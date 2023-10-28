Тур: 28. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen.
0'
20' Желтая карточкаБренден Эрик
30' Желтая карточкаСуннгот Оле-Себастьян
55' Желтая карточкаAnge Mutsinzi
58' Желтая карточкаBendik Rise
Ход матча
20'
55'
58'
39
Bendik
Rise
28
Уильямс
Ноа
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
19 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Скейд
Дьерв
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.18
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.14
|Мельхиор Маркус
|3
|0.11
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.11
|Уильямс Ноа
|2
|0.07
|Ulrich Ness
|2
|0.07
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|David Hickson
|1
|0.04
|Bendik Rise
|1
|0.04
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.5
|Erik Groenner
|4
|0.14
|Bassekou Diabate
|3
|0.11
|Вихманн Матиас
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|2
|0.07
|Бренден Эрик
|2
|0.07
|Ange Mutsinzi
|2
|0.07
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стейринг Пер-Магнус
|4
|0
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Фло Фредрик
|2
|0
|Bendik Rise
|2
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Суннгот Оле-Себастьян
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Nickolay Arsbog
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|6
|0
|Бренден Эрик
|5
|0
|Угланн Микаэль
|5
|0
|Педру Самуэл
|5
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Erik Groenner
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Дьерв
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
13
Скейд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Дьерв
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
26
19
Упущенные победы
6
15
Скейд
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Дьерв
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
26
24
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
15
21
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Пропущено
27
33
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
4%
3
9%
1-15
7
26%
4
12%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
10
37%
7
21%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
23 Не забивали 18
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
35%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Пропущено
28
26
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
9
32%
5
19%
76-90
Забито
24
38
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 6
3
13%
5
13%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
4
17%
10
26%
61-75
3
13%
8
21%
76-90
Пропущено
55
59
23 В 1-м тайме 26
32 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
5
9%
8
14%
1-15
12
22%
7
12%
16-30
6
11%
11
19%
31-45
6
11%
13
22%
46-60
7
13%
8
14%
61-75
19
35%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0 Мьёндален - Скейд 2:0 Скейд - Конгсвингер 1:2
Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2
Дьерв
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дьерв - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Дьерв 4:2 Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2
Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1
Результаты матчей
Скейд
Дьерв
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Скейд
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
49
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
121
311
76
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
234
720
1116
225
423
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|9
|1
|46 - 19
|60
|2.
|2:0
|28
|16
|6
|6
|48 - 30
|54
|3.
|2:0
|28
|13
|8
|7
|50 - 36
|47
|4.
|27
|14
|4
|9
|45 - 35
|46
|5.
|27
|11
|9
|7
|45 - 33
|42
|6.
|0:2
|28
|12
|6
|10
|43 - 41
|42
|7.
|0:2
|28
|12
|3
|13
|34 - 50
|39
|8.
|27
|11
|5
|11
|37 - 33
|38
|9.
|27
|9
|8
|10
|33 - 33
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|39 - 37
|34
|11.
|27
|9
|7
|11
|32 - 35
|34
|12.
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|27
|7
|9
|11
|37 - 43
|30
|14.
|1:0
|28
|8
|6
|14
|40 - 58
|30
|15.
|27
|6
|8
|13
|26 - 37
|26
|16.
|0:1
|28
|3
|5
|20
|24 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|29 - 13
|30
|3.
|2:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|14
|8
|4
|2
|22 - 11
|28
|5.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|6.
|14
|8
|1
|5
|18 - 11
|25
|7.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|0:2
|14
|6
|1
|7
|22 - 31
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|20 - 16
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|22 - 20
|18
|14.
|14
|3
|7
|4
|14 - 14
|16
|15.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|16.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 12
|29
|2.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 18
|24
|3.
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|4.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|12 - 19
|20
|5.
|2:0
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|6.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|19 - 22
|18
|7.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 33
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|10.
|14
|4
|2
|8
|14 - 22
|14
|11.
|14
|2
|6
|6
|16 - 20
|12
|12.
|14
|2
|5
|7
|16 - 23
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|10
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|0:1
|14
|1
|3
|10
|9 - 28
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7