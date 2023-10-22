Тур: 27. Стадион: Бравида Арена.
1:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
11'
1:0
22'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
23
Сонко
Момоду
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
23 Сема МайчНападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Хеккен
ИФК Норрчепинг
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
58.6%
17.3%
7 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.13
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
56
34
Голов в среднем за матч
1.93
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.44
|Рюгор Миккель
|7
|0.26
|Ховланд Эвен
|6
|0.22
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.19
|Сонко Момоду
|5
|0.19
|Садик Ибраим
|5
|0.19
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.15
|Ромео Аман
|3
|0.11
|Чилуфя Эдвард
|3
|0.11
|Дабо Понтус
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.3
|Нюман Кристоффер
|7
|0.26
|Линн Виктор
|6
|0.22
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.19
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.19
|Лунд Марко
|2
|0.07
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Эрикссон Антон
|8
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|6
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Daniel Eid
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
1
10
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
17
16
Хеккен
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
ИФК Норрчепинг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
15% (4)
46% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
41
23
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
6
15%
1
4%
1-15
3
7%
7
30%
16-30
8
20%
4
17%
31-45
10
24%
3
13%
46-60
5
12%
3
13%
61-75
9
22%
5
22%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
6
30%
76-90
Забито
19
20
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
5
26%
3
15%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Забито
60
43
21 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
7
12%
3
7%
1-15
4
7%
9
21%
16-30
10
17%
9
21%
31-45
15
25%
6
14%
46-60
11
18%
6
14%
61-75
13
22%
10
23%
76-90
Пропущено
31
32
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
13%
6
19%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
7
23%
1
3%
31-45
6
19%
9
28%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
6
19%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4
Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2
ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2
Результаты матчей
Хеккен
ИФК Норрчепинг
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Хеккен
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
58
103
211
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
85
85
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
224
206
1313
1115
521
521
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|3
|5
|52 - 22
|57
|2.
|0:0
|27
|17
|5
|5
|53 - 23
|56
|3.
|1:1
|27
|16
|4
|7
|60 - 33
|52
|4.
|27
|14
|5
|8
|36 - 29
|47
|5.
|27
|12
|6
|9
|32 - 33
|42
|6.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|7.
|1:1
|27
|11
|6
|10
|41 - 36
|39
|8.
|26
|12
|2
|12
|30 - 29
|38
|9.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|10.
|27
|10
|5
|12
|27 - 30
|35
|11.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|27
|8
|3
|16
|35 - 49
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|26 - 57
|24
|16.
|0:0
|27
|3
|6
|18
|21 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|12
|1
|1
|42 - 16
|37
|2.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|0:0
|14
|9
|4
|1
|32 - 11
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|1:1
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|13
|5
|1
|7
|10 - 12
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|0:0
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|24 - 21
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8