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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Вайле
1:0
Первый тайм: 29'
Виборг
0'
1:0
21' Гол
Нгбакото Йени

Ход матча

21'
Нгбакото Йени
(Ювара Муса)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Виборг
3.05
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
60
Эззатоллахи
Саид
5
Барри
Хамза
3
Альборнос
Миико
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
18
Мбом
Жан-Мануэль
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
8
Ибрагим
Саид
14
Anosike
Ementa
11
Жуниор
Ренато
Вайле
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Виборг

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.31

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.85
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

1.83
1.3

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 5 0.38
Нгбакото Йени 2 0.15
Барри Хамза 1 0.08
Kristian Kirkegaard 1 0.08
Эззатоллахи Саид 1 0.08
Альбентоса Рауль 1 0.08
Леуритсен Тобиас 1 0.08
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.08
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sergio Andrade 2 0.15
Anosike Ementa 1 0.08
Ибрагим Саид 1 0.08
Йенсен Исак 1 0.08
Жуниор Ренато 1 0.08
Томас Найджел 1 0.08
Залетел Жан 1 0.08
Бундгаард Оливер 1 0.08
Сёндергаард Мадс 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 6 0
Альборнос Миико 3 0
Колингер Денис 3 0
Эззатоллахи Саид 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Велков Стефан 2 0
Онугха Герман 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 3 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Sergio Andrade 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0

Результаты матчей

Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
8
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
6
32%
5
28%
46-60
4
21%
3
17%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7
Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1
Виборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4
Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2

Результаты матчей

Вайле
Виборг

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вайле
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 12 8 1 3 23 - 12 25
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 12 6 4 2 23 - 9 22
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 0:1 13 3 3 7 11 - 20 12
10.
Оденсе
 12 3 2 7 17 - 20 11
11.
Вайле
 1:0 13 3 2 8 14 - 18 11
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 0:1 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 1:0 7 2 1 4 8 - 9 7
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 1:0 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 0:1 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Ювара Муса выиграл воздушное противоборство у Оливер Бундгар Кристенсен.
  • 29'
    Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 29'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 29'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 28'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 28'
    Вайле контролирует мяч.
  • 27'
    Вайле контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 25'
      Вайле контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Вайле: 53%, Виборг: 47%.
    • 25'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 24'
      Аносике Эмента не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 23'
      Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 21'
      Marius Elvius сделал ключевой пас для гола!
    • 21'
      Ювара Муса сделал результативную передачу.
    • 21'
      Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Г О О О О Л - Нгбакото Йени забивает с левой ноги!
    • 21'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Эззатоллахи Саид
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 57%, Виборг: 43%.
    • 20'
      Вайле контролирует мяч.
    • 20'
      Ибрагим Саид наказан за толчок Альбентоса Рауль
    • 19'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 19'
      Колингер Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Залетел Жан
    • 17'
      Виборг контролирует мяч.
    • 17'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 17'
      Вайле контролирует мяч.
    • 17'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 16'
      Вайле контролирует мяч.
    • 16'
      Вайле контролирует мяч.
    • 15'
      Вайле контролирует мяч.
    • 15'
      Мбом Жан-Мануэль наказан за толчок Oliver Provstgaard
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 49%, Виборг: 51%.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Залетел Жан успешно блокирует удар.
    • 14'
      Онугха Герман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Виборг контролирует мяч.
    • 13'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Онугха Герман.
    • 13'
      Вайле контролирует мяч.
    • 13'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 12'
      Бонде Якуб из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 11'
      Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Колингер Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Виборг контролирует мяч.
    • 11'
      Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 10'
      Вайле контролирует мяч.
    • 10'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Виборг контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Вайле: 54%, Виборг: 46%.
    • 10'
      Вайле контролирует мяч.
    • 9'
      Виборг контролирует мяч.
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Ювара Муса.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 9'
      Гроннинг Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Бонде Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 8'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле.
    • 8'
      Marius Elvius из команды Вайле в офсайде
    • 8'
      Альборнос Миико из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 7'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Мбом Жан-Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Нгбакото Йени выиграл воздушное противоборство у Бюрги Николас.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 6'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 5'
      Вайле контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 65%, Виборг: 35%.
    • 5'
      Вайле контролирует мяч.
    • 5'
      Вайле контролирует мяч.
    • 5'
      Мбом Жан-Мануэль пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
    • 5'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Виборг контролирует мяч.
    • 4'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Вайле контролирует мяч.
    • 4'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 3'
      Бонде Якуб не смог попасть в створ ударом издали
    • 3'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Вайле контролирует мяч.
    • 2'
      Вайле контролирует мяч.
    • 2'
      Виборг контролирует мяч.
    • 2'
      Виборг контролирует мяч.
    • 2'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 1'
      Вайле контролирует мяч.
    • 1'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Виборг контролирует мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Виборг
    3.05
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    3.50
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    2.75
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