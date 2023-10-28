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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Челси
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 137
Челси 90.5% (124)
X 3.6% (5)
Брентфорд 5.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
3
Кукурелья
Марк
6
Силва
Тьяго
2
Дисаси
Аксель
26
Колвилл
Леви
23
Галлахер
Конор
25
Кайседо
Мойсес
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
5
Пиннок
Итан
22
Коллинз
Натан
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
2
Хикки
Аарон
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
Челси
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Челси
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
КЛ
0:2
ПЛ
0:1
К
4:0
К
4:0
К
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.33
Палмер Коул 2 (2) 0.22
Мудрик Михаил 2 0.22
Джексон Николас 2 0.22
Дисаси Аксель 1 0.11
Броя Армандо 1 0.11
Чуквуэмека Карни 1 0.11
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 5 (2) 0.56
Йенсен Матиас 3 0.33
Висса Йоан 3 0.33
Норгор Кристиан 1 0.11
Годдос Саман 1 0.11
Шаде Кевин 1 0.11
Мопе Нил 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Коллинз Натан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Кукурелья Марк 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Силва Тьяго 2 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Палмер Коул 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Гюсто Мало 0 1
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Маурисио Почеттино 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Мопе Нил 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Результаты матчей

Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Челси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Брентфорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
Челси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
1
7%
1-15
4
33%
5
36%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0
Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2
Брентфорд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1
Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0

Результаты матчей

Челси
Брентфорд

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Челси
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
3.
Арсенал
 Заявка 9 6 3 0 18 - 8 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Челси
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
13.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
14.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 14 - 12 10
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18.
Бёрнли
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
19.
Борнмут
 Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
14.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Бёрнли
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
Ньюкасл Исак Александр 6
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура Английской премьер-лиги "Челси" принимает "Брентфорд". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 27 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 137
Челси 90.5% (124)
X 3.6% (5)
Брентфорд 5.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Брентфорд
4.05
5.10
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5.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Брентфорд

Исход игры
Челси
90.7% (127)
Ничья
3.6% (5)
Брентфорд
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
51.28% (60)
Нет
48.72% (57)
Популярный счёт
2:1 Челси
35.7% (50)
2:0 Челси
24.3% (34)
1:0 Челси
10.7% (15)
3:1 Челси
3.6% (5)
3:0 Челси
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
0:2 Брентфорд
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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