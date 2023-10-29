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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Брондбю
2:1
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
16' Гол
Квистгарден Матиас
1:1
35' Пенальти
Ингвартсен Маркус
45' Желтая карточка
Радошевич Йосип
2:1
64' Гол
Валлис Николай
66' Желтая карточка
Johannes Hoff Thorup
85' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
88' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
90'+8

Ход матча

16'
Квистгарден Матиас
(Валлис Николай)
1:0
35'
1:1
Ингвартсен Маркус
45'
Радошевич Йосип
 
46'
Шиембе Кевин
Хеггхейм Хенрик
 
59'
Греве Матиас
Радошевич Йосип
 
59'
Омойджуфано Охи
Судзуки Юито
 
64'
Валлис Николай
(Расмуссен Якоб)
2:1
66'
 
Johannes Hoff Thorup
68'
 
Беньямин Нюгрен
Расмуссен Кристиан
69'
 
Доржелес Марио
Диоманде Мохаммед
70'
 
Хэй Лукас
Нагало Адамо
77'
Эвьен Хэкон
Васс Даниэль
 
85'
Менса Кевин
Дивкович Марко
 
85'
Лауритсен Расмус
 
88'
Расмуссен Якоб
 
89'
 
Хардер Конрад
Скьеллеруп Андреас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 550 Количество передач 560
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
Брондбю
3-4-1-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Норшелланн

32 матча

96.9%
3.1%
31 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

96.9%
15.6%
31 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
12.5%
9.4%
25 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 17 побед

54 матча

57.4%
16.7%
25.9%
31 победа 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.4%
25.9%
16.7%
31 победа 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.3%
22.2%
31.5%
25 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

58
51

Голов в среднем за матч

2.52
1.65

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.16
1.17

Среднее время на гол

77
76

Всего голов

94
78

Голов в среднем за матч

1.74
1.44

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 85%
Меньше 15%
8
31
Больше 57%
Меньше 43%
23
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
11
Больше 20%
Меньше 80%
43
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 7 0.54
Квистгарден Матиас 5 0.38
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.31
Дивкович Марко 2 0.15
Радошевич Йосип 2 0.15
Эвьен Хэкон 1 0.08
Васс Даниэль 1 (1) 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.08
Судзуки Юито 1 0.08
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.46
Нуама Эрнест 4 0.31
Тверсков Йеппе 2 0.15
Фресе Мартин 2 0.15
Беньямин Нюгрен 2 0.15
Осман Ибрагим 1 0.08
Кулибали Лассо 1 0.08
Хансен Киан 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Нагало Адамо 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Хардер Конрад 1 0.08
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Брондбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
12
Брондбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Норшелланн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
5
50%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
8%
1
5%
1-15
6
25%
2
9%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3
Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Норшелланн 5:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1

Результаты матчей

Брондбю
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
7
6
4
9
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 13 8 2 3 23 - 10 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 13 6 4 3 24 - 11 22
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
10.
Оденсе
 13 3 3 7 17 - 20 12
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
5.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 6 3 1 2 10 - 6 10
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Тверсков Йеппе наказан за толчок Лауритсен Расмус
  • 97'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Хардер Конрад из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 96'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Эвьен Хэкон.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 95'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ингвартсен Маркус и попал в каркас ворот!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Брондбю: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 49'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 48'
      Лауритсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 48'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 46'
      Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Радошевич Йосип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 45'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Скьеллеруп Андреас.
    • 45'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 45'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 44'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 43'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 43'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Клейбер Шон из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Судзуки Юито из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 41'
      Тверсков Йеппе успешно блокирует удар.
    • 41'
      Хеггхейм Хенрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 40'
      Судзуки Юито выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 40'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 38'
      Судзуки Юито нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмуссен Якоб
    • 36'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 35'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Пенц прыгнул не в ту сторону.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Контроль мяча: Брондбю: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 34'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 34'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 33'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде
    • 33'
      ПЕНАЛЬТИ - Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас.
    • 33'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 31'
      Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Расмуссен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Судзуки Юито нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 30'
      Дивкович Марко из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 29'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 29'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 28'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 26'
      Пенц Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 26'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Брондбю: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 24'
      Хеггхейм Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 23'
      Квистгарден Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Ингвартсен Маркус задерживает мяч рукой
    • 22'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Васс Даниэль пострадал.
    • 22'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Брондбю начинает контратаку
    • 22'
      Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Клейбер Шон из команды Брондбю в офсайде
    • 20'
      Контроль мяча: Брондбю: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Васс Даниэль сделал ключевой пас для гола!
    • 16'
      Валлис Николай сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!
    • 16'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Радошевич Йосип.
    • 15'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Брондбю: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 14'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 14'
      Скьеллеруп Андреас выиграл воздушное противоборство у Клейбер Шон.
    • 13'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Дивкович Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хеггхейм Хенрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Клейбер Шон.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Брондбю: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 10'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лауритсен Расмус успешно блокирует удар.
    • 9'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 9'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 8'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дивкович Марко.
    • 8'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Хеггхейм Хенрик наказан за толчок Скьеллеруп Андреас
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 5'
      Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Квистгарден Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю в офсайде
    • 3'
      Радошевич Йосип выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 3'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 2'
      Хансен Киан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Судзуки Юито.
    • 2'
      Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 2:1 Норшелланн онлайн

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