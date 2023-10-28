Тур: 28. Стадион: EXTRA Arena.
0:2
Второй тайм: 63'
Ход матча
5'
17'
58'
11
Солли
Сиверт
27
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
27 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Arne GunnesНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Ранхейм
ФК Кристиансунн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.18
1.45
Среднее время на гол
76
61
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.09
1.64
Среднее время на гол
82
55
Всего голов
25
34
Голов в среднем за матч
1.14
1.55
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
79
58
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|7 (3)
|0.25
|Солли Сиверт
|4
|0.14
|Arne Gunnes
|4
|0.14
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.14
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|4
|0.14
|Erik Toenne
|2
|0.07
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0.07
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0.04
|Региниуссен Мадс
|1
|0.04
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0.04
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|Dennis Gaustad
|1
|0.04
|Vetle Wenaas
|1
|0.04
|Квигстад Лассе
|0
|0
|Френдеруп Никлас
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|14 (1)
|0.5
|Mikkel Rakneberg
|5
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|5 (2)
|0.18
|Ульвестад Дан Петер
|4
|0.14
|Брохолм Мариус
|4
|0.14
|Leander Alvheim
|4
|0.14
|Ертсен Торгиль
|3
|0.11
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.11
|Сивертсен Оскар
|2
|0.07
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Marius Olsen
|1
|0.04
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Региниуссен Мадс
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Magnus Lenes
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|2
|0
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jonas Bolkan Nordli
|2
|0
|Haakon Gangstad
|2
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|2
|0
|Daniel Kvande
|0
|1
|Солли Сиверт
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Брусет Хейне
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
ФК Кристиансунн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
10
Ранхейм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ФК Кристиансунн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
9
28
Ранхейм
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
ФК Кристиансунн
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
15
38
Голы по времени матча
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
23%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
18%
5
25%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
7
32%
4
20%
76-90
Пропущено
29
22
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
3%
2
9%
1-15
6
21%
2
9%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
5
17%
4
18%
61-75
6
21%
8
36%
76-90
Забито
12
28
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
17%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
4
33%
7
25%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
1
8%
4
14%
61-75
3
25%
7
25%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
5
36%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Забито
34
48
17 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
7
21%
4
8%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
8
24%
12
25%
31-45
6
18%
8
17%
46-60
1
3%
6
13%
61-75
10
29%
29%
11
23%
76-90
Пропущено
48
36
22 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
1
2%
3
8%
1-15
10
21%
3
8%
16-30
11
23%
5
14%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
8
17%
6
17%
61-75
12
25%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2
Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Брюне - Ранхейм 1:0 Ранхейм - Санднес 0:5 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2
Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Результаты матчей
Ранхейм
ФК Кристиансунн
Точный счет
4:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
76
95
310
68
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
410
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
216
1116
1413
324
918
225
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|9
|1
|46 - 19
|60
|2.
|2:0
|28
|16
|6
|6
|48 - 30
|54
|3.
|2:0
|28
|13
|8
|7
|50 - 36
|47
|4.
|27
|14
|4
|9
|45 - 35
|46
|5.
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|6.
|0:2
|28
|12
|6
|10
|43 - 41
|42
|7.
|0:2
|28
|12
|3
|13
|34 - 50
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|37 - 33
|38
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 33
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|39 - 37
|34
|11.
|27
|9
|7
|11
|32 - 35
|34
|12.
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|1:0
|28
|8
|6
|14
|40 - 58
|30
|15.
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|0:1
|28
|3
|5
|20
|24 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|2:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|22 - 11
|28
|5.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|6.
|14
|8
|1
|5
|18 - 11
|25
|7.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|0:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 31
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|22 - 20
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|16.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 12
|29
|2.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 18
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|4.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|12 - 19
|20
|5.
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|6.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 33
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|11.
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|0:1
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7