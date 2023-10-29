Тур: 13. Стадион: Брондбю. Главный судья: Sandi Putros
1:1
Второй тайм: 59'
0'
1:0
16' ГолКвистгарден Матиас
1:1
35' ПенальтиИнгвартсен Маркус
45' Желтая карточкаРадошевич Йосип
Ход матча
16'
35'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
273 Количество передач 295
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Норшелланн
32 матча
96.9%
3.1%
31 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
96.9%
15.6%
31 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
12.5%
9.4%
25 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед
54 матча
57.4%
16.7%
25.9%
31 победа 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.4%
25.9%
16.7%
31 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.3%
22.2%
31.5%
25 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
2.52
1.65
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.17
Среднее время на гол
77
76
Всего голов
94
78
Голов в среднем за матч
1.74
1.44
Тотал матчей
2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
11
Больше 20%
Меньше 80%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|6
|0.46
|Квистгарден Матиас
|5
|0.38
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.31
|Дивкович Марко
|2
|0.15
|Радошевич Йосип
|2
|0.15
|Эвьен Хэкон
|1
|0.08
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|Судзуки Юито
|1
|0.08
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.46
|Нуама Эрнест
|4
|0.31
|Тверсков Йеппе
|2
|0.15
|Фресе Мартин
|2
|0.15
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.15
|Осман Ибрагим
|1
|0.08
|Кулибали Лассо
|1
|0.08
|Хансен Киан
|1
|0.08
|Антман Оливер
|1
|0.08
|Нагало Адамо
|1
|0.08
|Доржелес Марио
|1
|0.08
|Хардер Конрад
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|4
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
12
Брондбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
5
56%
76-90
Пропущено
7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
4
18%
8
38%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1
Результаты матчей
Брондбю
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|28 - 15
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|23 - 10
|26
|3.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|19 - 17
|24
|5.
|1:1
|13
|6
|5
|2
|24 - 10
|23
|6.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|7.
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|12 - 20
|13
|10.
|13
|3
|3
|7
|17 - 20
|12
|11.
|13
|2
|3
|8
|14 - 19
|9
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 10
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (4)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4