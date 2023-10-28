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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Погонь Щецин
2:1
Второй тайм: 60'
Ягеллония Белосток
0'
0:1
35' Гол в свои ворота
Малец Мариуш
37' Желтая карточка
Кужава Рафал
1:1
44' Гол
Кулурис Эфтимос
2:1
47' Пенальти
Гросицки Камил

Ход матча

35'
0:1
Малец Мариуш
37'
Кужава Рафал
 
44'
Кулурис Эфтимос
(Гросицки Камил)
1:1
47'
Гросицки Камил
2:1
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Ягеллония Белосток
3.60
6.00
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3.90
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Все Коэффициенты
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
21
Гамбоа
Жоау
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
14
Кубицки
Ярослав
99
Хансен
Кристоффер
28
Наранхо
Хосе
Погонь Щецин
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Ягеллония Белосток

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
6 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
3:0
ЭГА
2:2
Э
1:2
Э
2:3
ЭГА
4:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:0
Э
0:0
К
4:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.92

Среднее время на гол

61
97

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.62
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.54
0.93

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
96

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 5 (3) 0.38
Кулурис Эфтимос 5 0.38
Горгон Александр 4 0.31
Бичахчян Ваан 3 0.23
Ульвестад Фредрик 2 0.15
Захович Лука 1 0.08
Лонкар Даниель 1 0.08
Смолиньски Кацпер 1 0.08
Форнальчик Мариуш 1 0.08
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 6 (2) 0.46
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.46
Имас Хесус 3 0.23
Хансен Кристоффер 3 0.23
Наранхо Хосе 3 0.23
Dominik Marczuk 2 0.15
Нене III 2 0.15
Скшипчак Матеуш 2 0.15
Wojciech Laski 1 0.08
Левицки Якуб 1 0.08
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Гросицки Камил 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Малец Мариуш 2 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 3 0
Романчук Тарас 3 0
Нене III 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6
Погонь Щецин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
18
Погонь Щецин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ягеллония Белосток
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Забито

21
29
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
5%
4
14%
1-15
4
19%
4
14%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
3
14%
7
24%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4
Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
2.5
4
2
1
5
3.5
2
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
9
3
5
7
2.5
6
6
2
10
3.5
3
9
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 1:2 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 12 7 3 2 25 - 18 24
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Погонь Щецин
 2:1 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
7.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
8.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
9.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
10.
Пяст
 13 2 9 2 11 - 11 15
11.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
13.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
14.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:2 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 2:1 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
17.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 2:1 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
6.
Ягеллония Белосток
 1:2 7 2 2 3 12 - 14 8
7.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
8.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Сталь Мелец Эхманн Марко 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Гросицки Камил сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
  • 37'
    Кужава Рафал получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Г О О О О Л - Малец Мариуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Ягеллония Белосток
3.60
6.00
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3.90
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Погонь Щецин
Ягеллония Белосток
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