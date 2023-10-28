Тур: 13. Стадион: Stadion Florian Krygier.
2:1
Второй тайм: 60'
0'
0:1
35' Гол в свои воротаМалец Мариуш
37' Желтая карточкаКужава Рафал
1:1
44' ГолКулурис Эфтимос
2:1
47' ПенальтиГросицки Камил
Ход матча
35'
0:1
37'
44'
47'
2:1
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
-
51 Alan Rybak
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.47
0.92
Среднее время на гол
61
97
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.62
0.93
Среднее время на гол
55
96
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.54
0.93
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
96
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5 (3)
|0.38
|Кулурис Эфтимос
|5
|0.38
|Горгон Александр
|4
|0.31
|Бичахчян Ваан
|3
|0.23
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.15
|Захович Лука
|1
|0.08
|Лонкар Даниель
|1
|0.08
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.08
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.08
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|0.46
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.46
|Имас Хесус
|3
|0.23
|Хансен Кристоффер
|3
|0.23
|Наранхо Хосе
|3
|0.23
|Dominik Marczuk
|2
|0.15
|Нене III
|2
|0.15
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.15
|Wojciech Laski
|1
|0.08
|Левицки Якуб
|1
|0.08
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
6
Погонь Щецин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
18
Погонь Щецин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ягеллония Белосток
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Забито
21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
5%
4
14%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
3
14%
7
24%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
6
43%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4
Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
66
93
57
66
210
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|22 - 10
|26
|2.
|1:2
|13
|8
|2
|3
|30 - 19
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|4.
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|5.
|2:1
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|11
|6
|2
|3
|19 - 15
|20
|7.
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|15 - 16
|15
|10.
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|13.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|15 - 16
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|11
|1
|4
|6
|11 - 20
|7
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|2:1
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6