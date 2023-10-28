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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Samuel Barrott
Борнмут
0:1
Первый тайм: 20'
Бёрнли
0'
0:1
12' Гол
Тэйлор Чарли

Ход матча

12'
0:1
Тэйлор Чарли
(О'Ши Дара)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 123
Борнмут 53.7% (66)
X 36.6% (45)
Бёрнли 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Бёрнли
3.60
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Ионуц
Андрей
Раду
37
Ааронс
Макс
6
Мефам
Крис
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
29
Биллинг
Филип
14
Скотт
Алекс
24
Семеньо
Антуан
10
Кристи
Райан
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
28
Аль-Дахиль
Амин
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
24
Каллен
Джош
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
19
Зарури
Анасс
Борнмут
4-2-3-1
Бёрнли
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Бёрнли

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:4
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.4
Брукс Дэвид 1 0.1
Семеньо Антуан 1 0.1
Кристи Райан 0 0
Биллинг Филип 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.3
Браунхилл Джош 1 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.1
Амдуни Зеки 1 0.1
Одоберт Уилсон 1 0.1
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Забарный Илья 2 0
Кук Льюис 0 1
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Керкез Милош 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 3 1
Каллен Джош 4 0
Бейер Джордан 3 0
Тэйлор Чарли 2 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Бёрнли
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Борнмут
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бёрнли
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

2
0
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Бёрнли
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
6
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
14%
2
25%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
8
36%
61-75
4
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0
Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3
Бёрнли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0
Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2

Результаты матчей

Борнмут
Бёрнли

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 10 6 4 0 18 - 8 22
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 1 3 24 - 9 16
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
14.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Бёрнли
 1:0 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 10 0 3 7 6 - 21 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 10 0 2 8 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 1:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Бёрнли
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
16.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
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Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Контроль мяча: Борнмут: 51%, Бёрнли: 49%.
  • 20'
    Судья сигнализирует, что О'Ши Дара из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
  • 19'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 18'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 18'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 17'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 16'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Борнмут: 43%, Бёрнли: 57%.
  • 15'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 14'
    Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 13'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 13'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли.
  • 12'
    О'Ши Дара сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Тэйлор Чарли из команды Бёрнли левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.3% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Борнмут 53.7% (66)
    X 36.6% (45)
    Бёрнли 9.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Бёрнли
    3.60
    3.75
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Бёрнли

    Исход игры
    Борнмут
    53.7% (66)
    Ничья
    36.6% (45)
    Бёрнли
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    29.3% (36)
    1:0 Борнмут
    17.1% (21)
    1:2 Бёрнли
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Борнмут
    2.4% (3)
    2:0 Борнмут
    1.6% (2)
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    Борнмут
    Бёрнли
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