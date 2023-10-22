Тур: 25. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
0:1
13' ГолБакенга Мушага
17' Желтая карточкаКабран Кевин
1:1
33' ГолСэтер Оле Кристиан
41' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
45' Желтая карточкаСельнес Оле
74' Желтая карточкаКорник Лео
90' Вторая желтая карточкаКабран Кевин
90'+6
Ход матча
13'
17'
33'
45'
74'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Русенборг
Стабек
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
122.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
32 матча
59.4%
18.8%
21.8%
19 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
8 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
2.12
1.6
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
79
69
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.66
1.44
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|7 (3)
|0.28
|Хольсе Карло
|3
|0.12
|Бьёрло Мортен
|3
|0.12
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.12
|Нельсон Джейден
|2
|0.08
|Скарсем Олаус
|2
|0.08
|Йенссен Ульрик
|2
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Торвальдссон Исак
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|8 (1)
|0.32
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.2
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Костадинов Калоян
|2
|0.08
|Вангберг Симен
|2
|0.08
|Несс Николай
|1
|0.04
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Нельсон Джейден
|3
|1
|Перейра Адриан
|4
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Кабран Кевин
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
Русенборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
5
13
Русенборг
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Стабек
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
20
10
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
10%
3
30%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
6
30%
1
10%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Пропущено
16
28
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
25%
5
18%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
3
19%
5
18%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
3
19%
7
25%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
7
27%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
6
23%
1
8%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
6
23%
6
46%
76-90
Забито
31
23
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
3
10%
6
26%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
8
26%
3
13%
61-75
5
16%
4
17%
76-90
Пропущено
42
41
23 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
11
26%
6
15%
1-15
4
10%
9
22%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
7
17%
5
12%
46-60
3
7%
2
5%
61-75
9
21%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1
Стабек
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1
Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1
Результаты матчей
Русенборг
Стабек
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
49
49
310
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
1510
817
619
322
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|0:0
|25
|16
|5
|4
|51 - 34
|53
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|0:0
|25
|15
|4
|6
|35 - 25
|49
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|25
|11
|4
|10
|48 - 41
|37
|8.
|25
|8
|7
|10
|30 - 35
|31
|9.
|25
|9
|3
|13
|29 - 33
|30
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|25
|8
|3
|14
|34 - 54
|27
|12.
|25
|7
|6
|12
|24 - 34
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|25
|5
|3
|17
|21 - 55
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|33 - 18
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|12
|6
|1
|5
|18 - 14
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|12
|1
|0
|11
|8 - 35
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6