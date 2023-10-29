Тур: 28. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 5917
1:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМагнуссон Юлиус
0:1
10' ГолLove Reuterswaerd
0:2
34' ПенальтиОвенстад Мартин
81' Желтая карточкаMats Pedersen
1:2
83' ГолHaavard Aasheim
90'+5
Ход матча
10'
34'
0:2
81'
83'
17
Квиле
Сигур
18
Ludvig
Begby
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Фредрикстад
Мьёндален
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.37
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|11 (6)
|0.39
|Riki Alba
|6
|0.21
|Sondre Soerloekk
|5
|0.18
|Stian Stray Molde
|4
|0.14
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.11
|Ага Оскар
|3
|0.11
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.07
|Ольсен Брандур
|2
|0.07
|Haavard Aasheim
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Ludvig Begby
|1
|0.04
|Меткалф Патрик
|1
|0.04
|Конте Абубакар
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Mads Nielsen II
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Лассен Миккель
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.36
|Брингакер Матиас
|6 (2)
|0.21
|Овенстад Мартин
|3 (1)
|0.11
|Love Reuterswaerd
|3
|0.11
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.11
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|Mats Pedersen
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|1
|0.04
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Sondre Granaas
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.04
|Sander Bratvold
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|6
|0
|Конте Абубакар
|4
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|5
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Sondre Granaas
|3
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Мьёндален
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
5
Фредрикстад
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Мьёндален
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
18
16
Фредрикстад
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Мьёндален
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
27
18
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
3
11%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
6
22%
5
28%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
4
15%
6
33%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
14%
3
15%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
43%
4
20%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
46
38
16 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
3
7%
3
8%
1-15
8
17%
8
21%
16-30
5
11%
5
13%
31-45
9
20%
9
24%
46-60
11
24%
4
11%
61-75
10
22%
9
24%
76-90
Пропущено
22
36
10 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
3
14%
7
19%
1-15
3
14%
6
17%
16-30
4
18%
7
19%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
2
9%
7
19%
61-75
7
32%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2
Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3
Результаты матчей
Фредрикстад
Мьёндален
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
77
77
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
68
68
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
199
1315
1315
622
424
325
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7