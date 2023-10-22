Тур: 27.
4:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолРедин Понтус
2:0
19' ГолТити Адиль
35' Желтая карточкаJacob Stensson
35' Желтая карточкаМааруф Самир
38' Желтая карточкаТити Адиль
3:0
75' ГолSamouil Izountouemoi
85' Желтая карточкаHussein Cabdi Mohammed
4:0
90' ГолChristopher Redenstrand
90'+5
Ход матча
13'
1:0
19'
2:0
35'
35'
38'
59'
75'
90'
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
70
Mendi
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
-
70 Mendi IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
История личных встреч
Браге
Сирианска Эскильстуна
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.11
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
73
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|9 (2)
|0.33
|Samouil Izountouemoi
|5
|0.19
|Хеллберг Сет
|4
|0.15
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.11
|Christopher Redenstrand
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Jacob Stensson
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|2
|0.07
|Редин Понтус
|2
|0.07
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Тити Адиль
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|5 (3)
|0.19
|Armin Culum
|4
|0.15
|Модиг Йеспер
|2
|0.07
|Leo Lif
|2
|0.07
|Emmanuel Duah
|2
|0.07
|Oskar Lindberg
|2
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|8
|0
|Хеллберг Сет
|6
|1
|Jacob Stensson
|6
|0
|Henry Sletsjoee
|6
|0
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Тити Адиль
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|7
|0
|Oskar Lindberg
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Leo Lif
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Theodor Hansemon
|1
|0
Результаты матчей
Браге
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сирианска Эскильстуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
4
Браге
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
5
11
Браге
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (13)
41% (11)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Сирианска Эскильстуна
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
27
8
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 22
1
4%
1
13%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
1
13%
31-45
5
19%
2
25%
46-60
3
11%
2
25%
61-75
7
26%
2
25%
76-90
Пропущено
16
27
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
5
19%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
5
19%
61-75
5
31%
6
22%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
5
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
9%
3
23%
1-15
4
18%
2
15%
16-30
5
23%
4
31%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
2
15%
76-90
Забито
36
21
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 13
3
8%
3
14%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
9
25%
2
10%
31-45
8
22%
7
33%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
7
19%
4
19%
76-90
Пропущено
38
40
17 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
3
8%
8
20%
1-15
7
18%
4
10%
16-30
7
18%
9
23%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
7
18%
6
15%
61-75
9
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1
Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3 Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0 Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2
Результаты матчей
Браге
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Браге
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
86
310
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
59
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1413
1017
621
423
225
225
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|12 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|11 (10)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7