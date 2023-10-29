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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 28. Стадион: .
Фредрикстад
0:2
Второй тайм: 48'
Мьёндален
0'
5' Желтая карточка
Магнуссон Юлиус
0:1
10' Гол
Love Reuterswaerd
0:2
34' Пенальти
Овенстад Мартин

Ход матча

5'
Магнуссон Юлиус
 
10'
0:1
Love Reuterswaerd
28'
Лассен Миккель
Ольсен Брандур
 
34'
0:2
Овенстад Мартин
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Мьёндален
8.00
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Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
22
Воледзи
Максвелл
26
Mads
Nielsen
II
17
Квиле
Сигур
12
Меткалф
Патрик
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
13
Sondre
Soerloekk
18
Ludvig
Begby
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
27
Токстад
Кристоффер
24
Mats
Pedersen
15
Love
Reuterswaerd
Фредрикстад
3-5-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Мьёндален

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:1
ТМК
0:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ТМК
1:4
ТМК
2:1
ТМК
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:0
ТМК
0:0
Э
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
А
3:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.37
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 11 (6) 0.39
Riki Alba 6 0.21
Sondre Soerloekk 5 0.18
Stian Stray Molde 4 0.14
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.11
Ага Оскар 3 0.11
Philip Sandvik Aukland 2 0.07
Ольсен Брандур 2 0.07
Simen Rafn 1 0.04
Ludvig Begby 1 0.04
Меткалф Патрик 1 0.04
Конте Абубакар 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Mads Nielsen II 1 0.04
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.36
Брингакер Матиас 6 (2) 0.21
Овенстад Мартин 3 (1) 0.11
Love Reuterswaerd 3 0.11
Скистад Эрик Ставас 3 0.11
Токстад Кристоффер 2 0.07
Mats Pedersen 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Сольберг Йоаким 1 0.04
Эверби Сиверт 1 0.04
Sondre Granaas 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Хансен Адриан Александер 1 0.04
Sander Bratvold 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 6 0
Конте Абубакар 4 0
Haavar Jenssen 3 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0
Haavard Aasheim 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 5 0
Сольберг Йоаким 4 0
Овенстад Мартин 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Sondre Granaas 3 0
Love Reuterswaerd 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Эверби Сиверт 2 0
Холтен Расмус 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Мьёндален
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
5
Фредрикстад
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Мьёндален
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

18
16
Фредрикстад
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
59% (16)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Мьёндален
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
6
23%
5
31%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
3
12%
6
38%
76-90

Пропущено

5
19
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
60%
3
16%
76-90

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

45
36
16 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
3
7%
2
6%
1-15
8
18%
8
22%
16-30
5
11%
4
11%
31-45
9
20%
9
25%
46-60
11
24%
4
11%
61-75
9
20%
9
25%
76-90

Пропущено

20
35
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
2
10%
7
20%
1-15
3
15%
6
17%
16-30
3
15%
7
20%
31-45
3
15%
3
9%
46-60
2
10%
7
20%
61-75
7
35%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3

Результаты матчей

Фредрикстад
Мьёндален

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
7
7
4
9
2.5
2
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
18
9
13
14
1.5
12
15
6
21
2.5
4
23
3
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:2 28 17 9 2 46 - 21 60
2.
КФУМ Осло
 28 16 6 6 49 - 30 54
3.
Конгсвингер
 2:0 28 15 4 9 47 - 35 49
4.
ФК Кристиансунн
 28 13 8 7 50 - 36 47
5.
ИК Старт
 1:0 28 12 9 7 46 - 33 45
6.
Согндаль
 28 12 6 10 43 - 42 42
7.
Ранхейм
 28 12 3 13 34 - 50 39
8.
Брюне
 0:1 28 11 5 12 37 - 34 38
9.
Мьёндален
 2:0 28 10 6 12 36 - 37 36
10.
Рёуфосс
 0:0 28 9 9 10 33 - 33 36
11.
Санднес
 0:2 28 9 7 12 39 - 39 34
12.
Мосс
 0:2 28 9 7 12 32 - 37 34
13.
Осане
 2:0 28 8 9 11 39 - 43 33
14.
Дьерв
 28 8 6 14 40 - 58 30
15.
Хёдд
 0:0 28 6 9 13 26 - 37 27
16.
Скейд
 28 3 5 20 24 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:0 14 10 3 1 30 - 13 33
2.
Фредрикстад
 0:2 14 9 4 1 24 - 9 31
3.
КФУМ Осло
 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
Брюне
 0:1 14 8 4 2 22 - 11 28
5.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
6.
Конгсвингер
 2:0 14 8 2 4 25 - 16 26
7.
Мосс
 0:2 14 8 1 5 18 - 11 25
8.
Согндаль
 14 7 3 4 24 - 20 24
9.
Осане
 2:0 14 6 4 4 23 - 20 22
10.
Рёуфосс
 0:0 14 5 7 2 19 - 11 22
11.
Ранхейм
 14 6 1 7 22 - 31 19
12.
Мьёндален
 2:0 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 0:2 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 0:0 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:2 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
КФУМ Осло
 14 7 3 4 23 - 18 24
3.
Конгсвингер
 2:0 14 7 2 5 22 - 19 23
4.
Ранхейм
 14 6 2 6 12 - 19 20
5.
ФК Кристиансунн
 14 5 5 4 22 - 22 20
6.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
7.
Мьёндален
 2:0 14 5 2 7 16 - 21 17
8.
Санднес
 0:2 14 4 4 6 17 - 19 16
9.
Дьерв
 14 4 3 7 22 - 33 15
10.
Рёуфосс
 0:0 14 4 2 8 14 - 22 14
11.
ИК Старт
 1:0 14 2 6 6 16 - 20 12
12.
Хёдд
 0:0 14 3 2 9 12 - 23 11
13.
Осане
 2:0 14 2 5 7 16 - 23 11
14.
Брюне
 0:1 14 3 1 10 15 - 23 10
15.
Мосс
 0:2 14 1 6 7 14 - 26 9
16.
Скейд
 14 1 3 10 9 - 28 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Овенстад Мартин из команды Мьёндален забивает с точки!
  • 28'
    Ольсен Брандур уходит с поля. Лассен Миккель выходит вместо него
  • 10'
    Г О О О О Л - Love Reuterswaerd бьет в цель!
  • 5'
    Магнуссон Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Фредрикстад.
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Фредрикстад
Ничья
Мьёндален
8.00
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6.40
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