Тур: 13. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 10082 Главный судья: Lukasz Kuzma
0'
3' Желтая карточкаИсхак Микаэль
44' Желтая карточкаГицэ Вирджил
0:1
45' ГолВельде Кристоффер
57' Желтая карточкаРакочи Михал
78' Желтая карточкаМуравски Радослав
1:1
80' ГолГицэ Вирджил
88' Желтая карточкаМишор Якуб
90'+6
Ход матча
44'
45'
57'
80'
1:1
88'
10
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
23
Блажич
Миха
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракочи МихалЗащитник
-
20 Karol KnapЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Краковия
Лех
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 17 побед
34 матча
29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.7%
35.3%
50%
5 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.32
0.8
Среднее время на гол
68
112
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
2.13
1.47
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
57
40
Голов в среднем за матч
1.68
1.18
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
53
76
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гицэ Вирджил
|3
|0.25
|Кялльман Беньямин
|2
|0.17
|Ракочи Михал
|2
|0.17
|Patryk Makuch
|2
|0.17
|Атанасов Яни
|1
|0.08
|Глик Камил
|1
|0.08
|Ярошински Павел
|1
|0.08
|Karol Knap
|1
|0.08
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|5 (1)
|0.38
|Исхак Микаэль
|5
|0.38
|Мархвиньски Филип
|5
|0.38
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.31
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.08
|Блажич Миха
|1
|0.08
|Червински Алан
|1
|0.08
|Милич Антонио
|1
|0.08
|Дагерстол Филип
|1
|0.08
|Шимчак Филип
|1
|0.08
|Гургул Михал
|1
|0.08
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Kacper Smiglewski
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лех
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
19
Краковия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
0% (0)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
22
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
3
16%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
4
21%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
2
14%
7
27%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
25%
6
32%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2
Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0
Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0
Результаты матчей
Краковия
Лех
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краковия
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
48
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|8
|2
|3
|30 - 19
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|11
|6
|2
|3
|19 - 15
|20
|7.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|15 - 16
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|2:2
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|2:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|2:2
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|2:2
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6