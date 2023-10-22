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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Русенборг
1:1
Перерыв
Стабек
0'
0:1
13' Гол
Бакенга Мушага
17' Желтая карточка
Кабран Кевин
1:1
33' Гол
Сэтер Оле Кристиан
41' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
45' Желтая карточка
Сельнес Оле

Ход матча

13'
0:1
Бакенга Мушага
(Вальстад Николас)
17'
 
Кабран Кевин
24'
Шелбред Пер-Сильян
Нипан Сверре Халсет
 
32'
 
Хауген Фредрик
Хеберг-Ветти Геуте
33'
Сэтер Оле Кристиан
(Скарсем Олаус)
1:1
41'
Сэтер Оле Кристиан
 
45'
Сельнес Оле
 
45'
Конрадсен-Сейде Миккель
Йенссен Ульрик
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Стабек
4.15
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3.65
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4.05
Все Коэффициенты
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Сельнес
Оле
21
Скарсем
Олаус
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
Русенборг
4-3-3
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Стабек

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

59.4%
18.8%
21.8%
19 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
8 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
3:1
К
3:2
Э
1:0
Э
2:3
ТМК
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
ТМС
5:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМС
0:1
Э
1:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

2.12
1.6

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

79
69

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.66
1.44

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 7 (3) 0.28
Хольсе Карло 3 0.12
Бьёрло Мортен 3 0.12
Нипан Сверре Халсет 3 0.12
Нельсон Джейден 2 0.08
Скарсем Олаус 2 0.08
Йенссен Ульрик 2 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Торвальдссон Исак 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 8 (1) 0.32
Kasper Waarst Hoegh 5 0.2
Кабран Кевин 2 0.08
Костадинов Калоян 2 0.08
Вангберг Симен 2 0.08
Несс Николай 1 0.04
Вальстад Николас 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Rasmus Eggen Vinge 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Нельсон Джейден 3 1
Перейра Адриан 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Сельнес Оле 1 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Кабран Кевин 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
7
Русенборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

5
13
Русенборг
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Стабек
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

19
9
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
6
32%
1
11%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
2
22%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
5
19%
1-15
3
20%
6
22%
16-30
3
20%
4
15%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
20%
7
26%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

26
13
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
27%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
6
23%
6
46%
76-90

Забито

30
22
9 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
3
10%
5
23%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
8
27%
3
14%
46-60
8
27%
3
14%
61-75
5
17%
4
18%
76-90

Пропущено

41
40
22 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
10
24%
6
15%
1-15
4
10%
9
23%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
7
17%
5
13%
46-60
3
7%
2
5%
61-75
9
22%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1
Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1
Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1

Результаты матчей

Русенборг
Стабек

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
4
9
3
9
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
14
10
8
16
1.5
6
18
3
21
2.5
3
21
2
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 24 16 4 4 51 - 34 52
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 24 15 3 6 35 - 25 48
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 2:2 25 11 5 9 48 - 40 38
8.
Одд
 1:0 25 9 7 9 30 - 32 34
9.
Русенборг
 1:1 25 8 6 11 32 - 41 30
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 25 8 3 14 26 - 33 27
11.
Хам-Кам
 0:1 25 8 3 14 34 - 52 27
12.
Хёугесунн
 1:0 25 7 6 12 22 - 34 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 1:1 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 2:2 25 4 4 17 20 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 12 9 2 1 33 - 18 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 2:2 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 1:1 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Одд
 1:0 12 5 4 3 15 - 12 19
10.
Стабек
 1:1 13 5 3 5 15 - 11 18
11.
Хам-Кам
 0:1 13 5 3 5 18 - 18 18
12.
Хёугесунн
 1:0 12 5 2 5 15 - 17 17
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 12 5 1 6 15 - 14 16
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 2:2 13 3 4 6 12 - 20 13
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
3.
Тромсё
 11 7 1 3 14 - 12 22
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 2:2 13 4 4 5 19 - 23 16
8.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
9.
Одд
 1:0 13 4 3 6 15 - 20 15
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 1:0 13 2 4 7 7 - 17 10
12.
Хам-Кам
 0:1 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 1:1 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 1:1 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 2:2 12 1 0 11 8 - 35 3
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Лиллестрём Ольсен Томас 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Стабек
4.15
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3.65
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4.05
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Где смотреть матч Русенборг 1:1 Стабек онлайн

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