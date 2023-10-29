Тур: 13. Стадион: Брондбю. Главный судья: Sandi Putros
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолКвистгарден Матиас
1:1
35' ПенальтиИнгвартсен Маркус
45' Желтая карточкаРадошевич Йосип
2:1
64' ГолВаллис Николай
66' Желтая карточкаJohannes Hoff Thorup
85' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
88' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
90'+8
Ход матча
16'
35'
45'
64'
2:1
85'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
550 Количество передач 560
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Норшелланн
32 матча
96.9%
3.1%
31 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
96.9%
15.6%
31 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
12.5%
9.4%
25 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед
54 матча
57.4%
16.7%
25.9%
31 победа 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.4%
25.9%
16.7%
31 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.3%
22.2%
31.5%
25 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
51
Голов в среднем за матч
2.52
1.65
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.16
1.17
Среднее время на гол
77
76
Всего голов
94
78
Голов в среднем за матч
1.74
1.44
Тотал матчей
2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
11
Больше 20%
Меньше 80%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|7
|0.54
|Квистгарден Матиас
|5
|0.38
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.31
|Дивкович Марко
|2
|0.15
|Радошевич Йосип
|2
|0.15
|Эвьен Хэкон
|1
|0.08
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.08
|Судзуки Юито
|1
|0.08
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.46
|Нуама Эрнест
|4
|0.31
|Тверсков Йеппе
|2
|0.15
|Фресе Мартин
|2
|0.15
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.15
|Осман Ибрагим
|1
|0.08
|Кулибали Лассо
|1
|0.08
|Хансен Киан
|1
|0.08
|Антман Оливер
|1
|0.08
|Нагало Адамо
|1
|0.08
|Доржелес Марио
|1
|0.08
|Хардер Конрад
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
12
Брондбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Норшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
5
50%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
2
9%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
4
17%
8
36%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1
Результаты матчей
Брондбю
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
49
58
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (4)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4