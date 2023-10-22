Тур: 27.
0:2
Второй тайм: 48'
Ход матча
9'
0:1
21'
0:2
35'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эргрюте
Треллеборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.22
1.13
Среднее время на гол
40
80
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.22
|Силисуфай Эди
|4
|0.15
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.11
|Тагессон Линус
|3
|0.11
|Дальквист Исак
|2
|0.07
|Hady Saleh Karim
|2
|0.07
|Муянич Амел
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|7
|0.26
|Оффия Генри
|7
|0.26
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.22
|Filip Bohman
|6
|0.22
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.11
|Халльберг Херман
|2
|0.07
|Андерссон Маттиас
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Liam Olausson
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|8
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|4
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|5
|1
|Халльберг Херман
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Карлссон Тобиас
|2
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Огвуче Абель
|2
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
15
9
Эргрюте
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Треллеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
20
Упущенные победы
8
13
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Треллеборг
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
25
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
19
18
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
8
42%
2
11%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
3
16%
3
17%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
7
29%
29%
16-30
6
26%
3
13%
31-45
4
17%
7
29%
29%
46-60
5
22%
2
8%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
21%
7
28%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Забито
31
35
18 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
10
32%
7
20%
31-45
5
16%
8
23%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
5
16%
8
23%
76-90
Пропущено
42
49
19 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
6
14%
8
16%
1-15
4
10%
12
24%
16-30
9
21%
4
8%
31-45
8
19%
12
24%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
9
21%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3
Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Эргрюте
Треллеборг
Точный счет
2:2
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
67
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
211
58
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
197
818
1115
323
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|18
|6
|3
|46 - 20
|60
|2.
|27
|16
|6
|5
|58 - 20
|54
|3.
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|4.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|5.
|27
|11
|5
|11
|36 - 40
|38
|6.
|2:0
|27
|11
|5
|11
|33 - 39
|38
|7.
|2:0
|27
|10
|6
|11
|37 - 49
|36
|8.
|27
|8
|12
|7
|37 - 34
|36
|9.
|27
|9
|7
|11
|32 - 41
|34
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|12.
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|13.
|27
|7
|7
|13
|36 - 52
|28
|14.
|0:2
|27
|6
|8
|13
|30 - 45
|26
|15.
|0:2
|27
|6
|8
|13
|22 - 37
|26
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|3.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|4.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|8.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|12.
|2:0
|13
|6
|1
|6
|17 - 25
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|14.
|0:2
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|14
|4
|4
|6
|20 - 26
|16
|16.
|0:2
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|24 - 16
|29
|2.
|13
|7
|4
|2
|30 - 8
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|4.
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|5.
|2:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|6.
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|7.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|8.
|0:2
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|11.
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|12.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|2:0
|13
|2
|3
|8
|8 - 23
|9
|15.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эстерсунд
|Аджумани Янник
|1 7