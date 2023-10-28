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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Рух Хожув
2:2
Второй тайм: 90'
Шленск Вроцлав
0'
0:1
4' Гол
Бейгер Лукаш
1:1
17' Пенальти
Щепан Даниэль
20' Желтая карточка
Козак Милош
29' Желтая карточка
Садлок Мацей
1:2
45' Гол
Науэль Матиас
48' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
54' Желтая карточка
Шварц Петр
70' Желтая карточка
Щепан Даниэль
78' Желтая карточка
Лещыньски Рафал
80' Желтая карточка
Науэль Матиас
2:2
80' Пенальти
Щепан Даниэль
88' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
89' Желтая карточка
Покорны Петер
31
Каминьски
Кжиштоф
2
Konrad
Kasolik
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
26
Михальский
Кацпер
20
Szymon
Szymanski
28
Подставски
Томаш
5
Tomasz
Wojtowicz
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
6
Tomasz
Swedrowski
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Рух Хожув
3-4-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Рух Хожув
Шленск Вроцлав

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ЭГБ
6:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:2
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.8
0.91

Среднее время на гол

112
99

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.73
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 3 0.25
Щепан Даниэль 3 (2) 0.25
Michal Feliks 2 0.17
Подставски Томаш 1 0.08
Михальский Кацпер 1 0.08
Tomasz Wojtowicz 1 0.08
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 11 (5) 0.85
Науэль Матиас 3 0.23
Самец-Талар Пётр 2 0.15
Шварц Петр 2 0.15
Индже Бурак 2 0.15
Кончковски Мартин 1 0.08
Patryk Szwedzik 1 0.08
Палюшек Александр 1 0.08
Бейгер Лукаш 1 0.08
Ольсен Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 5 0
Подставски Томаш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Щепан Даниэль 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Козак Милош 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 5 0
Бейгер Лукаш 4 0
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Жуковски Матеуш 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Петков Алекс 2 0
Шварц Петр 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Рух Хожув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
11
Рух Хожув
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Шленск Вроцлав
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
6
60%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
3
27%
9
41%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
6
30%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
2
10%
5
50%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1

Результаты матчей

Рух Хожув
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
6
6
1
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:2 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Ягеллония Белосток
 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
7.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
8.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
9.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
10.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пяст
 13 2 9 2 11 - 11 15
12.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
13.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
14.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 2:2 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 2:2 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 2:2 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:2 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
6.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
7.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
8.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Рух Хожув
 2:2 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Сталь Мелец Эхманн Марко 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Шленск Вроцлав
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