Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

93' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Норшеланн пытается что-то создать.

91' Удар от ворот произведет Брондбю

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Судье надоело, что Расмуссен Якоб тянет время и он наказал его горчичником

86' Норшеланн пытается что-то создать.

85' Судье надоело, что Лауритсен Расмус тянет время и он наказал его горчичником

84' Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Брондбю

83' Доржелес Марио не смог попасть в створ ударом издали

82' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Норшеланн начинает контратаку

77' Идет дождь, трудные условия для игроков.

77' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Омойджуфано Охи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Норшеланн

69' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Рефери не любит споров - именно за это Johannes Hoff Thorup сейчас получил желтую

64' Г О О О О Л - Валлис Николай из команды Брондбю правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

64' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

63' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Валлис Николай

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Расмуссен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Хорошую попытку сделал Валлис Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Норшеланн

56' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Дивкович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

53' Норшеланн пытается что-то создать.

52' Удар от ворот произведет Брондбю

51' Оооо... вот это был удар! Расмуссен Кристиан должен был забить с этой позиции.

51' Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.