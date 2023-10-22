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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 20840
Мальмё
5:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
21' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
1:0
35' Гол
Нанаси Себастьян
43' Желтая карточка
Пенья Серхио
54' Желтая карточка
Ольссон Мартин
2:0
54' Гол в свои ворота
Сверриссон Оскар
3:0
57' Гол
Otto Rosengren
4:0
76' Гол
Али Таха Абди
5:0
90' Гол
Веккья Стефано
90'+5
30
Диавара
Исмаэль
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
5
Рикс
Сёрен
29
Андерссон
Фредрик
20
Сильверхолт
Оливер
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
17
Mads
Borchers
7
Транберг
Робин
5
Ногейра
Винисиус
37
Красники
Дион
Мальмё
3-4-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Варберг БоИС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:6
А
2:5
А
3:0
А
1:1
А
3:2
А
3:2
А
2:2
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

2.25
3.5

Среднее время на гол

40
25

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.88
2.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
34

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.48
Нанаси Себастьян 11 (1) 0.41
Веккья Стефано 8 0.3
Али Таха Абди 6 0.22
Рикс Сёрен 3 0.11
Otto Rosengren 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йонсен Лассер Берг 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.19
Жуниор Элитон 3 0.11
Транберг Робин 2 0.07
Ле Ру Люк 2 0.07
Альфонси Оливер 2 0.07
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 5 0
Корнелиус Дерек 5 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Otto Rosengren 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 7 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Сильверхолт Оливер 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Мальмё
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Варберг БоИС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
8
Мальмё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
22

Упущенные победы

21
5
Мальмё
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Варберг БоИС
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
23

Упущенные победы

25
13

Голы по времени матча

Забито

35
15
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
7
20%
1
7%
1-15
3
9%
3
20%
16-30
5
14%
3
20%
31-45
7
20%
3
20%
46-60
6
17%
3
20%
61-75
7
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
3
23%
5
16%
1-15
1
8%
6
19%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
4
31%
6
19%
46-60
1
8%
1
3%
61-75
2
15%
6
19%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
4
19%
2
22%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
5
24%
4
44%
76-90

Пропущено

12
26
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
1
8%
7
27%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
33%
7
27%
76-90

Забито

56
24
25 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 6
6 Не забивали 13
11
20%
3
13%
1-15
6
11%
5
21%
16-30
8
14%
3
13%
31-45
10
18%
3
13%
46-60
9
16%
4
17%
61-75
12
21%
6
25%
76-90

Пропущено

25
57
13 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 24
5
20%
9
16%
1-15
2
8%
9
16%
16-30
6
24%
10
18%
31-45
5
20%
13
23%
46-60
1
4%
3
5%
61-75
6
24%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3
Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0
Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0 Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1

Результаты матчей

Мальмё
Варберг БоИС

Точный счет

3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
15 раз 56%
1
8 раз 30%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
5
8
11
3
1.5
1
12
8
6
2.5
1
12
3
11
3.5
1
12
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
7
1.5
3
11
4
9
2.5
1
13
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
12
15
17
10
1.5
4
23
12
15
2.5
2
25
4
23
3.5
2
25
3
24
4.5
1
26
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 18 4 5 58 - 23 58
2.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
3.
Хеккен
 27 17 3 7 63 - 33 54
4.
Юргорден
 27 14 5 8 36 - 29 47
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 27 11 5 11 41 - 39 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 27 10 5 12 27 - 30 35
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 27 8 3 16 35 - 49 27
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 27 3 5 19 21 - 60 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
11.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
12.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
13.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
8.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
Весь список
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