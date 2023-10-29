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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 5'
Оденсе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Оденсе
1.65
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4.40
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5.30
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
2
Поульсен
Андреас
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Карлсен
Фредрик
9
Линд
Александр
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
15
Трибулл
Том
6
Кёлер
Свен
19
Сельвен
Йоханнес
8
Манне
Аласана
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
Силькеборг
4-3-2-1
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Оденсе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 10 побед

37 матчей

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.9%
51.4%
29.7%
7 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:3
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.26
1.17

Среднее время на гол

71
77

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.16

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.3
1.16

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

69
77

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.83
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.33
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0.25
Адамсен Тонни 2 0.17
Маккоуотт Каллум 2 0.17
Клинг Андерс 1 0.08
Маттссон Пелле 1 0.08
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 5 0.42
Кадри Башким 3 0.25
Хаяль Рами 2 (1) 0.17
Буя Турай Мохамед 1 0.08
Манне Аласана 1 0.08
Микельсон Николас 1 0.08
Тонгья Франко 1 0.08
Tobias Slotsager 1 0.08
Charly Horneman 1 0.08
Сельвен Йоханнес 1 0.08
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 3 0
Сонне Оливер 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Кёлер Свен 3 0
Andreas Alm 1 1
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Tobias Slotsager 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Оденсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Силькеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

10
3
Силькеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Оденсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3
Оденсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1
Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
Оденсе

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
4
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Силькеборг
 0:0 13 8 2 3 23 - 10 26
3.
Брондбю
 12 8 1 3 23 - 12 25
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 12 6 4 2 23 - 9 22
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
10.
Оденсе
 0:0 13 3 3 7 17 - 20 12
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 0:0 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 0:0 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Оденсе
 0:0 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Силькеборг
 0:0 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
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Силькеборг
Оденсе
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