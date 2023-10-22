Тур: 27. Стадион: Эледа.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мальмё
Варберг БоИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
2.25
3.5
Среднее время на гол
40
25
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.88
2.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
34
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.48
|Нанаси Себастьян
|10 (1)
|0.37
|Веккья Стефано
|7
|0.26
|Али Таха Абди
|5
|0.19
|Рикс Сёрен
|3
|0.11
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Otto Rosengren
|1
|0.04
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|5
|0.19
|Жуниор Элитон
|3
|0.11
|Транберг Робин
|2
|0.07
|Ле Ру Люк
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|7
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
7
Мальмё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Варберг БоИС
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
22
Упущенные победы
21
5
Мальмё
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Варберг БоИС
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
15% (4)
35% (9)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
23
Упущенные победы
25
12
Голы по времени матча
Забито
31
14
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
7
23%
1
7%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
4
13%
3
21%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
5
16%
2
14%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
3
25%
5
19%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
2
17%
6
22%
31-45
3
25%
5
19%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
17%
4
15%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
4
19%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
4
44%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
1
8%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
33%
7
27%
76-90
Забито
52
23
24 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
11
21%
3
13%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
7
13%
3
13%
31-45
9
17%
2
9%
46-60
9
17%
4
17%
61-75
10
19%
6
26%
76-90
Пропущено
24
53
13 В 1-м тайме 27
11 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 23
5
21%
9
17%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
6
25%
9
17%
31-45
4
17%
12
23%
46-60
1
4%
3
6%
61-75
6
25%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1
Результаты матчей
Мальмё
Варберг БоИС
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
14 раз 54%
1
8 раз 31%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
58
103
112
76
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
67
310
49
112
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1214
1610
422
1115
224
323
224
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|3
|5
|52 - 22
|57
|2.
|0:0
|27
|17
|5
|5
|53 - 23
|56
|3.
|1:1
|27
|16
|4
|7
|60 - 33
|52
|4.
|27
|14
|5
|8
|36 - 29
|47
|5.
|27
|12
|6
|9
|32 - 33
|42
|6.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|7.
|1:1
|27
|11
|6
|10
|41 - 36
|39
|8.
|26
|12
|2
|12
|30 - 29
|38
|9.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|10.
|27
|10
|5
|12
|27 - 30
|35
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|27
|8
|3
|16
|35 - 49
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|26 - 57
|24
|16.
|0:0
|27
|3
|6
|18
|21 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|12
|1
|1
|42 - 16
|37
|2.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|32 - 11
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|1:1
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|13
|5
|1
|7
|10 - 12
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|0:0
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8