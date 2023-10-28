  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 28. Стадион: .
Согндаль
0:2
Второй тайм: 64'
КФУМ Осло
0'
0:1
19' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
32' Желтая карточка
Jonas Lange Hjorth
0:2
35' Гол
Simen Hestnes

Ход матча

19'
0:1
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Obilor Denzel Okeke)
32'
 
Jonas Lange Hjorth
35'
0:2
Simen Hestnes
(Johannes Hummelvoll-Nunez)
46'
Joakim Nundal
Йоунссон Йоунатан
 
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
КФУМ Осло
21.00
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
2.90
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
18
Obilor
Denzel
Okeke
Согндаль
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Согндаль
КФУМ Осло

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
3:2
К
1:1
ТПМ
1:0
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
0.86

Среднее время на гол

32
105

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

2.27
1.09

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
82

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.25
Sondre Oerjasaeter 6 0.21
Йоунссон Йоунатан 5 0.18
Kristoffer Nessoe 5 0.18
Флатакер Эрик 4 0.14
Ховен Андреас 3 0.11
Martin Andre Sjoelstad 2 0.07
Joakim Nundal 2 0.07
Erik Groenner 2 0.07
Oskar Borgthorsson 2 0.07
Сконес Каспер 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Фло Пер-Эгиль 1 0.04
Daniel Arrocha 1 (1) 0.04
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (1) 0.32
Robin Rasch 6 (1) 0.21
Remi Svindland 6 0.21
Obilor Denzel Okeke 5 0.18
Simen Hestnes 4 0.14
Нджиэ Мусса 3 0.11
Akinsola Akinyemi 3 0.11
Teodor Berg Haltvik 2 0.07
Sverre Hakami Sandal 2 0.07
Jonas Lange Hjorth 1 0.04
Dadi Dodou Gaye 1 0.04
Yasir Abdiqadir Saad 1 0.04
Kristoffer Harrison 1 0.04
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Keivan Ghaedamini 0 0
Haakon Hoseth 0 0
Momodou Lion Njie 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 6 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 4 0
Ховен Андреас 3 0
Фей Рензе 2 0
Йоунссон Йоунатан 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Joakim Nundal 2 0
Сконес Каспер 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Momodou Lion Njie 5 0
Simen Hestnes 3 0
Akinsola Akinyemi 3 0
Носа Даль Петтер 3 0
Robin Rasch 2 0
Нджиэ Мусса 2 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Jonas Lange Hjorth 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Emil Oedegaard 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Yasir Abdiqadir Saad 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
КФУМ Осло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
9
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
КФУМ Осло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

18
25
Согндаль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
КФУМ Осло
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

27
34

Голы по времени матча

Забито

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
5
25%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
5
21%
3
15%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
6
35%
4
22%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
5%
2
8%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
9
36%
76-90

Пропущено

22
13
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
9%
2
15%
1-15
7
32%
1
8%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
4
31%
76-90

Забито

43
45
17 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
2
5%
4
9%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
9
21%
8
18%
31-45
8
19%
10
22%
46-60
10
23%
5
11%
61-75
8
19%
14
31%
76-90

Пропущено

39
31
15 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 17
4
10%
5
16%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
3
8%
6
19%
31-45
4
10%
7
23%
46-60
11
28%
4
13%
61-75
9
23%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3
Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0
Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2

Результаты матчей

Согндаль
КФУМ Осло

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Согндаль
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
8
6
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
6
7
3
11
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
14
13
1.5
14
13
5
22
2.5
5
22
2
25
3.5
3
24
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 2:0 28 16 6 6 48 - 30 54
3.
ФК Кристиансунн
 2:0 28 13 8 7 50 - 36 47
4.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
5.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
6.
Согндаль
 0:2 28 12 6 10 43 - 41 42
7.
Ранхейм
 0:2 28 12 3 13 34 - 50 39
8.
Брюне
 27 11 5 11 37 - 33 38
9.
Рёуфосс
 27 9 8 10 33 - 33 35
10.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
11.
Мосс
 27 9 7 11 32 - 35 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 1:0 28 8 6 14 40 - 58 30
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 0:1 28 3 5 20 24 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 2:0 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
Брюне
 14 8 4 2 22 - 11 28
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 14 8 3 3 28 - 14 27
6.
Мосс
 14 8 1 5 18 - 11 25
7.
Согндаль
 0:2 14 7 3 4 24 - 19 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Ранхейм
 0:2 14 6 1 7 22 - 31 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 1:0 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 0:1 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
КФУМ Осло
 2:0 14 7 3 4 22 - 18 24
3.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
4.
Ранхейм
 0:2 14 6 2 6 12 - 19 20
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 14 5 5 4 22 - 22 20
6.
Согндаль
 0:2 14 5 3 6 19 - 22 18
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Дьерв
 1:0 14 4 3 7 22 - 33 15
9.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
10.
Рёуфосс
 14 4 2 8 14 - 22 14
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 0:1 14 1 3 10 9 - 28 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Йоунссон Йоунатан уходит с поля. Joakim Berg Nundal выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Johannes Hummelvoll-Nunez сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Simen Hestnes бьет в цель!
  • 32'
    Jonas Lange Hjorth получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Obilor Denzel Okeke сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
КФУМ Осло
21.00
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
2.90
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Согндаль 0:2 КФУМ Осло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Согндаль
КФУМ Осло
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 