  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Краковия
1:1
Второй тайм: 81'
Лех
0'
3' Желтая карточка
Исхак Микаэль
44' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
0:1
45' Гол
Вельде Кристоффер
56' Желтая карточка
Ракочи Михал
1:1
80' Гол
Гицэ Вирджил
13
Sebastian
Madejski
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
3
Сковгор
Андреас
18
Takuto
Oshima
10
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
25
Какабадзе
Отар
17
Бохнак
Матеуш
21
Kacper
Smiglewski
7
Patryk
Makuch
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
25
Дагерстол
Филип
3
Дуглас
Барри
2
Перейра
Жоэл
III
30
Квеквескири
Ника
22
Муравски
Радослав
50
Ба-Луа
Адриэль
17
Шимчак
Филип
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
Краковия
3-3-2-2
Лех
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Лех

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед

34 матча

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.7%
35.3%
50%
5 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
2:1
Э
5:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:6
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
К
1:4
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
OE
0:1
OE
3:2
OE
3:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.32
0.8

Среднее время на гол

68
112

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

2.13
1.47

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

57
40

Голов в среднем за матч

1.68
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

53
76

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гицэ Вирджил 3 0.25
Кялльман Беньямин 2 0.17
Ракочи Михал 2 0.17
Patryk Makuch 2 0.17
Атанасов Яни 1 0.08
Глик Камил 1 0.08
Ярошински Павел 1 0.08
Karol Knap 1 0.08
Takuto Oshima 0 0
Сковгор Андреас 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 5 (1) 0.38
Исхак Микаэль 5 0.38
Мархвиньски Филип 5 0.38
Ба-Луа Адриэль 4 0.31
Карлстрём Йеспер 1 0.08
Блажич Миха 1 0.08
Червински Алан 1 0.08
Милич Антонио 1 0.08
Дагерстол Филип 1 0.08
Шимчак Филип 1 0.08
Гургул Михал 1 0.08
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Гицэ Вирджил 3 0
Атанасов Яни 2 0
Ракочи Михал 2 0
Patryk Makuch 2 0
Kacper Smiglewski 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Ярошински Павел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Karol Knap 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 3 1
Карлстрём Йеспер 4 0
Вельде Кристоффер 3 0
Исхак Микаэль 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Беднарек Филип 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Лех
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
19
Краковия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
0% (0)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
3
16%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
4
21%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
25
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
15%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
6
24%
31-45
3
23%
5
20%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
2
15%
6
24%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2
Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0
Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0

Результаты матчей

Краковия
Лех

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краковия
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 1:1 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
7.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
8.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
9.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
10.
Краковия
 1:1 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пяст
 13 2 9 2 11 - 11 15
12.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
13.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
14.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 1:1 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 1:1 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 1:1 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Лех
 1:1 6 2 2 2 7 - 11 8
6.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
7.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
8.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Сталь Мелец Эхманн Марко 6
Весь список
  • 56'
    Ракочи Михал получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краковия
    Ничья
    Лех
    3.55
    6.30
    Реклама, fon.bet
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Краковия 1:1 Лех онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краковия
    Лех
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     