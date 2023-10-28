Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Бёрнли

48' Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Бёрнли

44' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Бёрнли

43' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мефам Крис выиграл воздушное противоборство у Зеки Амдуни.

42' Скотт Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мефам Крис нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.

37' Анасс Зарури пробует нанести удар издали, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем

35' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Идет дождь, трудные условия для игроков.

33' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аль-Дахиль Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Каллен Джош получил желтую карточку от судьи

28' Скотт Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сильный дождь сегодня.

27' Гудмундссон Йоханн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Борнмут

22' Г О О О О Л - Семеньо Антуан забивает ударом с левой ноги!

22' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Бёрнли

22' Оооо... вот это был удар! Тавернер Маркус должен был забить с этой позиции.

21' Тавернер Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Семеньо Антуан из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Келли Ллойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли

11' Г О О О О Л - Тэйлор Чарли из команды Бёрнли левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

11' Гудмундссон Йоханн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Келли Ллойд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Тавернер Маркус бьет со штрафного в створ, но Джеймс Траффорд держит все под контролем

8' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Витиньо Виктор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Борнмут

6' Зеки Амдуни выиграл воздушное противоборство у Келли Ллойд

6' Шанс! Зеки Амдуни из команды Бёрнли пробил головой, но мимо

6' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Тавернер Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Удар от ворот произведет Бёрнли

2' Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бёрнли начинает с центра поля

1' Судья начинает матч