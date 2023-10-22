Тур: 27. Стадион: Эледа. Зрители: 20840
5:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаСильверхолт Оливер
1:0
35' ГолНанаси Себастьян
43' Желтая карточкаПенья Серхио
54' Желтая карточкаОльссон Мартин
2:0
54' Гол в свои воротаСверриссон Оскар
3:0
57' ГолOtto Rosengren
4:0
76' ГолАли Таха Абди
5:0
90' ГолВеккья Стефано
90'+5
Ход матча
35'
43'
54'
54'
2:0
57'
76'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 1
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мальмё
Варберг БоИС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
2.25
3.5
Среднее время на гол
40
25
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.88
2.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
34
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.48
|Нанаси Себастьян
|11 (1)
|0.41
|Веккья Стефано
|8
|0.3
|Али Таха Абди
|6
|0.22
|Рикс Сёрен
|3
|0.11
|Otto Rosengren
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|5
|0.19
|Жуниор Элитон
|3
|0.11
|Транберг Робин
|2
|0.07
|Ле Ру Люк
|2
|0.07
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Пенья Серхио
|5
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|7
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
8
Мальмё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
22
Упущенные победы
21
5
Мальмё
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Варберг БоИС
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
23
Упущенные победы
25
13
Голы по времени матча
Забито
35
15
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
7
20%
1
7%
1-15
3
9%
3
20%
16-30
5
14%
3
20%
31-45
7
20%
3
20%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
7
20%
2
13%
76-90
Пропущено
13
31
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
23%
5
16%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
4
31%
6
19%
46-60
1
8%
1
3%
61-75
2
15%
6
19%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
4
19%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
4
44%
76-90
Пропущено
12
26
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
1
8%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
33%
7
27%
76-90
Забито
56
24
25 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
11
20%
3
13%
1-15
6
11%
5
21%
16-30
8
14%
3
13%
31-45
10
18%
3
13%
46-60
9
16%
4
17%
61-75
12
21%
6
25%
76-90
Пропущено
25
57
13 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 24
5
20%
9
16%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
6
24%
10
18%
31-45
5
20%
13
23%
46-60
1
4%
3
5%
61-75
6
24%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1
Результаты матчей
Мальмё
Варберг БоИС
Точный счет
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
15 раз 56%
1
8 раз 30%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
58
113
112
86
112
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
67
311
49
113
112
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1215
1710
423
1215
225
423
225
324
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8