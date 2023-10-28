Тур: 13. Стадион: Городской стадион Хожува. Главный судья: Рачковски Павел
2:2
Второй тайм: 90'
0'
0:1
4' ГолБейгер Лукаш
1:1
17' ПенальтиЩепан Даниэль
20' Желтая карточкаКозак Милош
29' Желтая карточкаСадлок Мацей
1:2
45' ГолНауэль Матиас
48' Желтая карточкаБейгер Лукаш
54' Желтая карточкаШварц Петр
70' Желтая карточкаЩепан Даниэль
78' Желтая карточкаЛещыньски Рафал
80' Желтая карточкаНауэль Матиас
2:2
80' ПенальтиЩепан Даниэль
88' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
89' Желтая карточкаПокорны Петер
Ход матча
4'
0:1
17'
1:1
20'
29'
45'
1:2
48'
54'
70'
78'
80'
80'
2:2
88'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Садлок
Мацей
70
Козак
Милош
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Рух Хожув
Шленск Вроцлав
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.8
0.91
Среднее время на гол
112
99
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.73
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.25
|Щепан Даниэль
|3 (2)
|0.25
|Michal Feliks
|2
|0.17
|Подставски Томаш
|1
|0.08
|Михальский Кацпер
|1
|0.08
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.08
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|11 (5)
|0.85
|Науэль Матиас
|3
|0.23
|Самец-Талар Пётр
|2
|0.15
|Шварц Петр
|2
|0.15
|Индже Бурак
|2
|0.15
|Кончковски Мартин
|1
|0.08
|Patryk Szwedzik
|1
|0.08
|Палюшек Александр
|1
|0.08
|Бейгер Лукаш
|1
|0.08
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|5
|0
|Подставски Томаш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Щепан Даниэль
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Козак Милош
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|5
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Рух Хожув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
11
Рух Хожув
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Шленск Вроцлав
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
6
60%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
36%
3
14%
61-75
3
27%
9
41%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
6
30%
1
10%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
2
10%
5
50%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5
Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8 Легия - Шленск Вроцлав 3:1
Результаты матчей
Рух Хожув
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
66
110
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|8
|2
|3
|30 - 19
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|11
|6
|2
|3
|19 - 15
|20
|7.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|15 - 16
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|2:2
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|2:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|2:2
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6