Тур: 13. Стадион: Stadion Dyskobolii.
1:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
3'
5'
23'
1:1
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Варта Познань
Пяст
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
82
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.38
|Журавски Мачей
|2
|0.15
|Купчак Матеуш
|2
|0.15
|Луиш Мигел
|2
|0.15
|Савич Стефан V
|1
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.08
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.31
|Serhij Krykun
|3
|0.23
|Томашевич Гжегож
|1
|0.08
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.08
|Феликс Хорхе
|0
|0
|Michael Ameyaw
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Журавски Мачей
|3
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Визингер Дарио
|3
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|3
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
6
Варта Познань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
38%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2
Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0
Пяст
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0
Результаты матчей
Варта Познань
Пяст
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|22 - 10
|26
|2.
|12
|8
|2
|2
|29 - 17
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|4.
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|19 - 15
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|22 - 13
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|10.
|1:1
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|14.
|1:1
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|15 - 16
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|1:1
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6