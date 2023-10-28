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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Арсенал
0:0
Первый тайм: 20'
Шеффилд Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 130
Арсенал 100% (130)
X 0% (0)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Шеффилд Юнайтед
9.40
9.20
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
15
Кивёр
Якуб
35
Зинченко
Александр
29
Хаверц
Кай
41
Райс
Деклан
10
Смит-Роу
Эмиль
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
18
Фодеринхэм
Уэсли
20
Богл
Джейден
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
25
Слимане
Анис
16
Норвуд
Оливер
21
Винисиус
Соуза
8
Хамер
Густаво
7
Брюстер
Риан
Арсенал
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
4-5-1

История личных встреч

Арсенал
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КC
6:0
КC
0:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 (2) 0.4
Эдегор Мартин 3 (2) 0.3
Троссар Леандро 2 0.2
Райс Деклан 2 0.2
Нкетиа Эдди 2 0.2
Мартинелли Габриэл 1 0.1
Хаверц Кай 1 (1) 0.1
Жезус Габриэл 1 0.1
Уайт Бен 1 0.1
Виейра Фабиу 0 0
Салиба Вильям 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.2
Макбарни Оливер 1 (1) 0.1
Богл Джейден 1 0.1
Арчер Камерон 1 0.1
Робинсон Джек 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Ахмедходжич Анел 3 0
Норвуд Оливер 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Осборн Бен 1 0
Дэвис Том 1 0
Томас Люк 1 0
Трасти Остон 1 0
Хамер Густаво 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

8
1
Арсенал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Шеффилд Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

2
16
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
1
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

17
6
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
6
35%
2
33%
76-90

Пропущено

9
25
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
22%
2
8%
1-15
2
22%
3
12%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
2
22%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
22%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1
Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0

Результаты матчей

Арсенал
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:8
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Бёрнли
 1:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 10 0 3 7 6 - 21 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 10 0 2 8 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Бёрнли
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
16.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
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  • Первый тайм
  • 19'
    Томас со штрафного направляет мяч в руки Райе, тот быстро начинает атаку своей команды, Мартинелли добирается до штрафной, однако Сака не сумел толково пробить после паса бразильца. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Штрафной на левом фланге атаки зарабатывают гости, Райс оказался нарушителем в отборе мяча.
  • 16'
    Крайне невысокий темп пока демонстрирует "Арсенал", хотя есть ощущение, что стоит хозяевам добавить скоростей, и гости поплывут.
  • 15'
    Зинченко включается в штрафную с левого края и простреливает из-под защитника - мяч становится добычей Фодеринхэма.
  • 14'
    Накрывает "Арсенал" соперника на чужой половине поля, но доставить мяч Хаверцу лондонцам не удается.
  • Угловой
    12'
    Угловой с левого фланга подает Мартинелли, на дальней штанге никому не удается дотянуться до мяча в плотной борьбе.
  • 11'
    Пока "Арсенал" контролирует мяч вдалеке от чужих владений, держит оборонительный строй гостевая команда.
  • 9'
    Смело пытается на первых минутах сыграть команда Пола Хеккинботтома, не без труда лондонцы не допускают удара по своим воротам.
  • 8'
    В сезоне-2020/21 команды встречались последний раз, тогда "Арсенал" выиграл обе встречи. А вот годом ранее "канониры" набрали лишь одно очко в матчах с "Шеффилдом".
  • 6'
    Добираются лондонцы до штрафной соперника, Райс пробивает метров с 14, однако на пути мяча возникает Робинсон.
  • 5'
    Напомним, что "Шеффилд" до сих пор набрал всего одно очко, в прошлом туре аутсайдеры дали бой "МЮ", но всё же проиграли - 1:2.
  • 4'
    Мартинелли накручивает на левом краю штрафной соперника и исполняет невысокий навес, с которым оборона "Шеффилда" справляется.
  • 3'
    Гости после аута на левом фланге исполнили подачу в штрафную лондонцев, однако Райя на выходе играет уверенно.
  • 2'
    "Арсенал" после вчерашней победы "Тоттенхэма" отстает от лидера на 5 очков, однако если сегодня сенсации не случится, лондонцы вновь сократят отставание до 2 баллов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Арсенал
    100% (130)
    Ничья
    0% (0)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (58)
    Меньше
    49.57% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    25.22% (29)
    Нет
    74.78% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    41.5% (54)
    3:0 Арсенал
    20.8% (27)
    2:1 Арсенал
    11.5% (15)
    3:1 Арсенал
    10% (13)
    1:0 Арсенал
    2.3% (3)
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