Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Буш Александер Магнус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Оооо... вот это был удар! Сельвен Йоханнес должен был забить с этой позиции.

38' Сельвен Йоханнес нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

37' Рефери не любит споров - именно за это Мусонда Лубамба сейчас получил желтую

37' Матч возобновлен

36' Сонне Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч возобновлен

33' Ларсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Оденсе

31' Клинг Андерс из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Трибулл Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Кёлер Свен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Оденсе

26' Сонне Оливер не смог попасть в створ ударом издали

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Силькеборг

20' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Силькеборг

11' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Силькеборг

9' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Тордарсон Стефан-Тейтюр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Оденсе начинает с центра поля