Тур: 27. Стадион: Oerjans Vall.
Ход матча
36'
1:0
41'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Хальмстад
Мьельбю
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
95
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.22
|Naeem Mohammed
|5
|0.19
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.11
|Карлссон Каспер
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Йоханссон Александр II
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.22
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.15
|Йоханссон Херман
|2
|0.07
|Штоль Адам
|2
|0.07
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Leo Walta
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.07
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Каспер
|6
|0
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Мьельбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
0
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
7
9
Хальмстад
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Мьельбю
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
0
0%
2
14%
1-15
4
44%
2
14%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
0
0%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
4
16%
5
31%
61-75
9
36%
4
25%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 12
0
0%
5
19%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
5
24%
9
35%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
4
19%
4
15%
76-90
Пропущено
42
29
18 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
9
21%
4
14%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
6
14%
6
21%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
14
33%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2
Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2
Мьельбю
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2
Результаты матчей
Хальмстад
Мьельбю
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
2
9 раз 35%
1
5 раз 19%
0
12 раз 46%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
49
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
1412
917
917
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|3
|5
|52 - 22
|57
|2.
|26
|17
|4
|5
|53 - 23
|55
|3.
|26
|16
|3
|7
|59 - 32
|51
|4.
|0:0
|27
|14
|5
|8
|36 - 29
|47
|5.
|27
|12
|6
|9
|32 - 33
|42
|6.
|0:0
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|7.
|26
|12
|2
|12
|30 - 29
|38
|8.
|26
|11
|5
|10
|40 - 35
|38
|9.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|10.
|0:1
|27
|10
|4
|13
|26 - 30
|34
|11.
|1:0
|27
|9
|6
|12
|24 - 40
|33
|12.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|13.
|26
|7
|9
|10
|28 - 30
|30
|14.
|27
|8
|3
|16
|35 - 49
|27
|15.
|27
|7
|3
|17
|26 - 57
|24
|16.
|26
|3
|5
|18
|21 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|13
|7
|3
|3
|15 - 14
|24
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|11 - 16
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|13
|5
|1
|7
|10 - 12
|16
|14.
|13
|4
|2
|7
|15 - 20
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|13
|1
|3
|9
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|21 - 12
|25
|3.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|0:1
|14
|7
|1
|6
|14 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 20
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|10.
|1:0
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|8