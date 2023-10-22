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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 27. Стадион: .
Мальмё
0:0
Первый тайм: 29'
Варберг БоИС
0'
21' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер

Ход матча

21'
 
Сильверхолт Оливер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Варберг БоИС
1.14
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Все Коэффициенты
30
Диавара
Исмаэль
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
29
Андерссон
Фредрик
20
Сильверхолт
Оливер
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
17
Mads
Borchers
7
Транберг
Робин
5
Ногейра
Винисиус
37
Красники
Дион
Мальмё
3-4-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Варберг БоИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:6
А
2:5
А
3:0
А
1:1
А
3:2
А
3:2
А
2:2
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

2.25
3.5

Среднее время на гол

40
25

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.88
2.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
34

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.48
Нанаси Себастьян 10 (1) 0.37
Веккья Стефано 7 0.26
Али Таха Абди 5 0.19
Рикс Сёрен 3 0.11
Ларссон Хуго 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Otto Rosengren 1 0.04
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.19
Жуниор Элитон 3 0.11
Транберг Робин 2 0.07
Ле Ру Люк 2 0.07
Альфонси Оливер 2 0.07
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 5 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Otto Rosengren 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 7 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
7
Мальмё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Варберг БоИС
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
22

Упущенные победы

21
5
Мальмё
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Варберг БоИС
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
23

Упущенные победы

25
12

Голы по времени матча

Забито

31
14
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
7
23%
1
7%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
5
16%
2
14%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
3
25%
5
19%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
17%
4
15%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
4
19%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
4
44%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
1
8%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
33%
7
27%
76-90

Забито

52
23
24 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
11
21%
3
13%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
7
13%
3
13%
31-45
9
17%
2
9%
46-60
9
17%
4
17%
61-75
10
19%
6
26%
76-90

Пропущено

24
53
13 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 23
5
21%
9
17%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
6
25%
9
17%
31-45
4
17%
12
23%
46-60
1
4%
3
6%
61-75
6
25%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1

Результаты матчей

Мальмё
Варберг БоИС

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
14 раз 54%
1
8 раз 31%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
8
10
3
1.5
1
12
7
6
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
12
14
16
10
1.5
4
22
11
15
2.5
2
24
3
23
3.5
2
24
2
24
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 0:0 27 17 5 5 53 - 23 56
3.
Хеккен
 1:1 27 16 4 7 60 - 33 52
4.
Юргорден
 27 14 5 8 36 - 29 47
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
7.
ИФК Норрчепинг
 1:1 27 11 6 10 41 - 36 39
8.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 27 10 5 12 27 - 30 35
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 27 8 3 16 35 - 49 27
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 0:0 27 3 6 18 21 - 55 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 1:1 14 12 1 1 42 - 16 37
2.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Мальмё
 0:0 14 9 4 1 32 - 11 31
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 1:1 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
11.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
12.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
13.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 0:0 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 0:0 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 1:1 14 5 4 5 24 - 21 19
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
8.
Хеккен
 1:1 13 4 3 6 18 - 17 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 0:0 14 2 3 9 13 - 28 9
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Варберг БоИС
1.14
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12.00
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26.00
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