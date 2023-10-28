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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 28. Стадион: .
Ранхейм
0:2
Второй тайм: 63'
ФК Кристиансунн
0'
0:1
5' Гол
Стокке Беньямин
0:2
17' Гол
Сивертсен Оскар
58' Желтая карточка
Haakon Gangstad

Ход матча

5'
0:1
Стокке Беньямин
(Ертсен Торгиль)
17'
0:2
Сивертсен Оскар
(Стокке Беньямин)
46'
Haakon Gangstad
Солли Сиверт
 
46'
Dennis Gaustad
Бюэ Бендик
 
46'
Jonas Bolkan Nordli
Квигстад Лассе
 
58'
Haakon Gangstad
 
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
ФК Кристиансунн
3.90
3.80
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2.14
Все Коэффициенты
1
Magnus
Lenes
16
Квигстад
Лассе
4
Nikolai
Skuseth
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
5
Sander
Amble
Haugen
8
Ruben
Kristensen
Alte
21
Педерсен
Мортен-Гамст
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
27
Vetle
Wenaas
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
13
Marius
Olsen
15
Mikkel
Rakneberg
23
Брусет
Хейне
18
Ярл
Себастиан
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
Ранхейм
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
ФК Кристиансунн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
3:2
ТМК
0:3
ТМК
3:0
Э
1:2
Э
0:0
ТМК
2:3
Э
2:1
Э
1:3
ТМК
2:3
К
0:2
ТМК
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
Т(
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
1:4
ВД
1:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.18
1.45

Среднее время на гол

76
61

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.09
1.64

Среднее время на гол

82
55

Всего голов

25
34

Голов в среднем за матч

1.14
1.55

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

79
58

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 7 (3) 0.25
Солли Сиверт 4 0.14
Arne Gunnes 4 0.14
Ruben Kristensen Alte 4 0.14
Эгген-Рисмарк Кристиан 4 0.14
Erik Toenne 2 0.07
Педерсен Мортен-Гамст 2 0.07
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0.04
Региниуссен Мадс 1 0.04
Сетер Йон-Хоу 1 0.04
Тунекти Себастьян 1 0.04
Dennis Gaustad 1 0.04
Vetle Wenaas 1 0.04
Квигстад Лассе 0 0
Френдеруп Никлас 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 14 (1) 0.5
Mikkel Rakneberg 5 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 5 (2) 0.18
Ульвестад Дан Петер 4 0.14
Брохолм Мариус 4 0.14
Leander Alvheim 4 0.14
Ертсен Торгиль 3 0.11
Картум Сандер Эрик 3 0.11
Сивертсен Оскар 2 0.07
Мава Мозес 2 0.07
Нилсен Снорре 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Marius Olsen 1 0.04
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Региниуссен Мадс 4 0
Erik Toenne 4 0
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Magnus Lenes 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Эгген-Рисмарк Кристиан 2 0
Сетер Йон-Хоу 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jonas Bolkan Nordli 2 0
Haakon Gangstad 2 0
Oliver Kvendbo Holden 2 0
Daniel Kvande 0 1
Солли Сиверт 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 4 1
Картум Сандер Эрик 5 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Брусет Хейне 2 0
Marius Olsen 2 0
Leander Alvheim 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
ФК Кристиансунн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

6
10
Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ФК Кристиансунн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

9
28
Ранхейм
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
ФК Кристиансунн
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

15
38

Голы по времени матча

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
23%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
18%
5
25%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
7
32%
4
20%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
3%
2
9%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
6
21%
8
36%
76-90

Забито

12
28
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
17%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
33%
7
25%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
5
36%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Забито

34
48
17 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
7
21%
4
8%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
8
24%
12
25%
31-45
6
18%
8
17%
46-60
1
3%
6
13%
61-75
10
29%
29%
11
23%
76-90

Пропущено

48
36
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
1
2%
3
8%
1-15
10
21%
3
8%
16-30
11
23%
5
14%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
8
17%
6
17%
61-75
12
25%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2
Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2
Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2

Результаты матчей

Ранхейм
ФК Кристиансунн

Точный счет

4:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
6
1.5
9
5
3
10
2.5
6
8
2
11
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
21
6
11
16
1.5
14
13
3
24
2.5
9
18
2
25
3.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 2:0 28 16 6 6 48 - 30 54
3.
ФК Кристиансунн
 2:0 28 13 8 7 50 - 36 47
4.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
5.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
6.
Согндаль
 0:2 28 12 6 10 43 - 41 42
7.
Ранхейм
 0:2 28 12 3 13 34 - 50 39
8.
Брюне
 27 11 5 11 37 - 33 38
9.
Рёуфосс
 27 9 8 10 33 - 33 35
10.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
11.
Мосс
 27 9 7 11 32 - 35 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 1:0 28 8 6 14 40 - 58 30
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 0:1 28 3 5 20 24 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 2:0 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
Брюне
 14 8 4 2 22 - 11 28
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 14 8 3 3 28 - 14 27
6.
Мосс
 14 8 1 5 18 - 11 25
7.
Согндаль
 0:2 14 7 3 4 24 - 19 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Ранхейм
 0:2 14 6 1 7 22 - 31 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 1:0 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 0:1 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
КФУМ Осло
 2:0 14 7 3 4 22 - 18 24
3.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
4.
Ранхейм
 0:2 14 6 2 6 12 - 19 20
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 14 5 5 4 22 - 22 20
6.
Согндаль
 0:2 14 5 3 6 19 - 22 18
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Дьерв
 1:0 14 4 3 7 22 - 33 15
9.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
10.
Рёуфосс
 14 4 2 8 14 - 22 14
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 0:1 14 1 3 10 9 - 28 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Стокке Беньямин сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Ранхейм
Ничья
ФК Кристиансунн
3.90
3.80
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2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ранхейм 0:2 ФК Кристиансунн онлайн

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ФК Кристиансунн
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