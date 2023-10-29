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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 1490
Конгсвингер
4:0
Конец матча
Санднес
0'
1:0
15' Гол
Adem Gueven
2:0
23' Гол
Ludvig Langrekken
3:0
49' Гол
Adem Gueven
76' Красная карточка
Kristoffer Hey
4:0
77' Пенальти
Joacim Holtan
90'+6
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
19
Kristian
Jahr
16
Martin
Hellan
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
21
Daniel
Lysgaard
22
Ludvig
Langrekken
23
Martin
Tangen
Vinjor
9
Adem
Gueven
27
Sander
Loenning
2
Herman
Kleppa
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
11
Стёлос
Александер
8
Matias
Belli
Moldskred
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
9
Диа
Мамаду
10
Хейланн
Томми
21
Edvin
Austboe
Конгсвингер
3-4-3
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Санднес

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:2
ТПМ
0:1
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:3
Т(
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
0:0

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.64

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.09
1.13

Среднее время на гол

82
80

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.42
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 11 (1) 0.39
Adem Gueven 10 0.36
Martin Tangen Vinjor 5 0.18
Ludvig Langrekken 5 0.18
Jesper Grundt 3 0.11
Моберг Вегар 3 0.11
Martin Hoel Andersen 3 0.11
Хокенстад Матс 2 0.07
Elias Myrlid 2 0.07
Eric Taylor 2 0.07
Martin Hellan 1 0.04
Герсон Ларс 1 (1) 0.04
Victor Grodaas 1 0.04
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 12 (2) 0.43
Matias Belli Moldskred 7 0.25
Artan Memedov 4 0.14
Рамсланн Мартин 3 0.11
Henrik Bjoergen Jensen 2 0.07
Ingvald Halgunset 2 0.07
Таддесе Хоренус 2 0.07
Anders Hiim 1 0.04
Kristoffer Hey 1 0.04
Espen Hammer Berger 1 0.04
Jonas Brune Aune 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Gullbrandur Oeregaard 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Моберг Вегар 4 0
Герсон Ларс 2 1
Стрёмберг Август 2 1
Victor Grodaas 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Хокенстад Матс 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristoffer Hey 6 1
Хейланн Томми 6 0
Matias Belli Moldskred 6 0
Gullbrandur Oeregaard 5 0
Artan Memedov 4 0
Диа Мамаду 4 0
Endre Osenbroch 2 1
Herman Kleppa 3 0
Espen Hammer Berger 2 0
Таддесе Хоренус 2 0
Anders Hiim 2 0
Henrik Bjoergen Jensen 2 0
Стёлос Александер 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Делаверис Филип 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Санднес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
6
Конгсвингер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Санднес
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

19
13
Конгсвингер
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Санднес
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

25
19

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
14%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
2
7%
6
38%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
28%
3
19%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
2
14%
5
23%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
3
21%
2
9%
76-90

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
9%
2
10%
1-15
6
27%
2
10%
16-30
2
9%
6
29%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

51
37
21 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
6
12%
5
14%
1-15
11
22%
4
11%
16-30
4
8%
12
32%
31-45
9
18%
2
5%
46-60
7
14%
6
16%
61-75
14
27%
8
22%
76-90

Пропущено

33
43
14 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
3
9%
4
9%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
8
24%
11
26%
31-45
7
21%
7
16%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
7
21%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5
Санднес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0
Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3

Результаты матчей

Конгсвингер
Санднес

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
6
8
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
14
14
1.5
10
18
6
22
2.5
5
23
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 28 17 9 2 47 - 21 60
2.
КФУМ Осло
 28 16 6 6 49 - 30 54
3.
Конгсвингер
 28 15 4 9 49 - 35 49
4.
ФК Кристиансунн
 28 13 8 7 50 - 36 47
5.
ИК Старт
 28 12 9 7 47 - 33 45
6.
Согндаль
 28 12 6 10 43 - 42 42
7.
Ранхейм
 28 12 3 13 34 - 50 39
8.
Брюне
 28 11 5 12 37 - 35 38
9.
Мьёндален
 28 10 6 12 36 - 38 36
10.
Рёуфосс
 28 9 8 11 33 - 34 35
11.
Санднес
 28 9 7 12 39 - 41 34
12.
Мосс
 28 9 7 12 33 - 37 34
13.
Осане
 28 8 9 11 39 - 44 33
14.
Дьерв
 28 8 6 14 40 - 58 30
15.
Хёдд
 28 7 8 13 27 - 37 29
16.
Скейд
 28 3 5 20 24 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 14 10 3 1 31 - 13 33
2.
Фредрикстад
 14 9 4 1 25 - 9 31
3.
КФУМ Осло
 14 9 3 2 26 - 12 30
4.
Брюне
 14 8 4 2 22 - 11 28
5.
ФК Кристиансунн
 14 8 3 3 28 - 14 27
6.
Конгсвингер
 14 8 2 4 27 - 16 26
7.
Мосс
 14 8 1 5 18 - 11 25
8.
Согндаль
 14 7 3 4 24 - 20 24
9.
Осане
 14 6 4 4 23 - 21 22
10.
Рёуфосс
 14 5 6 3 19 - 12 21
11.
Ранхейм
 14 6 1 7 22 - 31 19
12.
Мьёндален
 14 5 4 5 20 - 16 19
13.
Санднес
 14 5 3 6 22 - 20 18
14.
Хёдд
 14 3 7 4 14 - 14 16
15.
Дьерв
 14 4 3 7 18 - 25 15
16.
Скейд
 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 14 8 5 1 22 - 12 29
2.
КФУМ Осло
 14 7 3 4 23 - 18 24
3.
Конгсвингер
 14 7 2 5 22 - 19 23
4.
Ранхейм
 14 6 2 6 12 - 19 20
5.
ФК Кристиансунн
 14 5 5 4 22 - 22 20
6.
Согндаль
 14 5 3 6 19 - 22 18
7.
Мьёндален
 14 5 2 7 16 - 22 17
8.
Санднес
 14 4 4 6 17 - 21 16
9.
Дьерв
 14 4 3 7 22 - 33 15
10.
Рёуфосс
 14 4 2 8 14 - 22 14
11.
Хёдд
 14 4 1 9 13 - 23 13
12.
ИК Старт
 14 2 6 6 16 - 20 12
13.
Осане
 14 2 5 7 16 - 23 11
14.
Брюне
 14 3 1 10 15 - 24 10
15.
Мосс
 14 1 6 7 15 - 26 9
16.
Скейд
 14 1 3 10 9 - 28 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (5)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Martin Tangen Vinjor сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Ludvig Langrekken бьет в цель!
    • 15'
      Martin Hellan сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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