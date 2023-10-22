  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 27.
Браге
2:0
Второй тайм: 51'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
13' Гол
Редин Понтус
2:0
19' Гол
Тити Адиль
35' Желтая карточка
Jacob Stensson
35' Желтая карточка
Мааруф Самир
38' Желтая карточка
Тити Адиль

Ход матча

13'
Редин Понтус
1:0
19'
Тити Адиль
2:0
35'
Jacob Stensson
 
35'
 
Мааруф Самир
38'
Тити Адиль
 
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.80
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Все Коэффициенты
13
Andre
Bernardini
3
Асанте
Эйрик
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
10
Берггрен
Густав
14
Jacob
Stensson
6
Тити
Адиль
12
Ieltsin
Camoes
19
Kevin
Appiah
Nyarko
7
Викстрём
Эмиль
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
7
Мааруф
Самир
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
14
Oskar
Lindberg
Браге
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

История личных встреч

Браге
Сирианска Эскильстуна

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.11
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
73

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 9 (2) 0.33
Хеллберг Сет 4 0.15
Samouil Izountouemoi 4 0.15
Kevin Appiah Nyarko 3 0.11
Берггрен Густав 2 0.07
Jacob Stensson 2 0.07
Викстрём Эмиль 2 0.07
Редин Понтус 2 0.07
Christopher Redenstrand 1 0.04
Pontus Jonsson1 1 0.04
Тити Адиль 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.19
Armin Culum 4 0.15
Модиг Йеспер 2 0.07
Leo Lif 2 0.07
Emmanuel Duah 2 0.07
Oskar Lindberg 2 0.07
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 8 0
Хеллберг Сет 6 1
Jacob Stensson 6 0
Henry Sletsjoee 6 0
Samouil Izountouemoi 5 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 3 0
Асанте Эйрик 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Тити Адиль 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 7 0
Oskar Lindberg 6 0
Robin Sundgren 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Leo Lif 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Theodor Hansemon 1 0

Результаты матчей

Браге
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сирианска Эскильстуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
4
Браге
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сирианска Эскильстуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

5
11
Браге
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Сирианска Эскильстуна
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
0
0%
1
13%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
1
13%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
2
9%
2
25%
61-75
6
26%
2
25%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
5
31%
5
22%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
5
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
9%
3
23%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
5
23%
4
31%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
2
15%
76-90

Забито

32
21
14 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
2
6%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
9
28%
2
10%
31-45
8
25%
7
33%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
6
19%
4
19%
76-90

Пропущено

38
36
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
3
8%
7
19%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
9
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1
Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3 Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0 Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2

Результаты матчей

Браге
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Браге
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
5
8
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
6
20
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 27 18 6 3 46 - 20 60
2.
ГАИС
 27 16 6 5 58 - 20 54
3.
Утсиктенс
 26 14 6 6 47 - 28 48
4.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
5.
Ландскруна
 27 11 5 11 36 - 40 38
6.
Браге
 2:0 27 11 5 11 33 - 39 38
7.
Треллеборг
 2:0 27 10 6 11 37 - 49 36
8.
Эстерсунд
 27 8 12 7 37 - 34 36
9.
Гефле
 27 9 7 11 32 - 41 34
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 27 7 8 12 30 - 36 29
13.
Сундсвалль
 27 7 7 13 36 - 52 28
14.
Эргрюте
 0:2 27 6 8 13 30 - 45 26
15.
Сирианска Эскильстуна
 0:2 27 6 8 13 22 - 37 26
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
3.
Браге
 2:0 14 9 2 3 25 - 16 29
4.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
8.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 2:0 13 6 1 6 17 - 25 19
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 0:2 13 4 4 5 13 - 13 16
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 0:2 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 13 7 4 2 30 - 8 25
3.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
4.
Утсиктенс
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Треллеборг
 2:0 14 4 5 5 20 - 24 17
6.
Ландскруна
 13 5 1 7 15 - 23 16
7.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
8.
Эргрюте
 0:2 13 4 2 7 12 - 19 14
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:2 14 2 4 8 9 - 24 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Браге
 2:0 13 2 3 8 8 - 23 9
15.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 12 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эстерсунд Аджумани Янник 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Тити Адиль получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Jacob Stensson получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Тити Адиль бьет в цель!
  • 13'
    Г О О О О Л - Редин Понтус бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Сирианска Эскильстуна
1.80
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4.70
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35.00
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Браге
Сирианска Эскильстуна
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