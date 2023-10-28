Тур: 28. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
0:1
19' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
32' Желтая карточкаJonas Lange Hjorth
0:2
35' ГолSimen Hestnes
Ход матча
19'
35'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Макани СошаВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
История личных встреч
Согндаль
КФУМ Осло
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
0.86
Среднее время на гол
32
105
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.27
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
82
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.25
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.21
|Йоунссон Йоунатан
|5
|0.18
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.18
|Флатакер Эрик
|4
|0.14
|Ховен Андреас
|3
|0.11
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0.07
|Joakim Nundal
|2
|0.07
|Erik Groenner
|2
|0.07
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.07
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (1)
|0.32
|Robin Rasch
|6 (1)
|0.21
|Remi Svindland
|6
|0.21
|Obilor Denzel Okeke
|5
|0.18
|Simen Hestnes
|4
|0.14
|Нджиэ Мусса
|3
|0.11
|Akinsola Akinyemi
|3
|0.11
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.07
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.07
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0.04
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.04
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0.04
|Kristoffer Harrison
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Keivan Ghaedamini
|0
|0
|Haakon Hoseth
|0
|0
|Momodou Lion Njie
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|6
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|4
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Momodou Lion Njie
|5
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Jonas Lange Hjorth
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
КФУМ Осло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
9
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
КФУМ Осло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
18
25
Согндаль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
КФУМ Осло
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
27
34
Голы по времени матча
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
6
35%
4
22%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
5%
2
8%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
9
36%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
9%
2
15%
1-15
7
32%
1
8%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
4
31%
76-90
Забито
43
45
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
2
5%
4
9%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
9
21%
8
18%
31-45
8
19%
10
22%
46-60
10
23%
5
11%
61-75
8
19%
14
31%
76-90
Пропущено
39
31
15 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 17
4
10%
5
16%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
3
8%
6
19%
31-45
4
10%
7
23%
46-60
11
28%
4
13%
61-75
9
23%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3
Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0
Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2
Результаты матчей
Согндаль
КФУМ Осло
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Согндаль
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
85
86
211
311
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
68
67
311
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
1413
1413
522
522
225
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|9
|1
|46 - 19
|60
|2.
|2:0
|28
|16
|6
|6
|48 - 30
|54
|3.
|2:0
|28
|13
|8
|7
|50 - 36
|47
|4.
|27
|14
|4
|9
|45 - 35
|46
|5.
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|6.
|0:2
|28
|12
|6
|10
|43 - 41
|42
|7.
|0:2
|28
|12
|3
|13
|34 - 50
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|37 - 33
|38
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 33
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|39 - 37
|34
|11.
|27
|9
|7
|11
|32 - 35
|34
|12.
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|1:0
|28
|8
|6
|14
|40 - 58
|30
|15.
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|0:1
|28
|3
|5
|20
|24 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|2:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|22 - 11
|28
|5.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|6.
|14
|8
|1
|5
|18 - 11
|25
|7.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|0:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 31
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|22 - 20
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|16.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 12
|29
|2.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 18
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|4.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|12 - 19
|20
|5.
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|6.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 33
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|11.
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|0:1
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7