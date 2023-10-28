Тур: 28. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1526
0'
0:1
19' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
32' Желтая карточкаJonas Lange Hjorth
0:2
36' ГолSimen Hestnes
82' Желтая карточкаRobin Rasch
0:3
89' ГолTeodor Berg Haltvik
90'+4
Ход матча
19'
36'
82'
89'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Макани СошаВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
История личных встреч
Согндаль
КФУМ Осло
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
0.86
Среднее время на гол
32
105
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
2.27
1.09
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
82
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.25
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.21
|Йоунссон Йоунатан
|5
|0.18
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.18
|Флатакер Эрик
|4
|0.14
|Ховен Андреас
|3
|0.11
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0.07
|Joakim Nundal
|2
|0.07
|Erik Groenner
|2
|0.07
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.07
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (1)
|0.32
|Robin Rasch
|6 (1)
|0.21
|Remi Svindland
|6
|0.21
|Obilor Denzel Okeke
|5
|0.18
|Simen Hestnes
|4
|0.14
|Нджиэ Мусса
|3
|0.11
|Akinsola Akinyemi
|3
|0.11
|Teodor Berg Haltvik
|3
|0.11
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.07
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0.04
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.04
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0.04
|Kristoffer Harrison
|1
|0.04
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Keivan Ghaedamini
|0
|0
|Haakon Hoseth
|0
|0
|Momodou Lion Njie
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|6
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|4
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Momodou Lion Njie
|5
|0
|Robin Rasch
|3
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|3
|0
|Нджиэ Мусса
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Jonas Lange Hjorth
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
КФУМ Осло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
9
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
КФУМ Осло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
18
25
Согндаль
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
КФУМ Осло
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
27
34
Голы по времени матча
Забито
24
23
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
6
26%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
5
21%
6
26%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
10%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
5%
2
8%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
7
28%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
3
16%
9
36%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
9%
2
15%
1-15
7
32%
1
8%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
4
31%
76-90
Забито
43
48
17 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
2
5%
4
8%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
9
21%
9
19%
31-45
8
19%
10
21%
46-60
10
23%
5
10%
61-75
8
19%
15
31%
76-90
Пропущено
42
31
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
4
10%
5
16%
1-15
9
21%
2
6%
16-30
4
10%
6
19%
31-45
4
10%
7
23%
46-60
11
26%
4
13%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3
Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0
Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Йеллеросен - КФУМ Осло 1:2
Результаты матчей
Согндаль
КФУМ Осло
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Согндаль
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
86
212
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
77
311
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
1414
1513
523
622
226
325
127
127
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7