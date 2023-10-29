Тур: 13. Стадион: Вейле. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
1:0
21' ГолНгбакото Йени
63' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
1:1
76' ГолAnosike Ementa
79' Желтая карточкаБюрги Николас
79' Желтая карточкаIvan Prelec
81' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
90' Желтая карточкаJakob Nielsen
90'+6
Ход матча
21'
1:0
76'
1:1
79'
79'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 9
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
292 Количество передач 419
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
11
Ювара
Муса
17
Бонде
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
История личных встреч
Вайле
Виборг
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.31
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.85
1.3
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
1.83
1.3
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|5
|0.38
|Нгбакото Йени
|2
|0.15
|Барри Хамза
|1
|0.08
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.08
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.08
|Альбентоса Рауль
|1
|0.08
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.08
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.08
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|2
|0.15
|Sergio Andrade
|2
|0.15
|Ибрагим Саид
|1
|0.08
|Йенсен Исак
|1
|0.08
|Жуниор Ренато
|1
|0.08
|Томас Найджел
|1
|0.08
|Залетел Жан
|1
|0.08
|Бундгаард Оливер
|1
|0.08
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.08
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.08
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|6
|0
|Эззатоллахи Саид
|4
|0
|Альборнос Миико
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Велков Стефан
|2
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
8
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
20
19
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
30%
5
26%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
5
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7
Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1
Виборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4
Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2
Результаты матчей
Вайле
Виборг
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Вайле
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
42
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
310
58
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|23 - 12
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|19 - 17
|24
|5.
|12
|6
|4
|2
|23 - 9
|22
|6.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 20
|13
|10.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|17 - 20
|12
|11.
|13
|2
|3
|8
|14 - 19
|9
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4