  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 27. Стадион: .
Хеккен
4:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
11' Гол
Сонко Момоду
1:1
22' Гол
Нюман Кристоффер
2:1
44' Гол
Чилуфя Эдвард
49' Желтая карточка
Сандберг Симон
3:1
54' Гол
Сонко Момоду
4:1
74' Гол
Сонко Момоду
90'+5
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
4
Оусоу
Айхам
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
23
Сонко
Момоду
17
Чилуфя
Эдвард
24
Лаюни
Амор
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
25
Kevin
Jansson
20
Daniel
Eid
8
Сигюргейрссон
Исак
9
Траустасон
Арнор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
14
Каллей
Яхья
5
Нюман
Кристоффер
19
Линн
Виктор
Хеккен
4-3-3
ИФК Норрчепинг
3-5-2

История личных встреч

Хеккен
ИФК Норрчепинг

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
58.6%
17.3%
7 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:2
К
3:0
А
3:3
А
1:1
А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
КШ
3:1
К
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Голы

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.13
1.29

Среднее время на гол

42
70

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

56
34

Голов в среднем за матч

1.93
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.44
Рюгор Миккель 7 0.26
Сонко Момоду 7 0.26
Ховланд Эвен 6 0.22
Ларсен Ларс Олден 5 0.19
Садик Ибраим 5 0.19
Лаюни Амор 4 (1) 0.15
Чилуфя Эдвард 4 0.15
Ромео Аман 3 0.11
Дабо Понтус 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 8 0.3
Траустасон Арнор 8 (1) 0.3
Линн Виктор 6 0.22
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.19
Сигурдссон Арнор 5 0.19
Лунд Марко 2 0.07
Сигюргейрссон Исак 2 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Рюгор Миккель 2 0
Сандберг Симон 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Дабо Понтус 2 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Оусоу Айхам 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 9 0
Эрикссон Антон 8 0
Лунд Марко 5 1
Траустасон Арнор 6 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Daniel Eid 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Хеккен
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

1
11
Хеккен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

17
16
Хеккен
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
15% (4)
48% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

45
24
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
7
16%
1
4%
1-15
3
7%
8
33%
16-30
9
20%
4
17%
31-45
10
22%
3
13%
46-60
6
13%
3
13%
61-75
10
22%
5
21%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
19%
5
21%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Забито

19
20
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
5
26%
3
15%
46-60
6
32%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
4
33%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Забито

64
44
23 В 1-м тайме 22
41 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
13%
3
7%
1-15
4
6%
10
23%
16-30
11
17%
9
20%
31-45
15
23%
6
14%
46-60
12
19%
6
14%
61-75
14
22%
10
23%
76-90

Пропущено

32
36
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
4
13%
7
19%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
7
22%
2
6%
31-45
6
19%
9
25%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
6
19%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4
Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2
ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

Хеккен
ИФК Норрчепинг

Точный счет

3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
5 раз 19%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хеккен
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
5
8
11
3
2.5
2
11
5
9
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
8
6
1
12
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
21
6
1.5
13
14
12
15
2.5
5
22
6
21
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 27 18 4 5 58 - 23 58
2.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
3.
Хеккен
 27 17 3 7 63 - 33 54
4.
Юргорден
 27 14 5 8 36 - 29 47
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 27 11 5 11 41 - 39 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 27 10 5 12 27 - 30 35
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 27 8 3 16 35 - 49 27
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 27 3 5 19 21 - 60 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
11.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
12.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
13.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
8.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
9.
Юргорден
 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хеккен 4:1 ИФК Норрчепинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     