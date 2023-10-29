Тур: 28. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1490
4:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолAdem Gueven
2:0
23' ГолLudvig Langrekken
3:0
49' ГолAdem Gueven
76' Красная карточкаKristoffer Hey
4:0
77' ПенальтиJoacim Holtan
90'+6
Ход матча
15'
1:0
23'
49'
3:0
76'
77'
4:0
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Elias Myrlid
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
19 Daniel Braut
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Конгсвингер
Санднес
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.64
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.09
1.13
Среднее время на гол
82
80
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.42
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|11 (1)
|0.39
|Adem Gueven
|10
|0.36
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.18
|Ludvig Langrekken
|5
|0.18
|Jesper Grundt
|3
|0.11
|Моберг Вегар
|3
|0.11
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.11
|Хокенстад Матс
|2
|0.07
|Elias Myrlid
|2
|0.07
|Eric Taylor
|2
|0.07
|Martin Hellan
|1
|0.04
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.04
|Victor Grodaas
|1
|0.04
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|12 (2)
|0.43
|Matias Belli Moldskred
|7
|0.25
|Artan Memedov
|4
|0.14
|Рамсланн Мартин
|3
|0.11
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0.07
|Ingvald Halgunset
|2
|0.07
|Таддесе Хоренус
|2
|0.07
|Anders Hiim
|1
|0.04
|Kristoffer Hey
|1
|0.04
|Espen Hammer Berger
|1
|0.04
|Jonas Brune Aune
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Моберг Вегар
|4
|0
|Герсон Ларс
|2
|1
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Victor Grodaas
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristoffer Hey
|6
|1
|Хейланн Томми
|6
|0
|Matias Belli Moldskred
|6
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|5
|0
|Artan Memedov
|4
|0
|Диа Мамаду
|4
|0
|Endre Osenbroch
|2
|1
|Herman Kleppa
|3
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|Делаверис Филип
|1
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Санднес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
6
Конгсвингер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Санднес
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
19
13
Конгсвингер
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Санднес
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
25
19
Голы по времени матча
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
14%
3
19%
1-15
5
17%
2
13%
16-30
2
7%
6
38%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
28%
3
19%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
4
18%
1-15
2
14%
5
23%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
3
21%
2
9%
76-90
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
9%
2
10%
1-15
6
27%
2
10%
16-30
2
9%
6
29%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
26%
5
24%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
51
37
21 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 8
6
12%
5
14%
1-15
11
22%
4
11%
16-30
4
8%
12
32%
31-45
9
18%
2
5%
46-60
7
14%
6
16%
61-75
14
27%
8
22%
76-90
Пропущено
33
43
14 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
3
9%
4
9%
1-15
3
9%
8
19%
16-30
8
24%
11
26%
31-45
7
21%
7
16%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
7
21%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5
Санднес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0
Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Мьёндален 1:0 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Дьерв - Санднес 0:2 Санднес - Мосс 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Ранхейм - Санднес 0:5 Санднес - Осане 3:3 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Санднес - Хёдд 1:3 Санднес - Дьерв 2:3 Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3
Результаты матчей
Конгсвингер
Санднес
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
77
68
410
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
77
410
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
217
1414
1018
622
523
325
226
127
127
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (5)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7