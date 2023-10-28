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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 432
Скейд
0:1
Конец матча
Дьерв
0'
21' Желтая карточка
Бренден Эрик
30' Желтая карточка
Суннгот Оле-Себастьян
55' Желтая карточка
Ange Mutsinzi
58' Желтая карточка
Bendik Rise
0:1
63' Гол
Bassekou Diabate
78' Желтая карточка
Фло Фредрик
90'+6
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
5
Luca
Hoeyland
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
18
Суннгот
Оле-Себастьян
39
Bendik
Rise
27
Simen
Kvia-Egeskog
14
Henning
Toensberg
Andresen
9
Будусон
Джонни
28
Уильямс
Ноа
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
29
Коли
Алиу
3
Lucas
Larade
7
Хёуге
Рунар
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
8
Угланн
Микаэль
19
Iman
Mafi
17
Bassekou
Diabate
9
Хустад
Эрленд
Скейд
4-3-3
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

Скейд
Дьерв

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
90

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.18
Будусон Джонни 4 (1) 0.14
Мельхиор Маркус 3 0.11
Simen Kvia-Egeskog 3 0.11
Уильямс Ноа 2 0.07
Ulrich Ness 2 0.07
Стейринг Пер-Магнус 1 0.04
David Hickson 1 0.04
Bendik Rise 1 0.04
Erik Nordengen 1 0.04
Эффьом Максвелл 1 0.04
Боянг Сулайман 0 0
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.5
Bassekou Diabate 4 0.14
Erik Groenner 4 0.14
Вихманн Матиас 2 0.07
Угланн Микаэль 2 0.07
Бренден Эрик 2 0.07
Ange Mutsinzi 2 0.07
Вильсон Петер 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Iman Mafi 1 0.04
Хустад Эрленд 1 0.04
Torje Wichne 1 0.04
Филиберт Энцо 1 0.04
Lucas Larade 1 0.04
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стейринг Пер-Магнус 4 0
Мельхиор Маркус 4 0
Torje Naustdal 2 1
Фло Фредрик 3 0
Bendik Rise 3 0
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Ulrich Ness 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Суннгот Оле-Себастьян 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Туре Усман 1 0
Nickolay Arsbog 1 0
Арне Эрландсен 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 6 0
Бренден Эрик 5 0
Угланн Микаэль 5 0
Педру Самуэл 5 0
Torje Wichne 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Фернандес Леандро II 2 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Erik Groenner 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Ange Mutsinzi 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0

Результаты матчей

Скейд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Дьерв
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
13
Скейд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

26
19

Упущенные победы

6
15
Скейд
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Дьерв
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

26
24

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
4
18%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
5
23%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
1
7%
2
9%
76-90

Пропущено

28
33
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
3
9%
1-15
7
25%
4
12%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
4
14%
7
21%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
10
36%
7
21%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
24 Не забивали 19
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
35%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Пропущено

28
26
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
9
32%
5
19%
76-90

Забито

24
39
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 6
3
13%
5
13%
1-15
4
17%
5
13%
16-30
6
25%
4
10%
31-45
4
17%
6
15%
46-60
4
17%
11
28%
61-75
3
13%
8
21%
76-90

Пропущено

56
59
23 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
5
9%
8
14%
1-15
12
21%
7
12%
16-30
6
11%
11
19%
31-45
6
11%
13
22%
46-60
8
14%
8
14%
61-75
19
34%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0 Мьёндален - Скейд 2:0 Скейд - Конгсвингер 1:2
Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2
Дьерв
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дьерв - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Дьерв 4:2 Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2
Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3 Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1

Результаты матчей

Скейд
Дьерв

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Скейд
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
11
17
2
26
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 27 17 9 1 46 - 19 60
2.
КФУМ Осло
 28 16 6 6 49 - 30 54
3.
ФК Кристиансунн
 28 13 8 7 50 - 36 47
4.
Конгсвингер
 27 14 4 9 45 - 35 46
5.
ИК Старт
 27 11 9 7 45 - 33 42
6.
Согндаль
 28 12 6 10 43 - 42 42
7.
Ранхейм
 28 12 3 13 34 - 50 39
8.
Брюне
 27 11 5 11 37 - 33 38
9.
Рёуфосс
 27 9 8 10 33 - 33 35
10.
Санднес
 27 9 7 11 39 - 37 34
11.
Мосс
 27 9 7 11 32 - 35 34
12.
Мьёндален
 27 9 6 12 34 - 37 33
13.
Осане
 27 7 9 11 37 - 43 30
14.
Дьерв
 28 8 6 14 40 - 58 30
15.
Хёдд
 27 6 8 13 26 - 37 26
16.
Скейд
 28 3 5 20 24 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 13 9 3 1 29 - 13 30
3.
КФУМ Осло
 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
Брюне
 14 8 4 2 22 - 11 28
5.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
6.
Мосс
 14 8 1 5 18 - 11 25
7.
Согндаль
 14 7 3 4 24 - 20 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Осане
 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Ранхейм
 14 6 1 7 22 - 31 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
КФУМ Осло
 14 7 3 4 23 - 18 24
3.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
4.
Ранхейм
 14 6 2 6 12 - 19 20
5.
ФК Кристиансунн
 14 5 5 4 22 - 22 20
6.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Дьерв
 14 4 3 7 22 - 33 15
9.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
10.
Рёуфосс
 14 4 2 8 14 - 22 14
11.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
13.
Брюне
 13 3 1 9 15 - 22 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 14 1 3 10 9 - 28 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • 78'
    Фло Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Iman Mafi сделал результативную передачу.
  • 63'
    Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
  • 62'
    Хустад Эрленд уходит с поля. Samuel Pedro выходит вместо него
  • 58'
    Bendik Rise получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Ange Mutsinzi получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Суннгот Оле-Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Бренден Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Bendik Rise получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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