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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11152 Главный судья: Samuel Barrott
Борнмут
2:1
Конец матча
Бёрнли
0'
0:1
11' Гол
Тэйлор Чарли
1:1
22' Гол
Семеньо Антуан
28' Желтая карточка
Каллен Джош
56' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
67' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
2:1
76' Гол
Биллинг Филип
77' Желтая карточка
Биллинг Филип
84' Желтая карточка
Уттара Данго
90'+12

Ход матча

11'
0:1
Тэйлор Чарли
(О'Ши Дара)
22'
Семеньо Антуан
1:1
28'
 
Каллен Джош
46'
 
Родригес Джей
Амдуни Зеки
56'
 
Тэйлор Чарли
60'
 
Берге Сандер
Каллен Джош
67'
 
Аль-Дахиль Амин
68'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Зарури Анасс
69'
Уттара Данго
Семеньо Антуан
 
76'
Биллинг Филип
2:1
77'
Биллинг Филип
 
81'
 
Ндайишимий Майк
Колеошо Лука
81'
 
Редмонд Натан
Гудмундссон Йоханн
82'
Керкез Милош
Тавернер Маркус
 
82'
Ротуэлл Джо
Биллинг Филип
 
84'
Уттара Данго
 
85'
Смит Адам
Ааронс Макс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 364 Количество передач 460
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Борнмут 53.7% (66)
X 36.6% (45)
Бёрнли 9.8% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Ионуц
Андрей
Раду
6
Мефам
Крис
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
37
Ааронс
Макс
16
Тавернер
Маркус
14
Скотт
Алекс
29
Биллинг
Филип
24
Семеньо
Антуан
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
28
Аль-Дахиль
Амин
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
24
Каллен
Джош
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
19
Зарури
Анасс
Борнмут
3-4-2-1
Бёрнли
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Бёрнли

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:4
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
Ч
1:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.4
Семеньо Антуан 2 0.2
Биллинг Филип 1 0.1
Брукс Дэвид 1 0.1
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.3
Тэйлор Чарли 1 0.1
Браунхилл Джош 1 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.1
Амдуни Зеки 1 0.1
Одоберт Уилсон 1 0.1
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
О'Ши Дара 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Забарный Илья 2 0
Кук Льюис 0 1
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Биллинг Филип 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Тэйлор Чарли 3 0
Бейер Джордан 3 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0

Результаты матчей

Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бёрнли
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Борнмут
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бёрнли
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

2
0
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Бёрнли
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
6
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
11%
3
33%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
15%
3
13%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
2
10%
8
33%
61-75
4
20%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0
Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3
Бёрнли
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0
Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2

Результаты матчей

Борнмут
Бёрнли

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 10 5 2 3 25 - 10 17
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
2.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 1:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
11.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 5 1 2 2 12 - 7 5
14.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Бёрнли Каллен Джош 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 99'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Ионуц Андрей Раду из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Ндайишимий Майк из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 98'
    Оооо... вот это был удар! Берге Сандер должен был забить с этой позиции.
  • 98'
    Берге Сандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11152 болельщиков
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 95'
      Контроль мяча: Борнмут: 47%, Бёрнли: 53%.
    • 95'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Борнмут: 48%, Бёрнли: 52%.
    • 90'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли.
    • 89'
      Родригес Джей из команды Бёрнли в офсайде
    • 89'
      Редмонд Натан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Мефам Крис из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Борнмут: 53%, Бёрнли: 47%.
    • 48'
      Соланке Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 48'
      Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Каллен Джош успешно блокирует удар.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Колеошо Лука из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Келли Ллойд
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Биллинг Филип задерживает мяч рукой
    • 45'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Мефам Крис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Зеки Амдуни
    • 45'
      Контроль мяча: Борнмут: 54%, Бёрнли: 46%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 44'
      Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Тэйлор Чарли успешно блокирует удар.
    • 44'
      Семеньо Антуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 43'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Мефам Крис выиграл воздушное противоборство у Зеки Амдуни.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Мефам Крис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
    • 42'
      Траффорд Джеймс из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      О'Ши Дара ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Борнмут: 50%, Бёрнли: 50%.
    • 39'
      Траффорд Джеймс из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Витиньо Виктор II из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      О'Ши Дара из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Мефам Крис нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Кристи Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
    • 38'
      О'Ши Дара из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Анасс Зарури пробует нанести удар издали, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем
    • 36'
      Келли Ллойд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Тавернер Маркус из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Витиньо Виктор II
    • 35'
      Контроль мяча: Борнмут: 54%, Бёрнли: 46%.
    • 35'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Биллинг Филип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Мефам Крис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 33'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Аль-Дахиль Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      О'Ши Дара из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Борнмут: 53%, Бёрнли: 47%.
    • 28'
      Каллен Джош получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Каллен Джош из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Скотт Алекс
    • 28'
      Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Сильный дождь сегодня.
    • 27'
      Мефам Крис из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Гудмундссон Йоханн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Борнмут: 57%, Бёрнли: 43%.
    • 25'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Борнмут начинает контратаку
    • 25'
      Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 24'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Борнмут.
    • 22'
      Г О О О О Л - Семеньо Антуан забивает ударом с левой ноги!
    • 22'
      Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 22'
      Оооо... вот это был удар! Тавернер Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      Тавернер Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Семеньо Антуан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Борнмут: 51%, Бёрнли: 49%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что О'Ши Дара из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
    • 19'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 16'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Борнмут: 43%, Бёрнли: 57%.
    • 15'
      Борнмут контролирует мяч.
    • 14'
      Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли.
    • 11'
      О'Ши Дара сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Тэйлор Чарли из команды Бёрнли левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 11'
      Забарный Илья из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Гудмундссон Йоханн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Биллинг Филип успешно блокирует удар.
    • 11'
      Тэйлор Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Забарный Илья из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Борнмут: 48%, Бёрнли: 52%.
    • 9'
      Келли Ллойд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Аль-Дахиль Амин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Кристи Райан из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Тавернер Маркус бьет со штрафного в створ, но Джеймс Траффорд держит все под контролем
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Анасс Зарури из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кристи Райан
    • 8'
      Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Борнмут
    • 6'
      Зеки Амдуни выиграл воздушное противоборство у Келли Ллойд.
    • 6'
      Шанс! Зеки Амдуни из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
    • 6'
      Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Браунхилл Джош из команды Бёрнли разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Контроль мяча: Борнмут: 50%, Бёрнли: 50%.
    • 5'
      Забарный Илья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Соланке Доминик из команды Борнмут в офсайде
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Колеошо Лука из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Тавернер Маркус
    • 2'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 2'
      Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гудмундссон Йоханн выиграл воздушное противоборство у Скотт Алекс.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Бёрнли начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Борнмут 53.7% (66)
    X 36.6% (45)
    Бёрнли 9.8% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Бёрнли

    Исход игры
    Борнмут
    53.7% (66)
    Ничья
    36.6% (45)
    Бёрнли
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    29.3% (36)
    1:1 Ничья
    29.3% (36)
    1:0 Борнмут
    17.1% (21)
    1:2 Бёрнли
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    3:1 Борнмут
    2.4% (3)
    2:0 Борнмут
    1.6% (2)
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