Пока "Арсенал" контролирует мяч вдалеке от чужих владений, держит оборонительный строй гостевая команда.

Угловой с левого фланга подает Мартинелли, на дальней штанге никому не удается дотянуться до мяча в плотной борьбе.

Накрывает "Арсенал" соперника на чужой половине поля, но доставить мяч Хаверцу лондонцам не удается.

Зинченко включается в штрафную с левого края и простреливает из-под защитника - мяч становится добычей Фодеринхэма.

Крайне невысокий темп пока демонстрирует "Арсенал", хотя есть ощущение, что стоит хозяевам добавить скоростей, и гости поплывут.

Штрафной на левом фланге атаки зарабатывают гости, Райс оказался нарушителем в отборе мяча.

Томас со штрафного направляет мяч в руки Райе, тот быстро начинает атаку своей команды, Мартинелли добирается до штрафной, однако Сака не сумел толково пробить после паса бразильца.

9' Смело пытается на первых минутах сыграть команда Пола Хеккинботтома, не без труда лондонцы не допускают удара по своим воротам.

8' В сезоне-2020/21 команды встречались последний раз, тогда "Арсенал" выиграл обе встречи. А вот годом ранее "канониры" набрали лишь одно очко в матчах с "Шеффилдом".

6' Добираются лондонцы до штрафной соперника, Райс пробивает метров с 14, однако на пути мяча возникает Робинсон.

5' Напомним, что "Шеффилд" до сих пор набрал всего одно очко, в прошлом туре аутсайдеры дали бой "МЮ", но всё же проиграли - 1:2.

4' Мартинелли накручивает на левом краю штрафной соперника и исполняет невысокий навес, с которым оборона "Шеффилда" справляется.

3' Гости после аута на левом фланге исполнили подачу в штрафную лондонцев, однако Райя на выходе играет уверенно.

2' "Арсенал" после вчерашней победы "Тоттенхэма" отстает от лидера на 5 очков, однако если сегодня сенсации не случится, лондонцы вновь сократят отставание до 2 баллов.