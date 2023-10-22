  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 27.
Эргрюте
0:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
9' Гол
Саид Мохаммед
0:2
21' Гол
Оффия Генри
35' Желтая карточка
Хольмен Кевин
80' Желтая карточка
Дротт Джонатан
0:2
81' Не забитый пенальти
Filip Bohman
90'+7
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
6
Хольмен
Кевин
14
Полсон
Дэниел
28
Erion
Sadiku
11
Noah
Christoffersson
26
Силисуфай
Эди
17
Дальквист
Хампус
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
19
Карлссон
Тобиас
3
Вийтикко
Микко
23
Бедварссон
Бедвар
12
Zander
Hyltoft
8
Халльберг
Херман
10
Саид
Мохаммед
7
Pierre
Larsen
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
Эргрюте
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Треллеборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
1.13

Среднее время на гол

40
80

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.22
Силисуфай Эди 4 0.15
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.11
Тагессон Линус 3 0.11
Дальквист Исак 2 0.07
Hady Saleh Karim 2 0.07
Муянич Амел 2 0.07
Азулай Джонатан 2 (2) 0.07
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Полсон Дэниел 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 7 0.26
Оффия Генри 7 0.26
Бркич Харис 6 (1) 0.22
Filip Bohman 6 0.22
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.11
Халльберг Херман 2 0.07
Андерссон Маттиас 2 0.07
Саид Мохаммед 1 0.04
Liam Olausson 1 0.04
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 9 0
Erion Sadiku 8 0
Хольмен Кевин 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Полсон Дэниел 4 0
Тагессон Линус 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Свенссон Уильям 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 5 1
Халльберг Херман 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Карлссон Тобиас 2 0
Саид Мохаммед 2 0
Огвуче Абель 2 0
Вийтикко Микко 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Оффия Генри 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

15
9
Эргрюте
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

8
13
Эргрюте
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Треллеборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
25

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

19
20
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
5%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
8
42%
2
10%
31-45
2
11%
6
30%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
12%
1
4%
1-15
3
12%
7
29%
29%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
4
16%
7
29%
29%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
21%
7
28%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
4
21%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Забито

31
37
18 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
4
13%
3
8%
1-15
4
13%
5
14%
16-30
10
32%
7
19%
31-45
5
16%
8
22%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
5
16%
8
22%
76-90

Пропущено

44
49
21 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
7
16%
8
16%
1-15
5
11%
12
24%
16-30
9
20%
4
8%
31-45
8
18%
12
24%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
9
20%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1
Треллеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3
Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Эргрюте
Треллеборг

Точный счет

2:2
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
6
7
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
11
1.5
6
8
2
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
8
19
1.5
12
15
3
24
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 27 18 6 3 46 - 20 60
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 26 14 6 6 47 - 28 48
4.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
5.
Ландскруна
 27 11 5 11 36 - 40 38
6.
Браге
 27 11 5 11 35 - 39 38
7.
Треллеборг
 27 10 6 11 37 - 49 36
8.
Эстерсунд
 27 8 12 7 37 - 34 36
9.
Гефле
 27 9 7 11 32 - 41 34
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 27 7 8 12 30 - 36 29
13.
Сундсвалль
 27 7 7 13 36 - 52 28
14.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
15.
Сирианска Эскильстуна
 27 6 8 13 22 - 39 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
3.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
4.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
8.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 13 4 4 5 13 - 13 16
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
6.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
7.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
8.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Браге
 13 2 3 8 8 - 23 9
15.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 12 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Хольмен Кевин получил желтую карточку от судьи
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