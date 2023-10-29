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  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Сарпсборг-08
1:0
Первый тайм: 42'
Стабек

Ход матча

29'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Андерсен Йеппе)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Стабек
5.90
4.70
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
23
Сандберг
Никлас
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
7
Хауген
Фредрик
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
50
Oskar
Spiten-Nysaeter
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стабек

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
2:1
Э
4:1
Э
3:1
ТМК
2:2
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:3
Э
1:3
Э
4:2
ТМК
3:2
Э
2:2
Э
3:0
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
2:2
Э
1:1
Э
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

46
71

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 7 0.27
Торп Виктор 7 0.27
Упсет Кристиан 7 0.27
Лундквист Рамон-Паскаль 5 (1) 0.19
Солтведт Йоахим 4 0.15
Утвик Бьорн 4 0.15
Бергет Йо Инге 3 0.12
Вишне Эйрик 2 0.08
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.08
Сандер Кристиансен 2 0.08
Сандберг Никлас 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 8 (1) 0.31
Kasper Waarst Hoegh 5 0.19
Кабран Кевин 2 0.08
Костадинов Калоян 2 0.08
Вангберг Симен 2 0.08
Несс Николай 1 0.04
Вальстад Николас 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Oskar Spiten-Nysaeter 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Rasmus Eggen Vinge 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Торп Виктор 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
8
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

13
13
Сарпсборг-08
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Стабек
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

30
10
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
13%
3
30%
1-15
6
20%
2
20%
16-30
5
17%
2
20%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
27%
2
20%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
25%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
25%
5
18%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
3
19%
1
4%
61-75
3
19%
7
25%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
10%
3
23%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
7
30%
6
46%
76-90

Забито

50
23
26 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
6
12%
6
26%
1-15
11
22%
4
17%
16-30
9
18%
3
13%
31-45
8
16%
3
13%
46-60
3
6%
3
13%
61-75
13
26%
4
17%
76-90

Пропущено

39
41
18 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
7
18%
6
15%
1-15
3
8%
9
22%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
4
10%
5
12%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
10
26%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Стабек
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Стабек

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
4
1.5
4
9
5
7
2.5
2
11
3
9
3.5
1
12
2
10
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
2
10
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
15
10
14
11
1.5
6
19
7
18
2.5
3
22
3
22
3.5
1
24
2
23
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 0:0 26 16 4 6 46 - 28 52
3.
Викинг
 0:1 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 26 12 4 10 49 - 41 40
7.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
8.
Одд
 1:0 26 9 7 10 31 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 1:0 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 0:1 26 8 3 15 34 - 55 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 0:1 26 6 6 14 26 - 39 24
15.
Саннефьёрд
 0:0 26 5 7 14 38 - 50 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 0:1 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 13 8 1 4 30 - 17 25
7.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
8.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 1:0 13 6 4 3 16 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 0:1 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 0:1 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 0:0 13 4 5 4 21 - 14 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 0:1 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 0:0 13 6 2 5 17 - 16 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 1:0 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 1:0 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хам-Кам
 0:1 13 3 0 10 16 - 35 9
14.
Стабек
 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
15.
Саннефьёрд
 0:0 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Стабек
5.90
4.70
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5.20
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Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:0 Стабек онлайн

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