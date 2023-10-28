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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 31584 Главный судья: Тейлор Энтони
Вулверхэмптон
2:2
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
22' Гол
Уилсон Каллум
1:1
36' Гол
Лемина Марио
1:2
45' Пенальти
Уилсон Каллум
66' Желтая карточка
Бёрн Дэн
69' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
2:2
71' Гол
Хи-Чан Хван
82' Желтая карточка
Триппьер Киран
83' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
90' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
90'+9

Ход матча

22'
0:1
Уилсон Каллум
36'
Лемина Марио
(Нету Педру)
1:1
45'
1:2
Уилсон Каллум
54'
Дойл Томми
Траоре Бубакар
 
66'
 
Бёрн Дэн
69'
 
Ласcеллс Джамал
71'
Хи-Чан Хван
(Гомеш Тоти)
2:2
72'
 
Уиллок Джо
Альмирон Мигель
77'
Калайджич Саша
Нету Педру
 
82'
 
Триппьер Киран
83'
Аит-Нури Раян
 
86'
Гомес Жоао
Лемина Марио
 
90'
 
Лонгстафф Шон

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 384 Количество передач 501
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Вулверхэмптон 11.3% (14)
X 19.4% (24)
Ньюкасл 69.4% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
7
Нету
Педру
5
Лемина
Марио
6
Траоре
Бубакар
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
Вулверхэмптон
4-4-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ньюкасл

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.22
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
70

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 6 0.6
Кунья Матеус 2 0.2
Калайджич Саша 2 0.2
Нету Педру 1 0.1
Лемина Марио 1 0.1
Сарабия Пабло 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.7
Исак Александр 6 (1) 0.6
Гордон Энтони 3 0.3
Лонгстафф Шон 2 0.2
Альмирон Мигель 2 0.2
Мёрфи Джейкоб 1 0.1
Барнс Харви 1 0.1
Ботман Свен 1 0.1
Гимараэс Бруно 1 0.1
Бёрн Дэн 1 0.1
Тонали Сандро 1 0.1
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Семеду Нелсон 4 0
Доусон Крэйг 3 0
Гомес Жоао 3 0
Нету Педру 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Силва Фабио 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 4 0
Триппьер Киран 3 0
Лонгстафф Шон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
12
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ньюкасл
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
3
43%
4
31%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

6
13
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Забито

13
26
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
8%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
8%
5
19%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
4
31%
6
23%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2
Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
3.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 0 2 19 - 7 21
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 20 - 9 20
5.
Астон Вилла
 Заявка 9 6 1 2 23 - 13 19
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 22 - 18 16
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 9 4 2 3 16 - 16 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 9 3 2 4 8 - 15 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Эвертон
 Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
2.
Астон Вилла
 Заявка 4 4 0 0 17 - 3 12
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
11.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
14.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (4)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Бёрнли Каллен Джош 5
Весь список
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    Прогнозы 124
    Вулверхэмптон 11.3% (14)
    X 19.4% (24)
    Ньюкасл 69.4% (86)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    11.3% (14)
    Ничья
    19.4% (24)
    Ньюкасл
    69.4% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (98)
    Нет
    14.04% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    46.8% (58)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    2:1 Вулверхэмптон
    7.3% (9)
    0:1 Ньюкасл
    7.3% (9)
    1:3 Ньюкасл
    6.5% (8)
    0:2 Ньюкасл
    2.4% (3)
    1:0 Вулверхэмптон
    1.6% (2)
    2:3 Ньюкасл
    1.6% (2)
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