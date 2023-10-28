Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

91' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Томас Дойл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Жоэлинтон из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

88' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хорошую попытку сделал Бёрн Дэн . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Лонгстафф Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Рефери не любит споров - именно за это Аит-Нури Раян сейчас получил желтую

82' Триппьер Киран получил желтую карточку от судьи

81' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

80' Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Томас Дойл ослабляет давление, выбив мяч.

79' Триппьер Киран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Ньюкасл

78' Матч возобновлен

75' Нету Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Команда Вулверхэмптон сравняла счет! Игра продолжается!

71' Г О О О О Л - Хи-Чан Хван забивает с левой ноги!

71' Гомеш Тоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Ласcеллс Джамал получил желтую карточку от судьи

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

66' Рефери не любит споров - именно за это Бёрн Дэн сейчас получил желтую

64' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вулверхэмптон

55' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

54' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Тактическая замена. Траоре Бубакар уходит с поля и его заменяет Томас Дойл

51' Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

49' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нету Педру пробил со штрафного прямо в стенку

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника