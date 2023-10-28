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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Варта Познань
1:1
Первый тайм: 29'
Пяст
0'
1:0
3' Гол
Шмыт Каетан
5' Желтая карточка
Цэру Богдан
1:1
23' Гол
Michael Ameyaw

Ход матча

3'
Шмыт Каетан
(Konrad Matuszewski)
1:0
5'
Цэру Богдан
 
23'
1:1
Michael Ameyaw
(Феликс Хорхе)
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Ничья
Пяст
4.60
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Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
16
Луиш
Мигел
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
11
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
7
Феликс
Хорхе
Варта Познань
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Пяст

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
2:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
82

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 5 (4) 0.38
Журавски Мачей 2 0.15
Купчак Матеуш 2 0.15
Луиш Мигел 2 0.15
Савич Стефан V 1 0.08
Визингер Дарио 1 0.08
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.31
Serhij Krykun 3 0.23
Томашевич Гжегож 1 0.08
Храпек Михал 1 (1) 0.08
Феликс Хорхе 0 0
Michael Ameyaw 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Журавски Мачей 3 0
Купчак Матеуш 3 0
Визингер Дарио 3 0
Бартковски Якуб 2 0
Шимонович Давид 2 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Боровски Филип 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 3 1
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 3 0
Червински Якуб 2 0
Гук Томаш 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
6
Варта Познань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2
Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0
Пяст
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0

Результаты матчей

Варта Познань
Пяст

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 2 2 29 - 17 26
3.
Лех
 12 7 3 2 25 - 18 24
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
9.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
10.
Пяст
 1:1 13 2 9 2 11 - 11 15
11.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
13.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
14.
Варта Познань
 1:1 13 3 5 5 13 - 14 14
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Варта Познань
 1:1 7 1 3 3 5 - 7 6
17.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Варта Познань
 1:1 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Ягеллония Белосток
 6 2 2 2 11 - 12 8
6.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
7.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
8.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 1:1 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Сталь Мелец Эхманн Марко 6
Весь список
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