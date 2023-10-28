Тур: 10. Стадион: Виталити. Главный судья: Samuel Barrott
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Ааронс
Макс
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
24
Каллен
Джош
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
19
Зарури
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
15 Смит АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
19 Зарури АнассНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Бёрнли
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.4
|Брукс Дэвид
|1
|0.1
|Семеньо Антуан
|1
|0.1
|Кристи Райан
|0
|0
|Биллинг Филип
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.3
|Браунхилл Джош
|1
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.1
|Амдуни Зеки
|1
|0.1
|Одоберт Уилсон
|1
|0.1
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Кук Льюис
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Каллен Джош
|4
|0
|Бейер Джордан
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Бёрнли
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Борнмут
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бёрнли
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
2
0
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Бёрнли
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
6
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
8
36%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0
Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3
Бёрнли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0
Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2
Результаты матчей
Борнмут
Бёрнли
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|18 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 9
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 21
|3
|20.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|1:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|11 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|6 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Бёрнли
Исход игры
Борнмут
53.7% (66)
Ничья
36.6% (45)
Бёрнли
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
29.3% (36)
1:1 Ничья
29.3% (36)
1:0 Борнмут
17.1% (21)
1:2 Бёрнли
6.5% (8)
2:2 Ничья
4.9% (6)
3:1 Борнмут
2.4% (3)
2:0 Борнмут
1.6% (2)
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