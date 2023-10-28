Тур: 28. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 432
0'
21' Желтая карточкаБренден Эрик
30' Желтая карточкаСуннгот Оле-Себастьян
55' Желтая карточкаAnge Mutsinzi
58' Желтая карточкаBendik Rise
0:1
63' ГолBassekou Diabate
78' Желтая карточкаФло Фредрик
90'+6
Ход матча
21'
55'
58'
63'
0:1
78'
39
Bendik
Rise
28
Уильямс
Ноа
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
19 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Скейд
Дьерв
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.18
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.14
|Мельхиор Маркус
|3
|0.11
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.11
|Уильямс Ноа
|2
|0.07
|Ulrich Ness
|2
|0.07
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.04
|David Hickson
|1
|0.04
|Bendik Rise
|1
|0.04
|Erik Nordengen
|1
|0.04
|Эффьом Максвелл
|1
|0.04
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.5
|Bassekou Diabate
|4
|0.14
|Erik Groenner
|4
|0.14
|Вихманн Матиас
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|2
|0.07
|Бренден Эрик
|2
|0.07
|Ange Mutsinzi
|2
|0.07
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Iman Mafi
|1
|0.04
|Хустад Эрленд
|1
|0.04
|Torje Wichne
|1
|0.04
|Филиберт Энцо
|1
|0.04
|Lucas Larade
|1
|0.04
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стейринг Пер-Магнус
|4
|0
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Фло Фредрик
|3
|0
|Bendik Rise
|3
|0
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Суннгот Оле-Себастьян
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Nickolay Arsbog
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|6
|0
|Бренден Эрик
|5
|0
|Угланн Микаэль
|5
|0
|Педру Самуэл
|5
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Erik Groenner
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Ange Mutsinzi
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Дьерв
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
13
Скейд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
26
19
Упущенные победы
6
15
Скейд
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Дьерв
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
26
24
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
4
18%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
1
7%
2
9%
76-90
Пропущено
28
33
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
3
9%
1-15
7
25%
4
12%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
10
36%
7
21%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
24 Не забивали 19
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
35%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Пропущено
28
26
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
9
32%
5
19%
76-90
Забито
24
39
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 6
3
13%
5
13%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
25%
4
10%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
4
17%
11
28%
61-75
3
13%
8
21%
76-90
Пропущено
56
59
23 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
5
9%
8
14%
1-15
12
21%
7
12%
16-30
6
11%
11
19%
31-45
6
11%
13
22%
46-60
8
14%
8
14%
61-75
19
34%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0 Мьёндален - Скейд 2:0 Скейд - Конгсвингер 1:2
Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2
Дьерв
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дьерв - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Дьерв 4:2 Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2
Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1
Результаты матчей
Скейд
Дьерв
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Скейд
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
131
311
77
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
244
721
1117
226
424
127
127
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7