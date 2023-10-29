Тур: 13. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКёлер Свен
27' Желтая карточкаТрибулл Том
37' Желтая карточкаМусонда Лубамба
39' Желтая карточкаБуш Александер Магнус
79' Желтая карточкаСонне Оливер
90' Undefined phrase: football_event_Буя Турай Мохамед
90' Желтая карточкаБуя Турай Мохамед
90'+20
Ход матча
27'
27'
37'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
535 Количество передач 536
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Max Ejdum
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Оденсе
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 10 побед
37 матчей
24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.9%
51.4%
29.7%
7 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.26
1.17
Среднее время на гол
71
77
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.16
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
48
43
Голов в среднем за матч
1.3
1.16
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
69
77
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.77
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.31
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0.23
|Адамсен Тонни
|2
|0.15
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.15
|Клинг Андерс
|1
|0.08
|Маттссон Пелле
|1
|0.08
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|5
|0.38
|Кадри Башким
|3
|0.23
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.15
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.08
|Манне Аласана
|1
|0.08
|Микельсон Николас
|1
|0.08
|Тонгья Франко
|1
|0.08
|Tobias Slotsager
|1
|0.08
|Charly Horneman
|1
|0.08
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.08
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|4
|0
|Бринк Марк
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Буш Александер Магнус
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Кёлер Свен
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Tobias Slotsager
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Оденсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Силькеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
10
3
Силькеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Оденсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3
Оденсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1
Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1
Результаты матчей
Силькеборг
Оденсе
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
85
310
310
112
112
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|28 - 15
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|19 - 17
|24
|5.
|1:1
|13
|6
|5
|2
|24 - 10
|23
|6.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 20
|13
|10.
|13
|3
|3
|7
|17 - 20
|12
|11.
|13
|2
|3
|8
|14 - 19
|9
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (4)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4