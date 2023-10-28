Тур: 10. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Робинсон Тим
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
29
Хаверц
Кай
41
Райс
Деклан
14
Нкетиа
Эдди
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
25
Слимане
Анис
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
26 Оне РайанПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|4 (2)
|0.4
|Эдегор Мартин
|3 (2)
|0.3
|Троссар Леандро
|2
|0.2
|Райс Деклан
|2
|0.2
|Нкетиа Эдди
|2
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.1
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.1
|Жезус Габриэл
|1
|0.1
|Уайт Бен
|1
|0.1
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.2
|Макбарни Оливер
|1 (1)
|0.1
|Богл Джейден
|1
|0.1
|Арчер Камерон
|1
|0.1
|Робинсон Джек
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Норвуд Оливер
|2
|0
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
8
1
Арсенал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Шеффилд Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
2
16
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
1
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
6
35%
2
33%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
2
22%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
22%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1
Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0
Результаты матчей
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 21
|3
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|1:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
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|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Арсенал
100% (130)
Ничья
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
25.22% (29)
Нет
74.78% (86)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
41.5% (54)
3:0 Арсенал
20.8% (27)
2:1 Арсенал
11.5% (15)
3:1 Арсенал
10% (13)
1:0 Арсенал
2.3% (3)
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