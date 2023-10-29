Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Christian Gammelgaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Бусуладжич Азер из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Альборнос Миико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Альборнос Миико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Оооо... вот это был удар! Йенсен Исак должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хорошую попытку сделал Serginho . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Эззатоллахи Саид получил желтую карточку от судьи

81' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Ivan Prelec получает желтую карточку за неспортивное поведение

79' Бюрги Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Serginho навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Оооо... вот это был удар! Serginho должен был забить с этой позиции.

78' Хорошую попытку сделал Serginho . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Йенсен Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

76' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хорошую попытку сделал Serginho . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Тротт Натан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

76' Serginho создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Г О О О О Л - Аносике Эмента первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

76' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Аносике Эмента нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

71' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

69' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Вайле

68' Оливер Бундгар Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Serginho из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Мбом Жан-Мануэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Вайле

62' Матч возобновлен

61' Эззатоллахи Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

59' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Вайле

57' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Вайле

56' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Provstgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Мбом Жан-Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Мбом Жан-Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Oliver Provstgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Виборг

53' Эззатоллахи Саид не смог попасть в створ ударом издали

53' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Вайле

51' Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

51' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Удар от ворот произведет Вайле

49' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бонде Якуб из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Вайле

47' Marius Elvius наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

47' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника