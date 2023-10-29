22' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Г О О О О Л - Нгбакото Йени забивает с левой ноги!

21' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Виборг

19' Колингер Денис не смог попасть в створ ударом издали

17' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Вайле

12' Бонде Якуб из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Ювара Муса

9' Удар от ворот произведет Вайле

9' Гроннинг Йеппе не смог попасть в створ ударом издали

9' Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

7' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Вайле

6' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мбом Жан-Мануэль пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

5' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Вайле

3' Бонде Якуб не смог попасть в створ ударом издали

3' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Виборг начинает с центра поля