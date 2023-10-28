Тур: 13. Стадион: Stadion Dyskobolii.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолШмыт Каетан
6' Желтая карточкаЦэру Богдан
1:1
23' ГолMichael Ameyaw
31' Желтая карточкаЖуравски Мачей
52' Желтая карточкаКупчак Матеуш
57' Желтая карточкаБартковски Якуб
60' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
80' Желтая карточкаШимонович Давид
90' Желтая карточкаВизингер Дарио
90' Желтая карточкаЧервински Якуб
90'+5
Ход матча
3'
6'
23'
1:1
31'
52'
57'
60'
80'
90'
90'
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Варта Познань
Пяст
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
82
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.38
|Журавски Мачей
|2
|0.15
|Купчак Матеуш
|2
|0.15
|Луиш Мигел
|2
|0.15
|Савич Стефан V
|1
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.08
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.31
|Serhij Krykun
|3
|0.23
|Томашевич Гжегож
|1
|0.08
|Michael Ameyaw
|1
|0.08
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.08
|Феликс Хорхе
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Журавски Мачей
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Визингер Дарио
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Бартковски Якуб
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
6
Варта Познань
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2
Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0
Пяст
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0
Результаты матчей
Варта Познань
Пяст
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
58
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|22 - 10
|26
|2.
|1:2
|13
|8
|2
|3
|30 - 19
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|4.
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|5.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|11
|6
|2
|3
|19 - 15
|20
|7.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|15 - 16
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|2:1
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6