Тур: 10. Стадион: Молинью. Главный судья: Тейлор Энтони
1:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
22'
0:1
36'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
20 Холл ЛьюисПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ньюкасл
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.22
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
70
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|5
|0.5
|Кунья Матеус
|2
|0.2
|Калайджич Саша
|2
|0.2
|Нету Педру
|1
|0.1
|Лемина Марио
|1
|0.1
|Сарабия Пабло
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.6
|Исак Александр
|6 (1)
|0.6
|Гордон Энтони
|3
|0.3
|Лонгстафф Шон
|2
|0.2
|Альмирон Мигель
|2
|0.2
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.1
|Барнс Харви
|1
|0.1
|Ботман Свен
|1
|0.1
|Гимараэс Бруно
|1
|0.1
|Бёрн Дэн
|1
|0.1
|Тонали Сандро
|1
|0.1
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|5
|1
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Килман Макс
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|5
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
12
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ньюкасл
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
6
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
6
13
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
3
23%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
Забито
11
24
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
3
27%
6
25%
61-75
4
36%
5
21%
76-90
Пропущено
15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
7
47%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2
Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Ньюкасл
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:8
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
8
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:8
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
8
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
36
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|19 - 7
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 13
|19
|6.
|1:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|25 - 10
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 18
|16
|8.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 16
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|1:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|13.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 7
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (4)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|6 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
|Бёрнли
|Каллен Джош
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Вулверхэмптон
11.3% (14)
Ничья
19.4% (24)
Ньюкасл
69.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
85.96% (98)
Нет
14.04% (16)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
46.8% (58)
1:1 Ничья
15.3% (19)
2:1 Вулверхэмптон
7.3% (9)
0:1 Ньюкасл
7.3% (9)
1:3 Ньюкасл
6.5% (8)
0:2 Ньюкасл
2.4% (3)
1:0 Вулверхэмптон
1.6% (2)
2:3 Ньюкасл
1.6% (2)
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