76-90

Пропущено

32
34
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
4
13%
3
9%
1-15
7
22%
2
6%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
4
13%
6
18%
46-60
5
16%
8
24%
61-75
8
25%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2
Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Одд

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
18
7
7
18
1.5
8
17
3
22
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 0:0 25 16 5 4 51 - 34 53
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 0:0 25 15 4 6 35 - 25 49
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 25 11 4 10 48 - 41 37
8.
Одд
 25 8 7 10 30 - 35 31
9.
Стрёмсгодсет
 25 9 3 13 29 - 33 30
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хам-Кам
 25 8 3 14 34 - 54 27
12.
Хёугесунн
 25 7 6 12 24 - 34 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 25 5 3 17 21 - 55 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Викинг
 0:0 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 0:0 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Стрёмсгодсет
 12 6 1 5 18 - 14 19
10.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
11.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
12.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
13.
Хёугесунн
 12 5 2 5 15 - 17 17
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 0:0 12 7 2 3 14 - 12 23
3.
Викинг
 0:0 12 7 2 3 18 - 16 23
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 12 1 0 11 8 - 35 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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