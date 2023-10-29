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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Брондбю
1:1
Второй тайм: 59'
Норшелланн
0'
1:0
16' Гол
Квистгарден Матиас
1:1
35' Пенальти
Ингвартсен Маркус
45' Желтая карточка
Радошевич Йосип

Ход матча

16'
Квистгарден Матиас
(Валлис Николай)
1:0
35'
1:1
Ингвартсен Маркус
45'
Радошевич Йосип
 
46'
Шиембе Кевин
Хеггхейм Хенрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 273 Количество передач 295
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Норшелланн
3.20
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
Брондбю
3-4-1-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Норшелланн

32 матча

96.9%
3.1%
31 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

96.9%
15.6%
31 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
12.5%
9.4%
25 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед

54 матча

57.4%
16.7%
25.9%
31 победа 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.4%
25.9%
16.7%
31 победа 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.3%
22.2%
31.5%
25 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

2.52
1.65

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.17

Среднее время на гол

77
76

Всего голов

94
78

Голов в среднем за матч

1.74
1.44

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
11
Больше 20%
Меньше 80%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 6 0.46
Квистгарден Матиас 5 0.38
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.31
Дивкович Марко 2 0.15
Радошевич Йосип 2 0.15
Эвьен Хэкон 1 0.08
Васс Даниэль 1 (1) 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.08
Судзуки Юито 1 0.08
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.46
Нуама Эрнест 4 0.31
Тверсков Йеппе 2 0.15
Фресе Мартин 2 0.15
Беньямин Нюгрен 2 0.15
Осман Ибрагим 1 0.08
Кулибали Лассо 1 0.08
Хансен Киан 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Нагало Адамо 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Хардер Конрад 1 0.08
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 4 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Расмуссен Якоб 2 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Риверос Блас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0

Результаты матчей

Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
12
Брондбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
5
56%
76-90

Пропущено

7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
4
18%
8
38%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1

Результаты матчей

Брондбю
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
7
5
4
8
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Силькеборг
 13 8 2 3 23 - 10 26
3.
Брондбю
 1:1 13 8 2 3 24 - 13 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 1:1 13 6 5 2 24 - 10 23
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
10.
Оденсе
 13 3 3 7 17 - 20 12
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Норшелланн
 1:1 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Брондбю
 1:1 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 1:1 7 3 3 1 12 - 5 12
4.
Оденсе
 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Брондбю Валлис Николай 6 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
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    • 51'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 50'
      Дивкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Васс Даниэль из команды Брондбю подал угловой слева.
    • 49'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 48'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тактическая замена. Хеггхейм Хенрик уходит с поля и его заменяет Шиембе Кевин
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Брондбю: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 49'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 48'
      Лауритсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 48'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 46'
      Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Радошевич Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 45'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Скьеллеруп Андреас.
    • 45'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 45'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 44'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 43'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 43'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Клейбер Шон из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Судзуки Юито из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 41'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 41'
      Хеггхейм Хенрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 40'
      Судзуки Юито выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 40'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 38'
      Судзуки Юито нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмуссен Якоб
    • 36'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 35'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Пенц прыгнул не в ту сторону.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Контроль мяча: Брондбю: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 34'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 34'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 33'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 33'
      ПЕНАЛЬТИ - Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас.
    • 33'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 31'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Судзуки Юито нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 30'
      Дивкович Марко из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 29'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 29'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 28'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 26'
      Пенц Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 26'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Брондбю: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 24'
      Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 23'
      Квистгарден Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Ингвартсен Маркус задерживает мяч рукой
    • 22'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Васс Даниэль пострадал.
    • 22'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Брондбю начинает контратаку
    • 22'
      Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Клейбер Шон из команды Брондбю в офсайде
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Васс Даниэль сделал ключевой пас для гола!
    • 16'
      Валлис Николай сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!
    • 16'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Радошевич Йосип.
    • 15'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 14'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 14'
      Скьеллеруп Андреас выиграл воздушное противоборство у Клейбер Шон.
    • 13'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Клейбер Шон.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 10'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лауритсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 9'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 9'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 8'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дивкович Марко.
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Хеггхейм Хенрик наказан за толчок Скьеллеруп Андреас
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 5'
      Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Квистгарден Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю в офсайде
    • 3'
      Радошевич Йосип выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 3'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 2'
      Хансен Киан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Судзуки Юито.
    • 2'
      Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Норшелланн
    3.20
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    3.64
    Реклама, ligastavok.ru
    5.90
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