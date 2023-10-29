Удар от ворот произведет Норшеланн

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

48' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

48' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

47' Удар от ворот произведет Брондбю

46' Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Радошевич Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Норшеланн начинает контратаку

44' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

43' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Норшеланн

41' Судзуки Юито из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Судзуки Юито выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

35' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Пенц прыгнул не в ту сторону.

35' Матч возобновлен

34' После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

33' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

33' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

29' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

28' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Норшеланн начинает контратаку

26' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

26' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Норшеланн начинает контратаку

22' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!

16' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Норшеланн контролирует мяч.

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Брондбю

13' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Норшеланн контролирует мяч.

12' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Норшеланн контролирует мяч.

10' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Норшеланн начинает контратаку

9' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дивкович Марко

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Норшеланн контролирует мяч.

6' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Радошевич Йосип выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.

3' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норшеланн начинает с центра поля