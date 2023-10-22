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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 27. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 47'
Мьельбю
0'
1:0
36' Гол
Naeem Mohammed
1:0
41' Не забитый пенальти
Фенгер Макс

Ход матча

36'
Naeem Mohammed
(Боаки Томас)
1:0
41'
1:0
Фенгер Макс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Мьельбю
3.15
4.50
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9.00
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Все Коэффициенты
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
2
Боаки
Томас
13
Лав
Джек
Купер
18
Naeem
Mohammed
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
29
Эйле
Ноа
17
Elliot
Stroud
9
Фенгер
Макс
21
Петерссон
Адам
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
18
Бергстрем
Якоб
Хальмстад
4-4-2
Мьельбю
4-5-1

История личных встреч

Хальмстад
Мьельбю

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:2
А
0:0
ТМК
1:2
А
1:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:0
А
5:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
ТМС
1:3
А
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
95

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.22
Naeem Mohammed 5 0.19
Ахльстранд Эрик 3 0.11
Карлссон Каспер 2 0.07
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.22
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.15
Йоханссон Херман 2 0.07
Штоль Адам 2 0.07
Брорссон Арвид 2 0.07
Leo Walta 2 0.07
Йоханссон Александр 2 (1) 0.07
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Gudmundur Nokkvason 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Каспер 6 0
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 3 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 6 0
Эйле Ноа 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Кричак Иван 5 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Leo Walta 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Мьельбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
0
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

7
9
Хальмстад
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Мьельбю
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
0
0%
2
14%
1-15
4
44%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
4
16%
5
31%
61-75
9
36%
4
25%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 12
0
0%
5
19%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
5
24%
9
35%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
19%
4
15%
76-90

Пропущено

42
29
18 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
9
21%
4
14%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
6
14%
6
21%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
14
33%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2
Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Мьельбю
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2

Результаты матчей

Хальмстад
Мьельбю

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
2
9 раз 35%
1
5 раз 19%
0
12 раз 46%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
9
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 26 18 3 5 52 - 22 57
2.
Мальмё
 26 17 4 5 53 - 23 55
3.
Хеккен
 26 16 3 7 59 - 32 51
4.
Юргорден
 0:0 27 14 5 8 36 - 29 47
5.
Кальмар
 27 12 6 9 32 - 33 42
6.
Хаммарбю
 0:0 27 11 8 8 37 - 35 41
7.
Вернаму
 26 12 2 12 30 - 29 38
8.
ИФК Норрчепинг
 26 11 5 10 40 - 35 38
9.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
10.
Мьельбю
 0:1 27 10 4 13 26 - 30 34
11.
Хальмстад
 1:0 27 9 6 12 24 - 40 33
12.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 27 8 3 16 35 - 49 27
15.
Дегерфорс
 27 7 3 17 26 - 57 24
16.
Варберг БоИС
 26 3 5 18 21 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 0:0 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 0:0 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 13 7 3 3 15 - 14 24
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Хальмстад
 1:0 14 5 4 5 11 - 16 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Вернаму
 13 5 1 7 10 - 12 16
14.
Броммапойкарна
 13 4 2 7 15 - 20 14
15.
Мьельбю
 0:1 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 13 1 3 9 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 13 8 1 4 21 - 12 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 0:1 14 7 1 6 14 - 14 22
5.
ИФК Норрчепинг
 13 5 3 5 23 - 20 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
8.
Хеккен
 13 4 3 6 18 - 17 15
9.
Юргорден
 0:0 13 4 3 6 13 - 18 15
10.
Хальмстад
 1:0 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 0:0 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Фенгер Макс пробил пенальти, но не смог забить!
  • 36'
    Боаки Томас сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Naeem Mohammed бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Мьельбю.
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Хальмстад
Ничья
Мьельбю
3.15
4.50
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