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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Силькеборг
0:0
Конец матча
Оденсе
0'
27' Желтая карточка
Кёлер Свен
27' Желтая карточка
Трибулл Том
37' Желтая карточка
Мусонда Лубамба
39' Желтая карточка
Буш Александер Магнус
79' Желтая карточка
Сонне Оливер
90' Undefined phrase: football_event_
Буя Турай Мохамед
90' Желтая карточка
Буя Турай Мохамед
90'+20

Ход матча

27'
 
Кёлер Свен
27'
 
Трибулл Том
37'
Мусонда Лубамба
 
39'
Буш Александер Магнус
 
59'
Мусонда Лубамба
Поульсен Андреас
 
59'
Адамсен Тонни
Карлсен Фредрик
 
59'
Маккоуотт Каллум
Тенгстедт Сёрен
 
72'
 
Буя Турай Мохамед
Сельвен Йоханнес
72'
 
Tyler Burey
Charly Horneman
79'
Сонне Оливер
 
84'
 
Nicklas Mouritzen
Aske Adelgaard
86'
Пюндт Андреас
Клинг Андерс
 
90'
 
Bjoern Paulsen
Манне Аласана
90'
 
Gustav Grubbe
Овюсу Лерой
90'
Эстрём Робин
Сонне Оливер
 
90'
 
Буя Турай Мохамед
90'
 
Буя Турай Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 535 Количество передач 536
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
2
Поульсен
Андреас
21
Клинг
Андерс
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Карлсен
Фредрик
9
Линд
Александр
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
15
Трибулл
Том
6
Кёлер
Свен
19
Сельвен
Йоханнес
8
Манне
Аласана
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
Силькеборг
4-3-2-1
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Оденсе

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 10 побед

37 матчей

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.9%
51.4%
29.7%
7 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:3
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.26
1.17

Среднее время на гол

71
77

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.16

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.3
1.16

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

69
77

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.77
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.31
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0.23
Адамсен Тонни 2 0.15
Маккоуотт Каллум 2 0.15
Клинг Андерс 1 0.08
Маттссон Пелле 1 0.08
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 5 0.38
Кадри Башким 3 0.23
Хаяль Рами 2 (1) 0.15
Буя Турай Мохамед 1 0.08
Манне Аласана 1 0.08
Микельсон Николас 1 0.08
Тонгья Франко 1 0.08
Tobias Slotsager 1 0.08
Charly Horneman 1 0.08
Сельвен Йоханнес 1 0.08
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Бринк Марк 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Буш Александер Магнус 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Кёлер Свен 4 0
Andreas Alm 1 1
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Трибулл Том 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Tobias Slotsager 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Оденсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Силькеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

10
3
Силькеборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Оденсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
13%
2
12%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
4
17%
5
29%
29%
46-60
5
22%
2
12%
61-75
5
22%
3
18%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
1
10%
4
20%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3
Оденсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1
Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
Оденсе

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Силькеборг
 13 8 2 3 23 - 10 26
3.
Брондбю
 1:1 13 8 2 3 24 - 13 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 1:1 13 6 5 2 24 - 10 23
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
10.
Оденсе
 13 3 3 7 17 - 20 12
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Норшелланн
 1:1 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Брондбю
 1:1 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 1:1 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Оденсе
 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Брондбю Валлис Николай 6 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (4)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
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