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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Сарпсборг-08
2:2
Конец матча
Стабек

Ход матча

29'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Андерсен Йеппе)
1:0
46'
 
Крогстад Фредрик
Oskar Spiten-Nysaeter
47'
1:1
Оттесен Стурла
(Бакенга Мушага)
65'
Зехнини Рафик
Сандберг Никлас
 
65'
Упсет Кристиан
Тибблинг Симон
 
73'
Anders Hiim
Сандер Кристиансен
 
73'
 
Luca Kjerrumgaard
Бакенга Мушага
76'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
78'
Упсет Кристиан
(Peter Reinhardsen)
2:1
84'
2:2
Rasmus Eggen Vinge
(Вальстад Николас)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
23
Сандберг
Никлас
11
Тибблинг
Симон
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
7
Хауген
Фредрик
24
Костадинов
Калоян
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
50
Oskar
Spiten-Nysaeter
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стабек

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
2:1
Э
4:1
Э
3:1
ТМК
2:2
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:3
Э
1:3
Э
4:2
ТМК
3:2
Э
2:2
Э
3:0
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
2:2
Э
1:1
Э
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

46
71

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 8 0.31
Майгор Миккел 7 0.27
Торп Виктор 7 0.27
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.23
Солтведт Йоахим 4 0.15
Утвик Бьорн 4 0.15
Бергет Йо Инге 3 0.12
Вишне Эйрик 2 0.08
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.08
Сандер Кристиансен 2 0.08
Сандберг Никлас 1 0.04
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Peter Reinhardsen 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 8 (1) 0.31
Kasper Waarst Hoegh 5 0.19
Кабран Кевин 2 0.08
Костадинов Калоян 2 0.08
Вангберг Симен 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Оттесен Стурла 1 0.04
Rasmus Eggen Vinge 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Торп Виктор 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
10
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

13
13
Сарпсборг-08
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Стабек
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

27
8

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

32
12
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
13%
3
25%
1-15
7
22%
2
17%
16-30
5
16%
2
17%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
9
28%
3
25%
76-90

Пропущено

18
30
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
22%
5
17%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
3
17%
1
3%
61-75
4
22%
8
27%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
10%
3
23%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
7
30%
6
46%
76-90

Забито

52
25
27 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
6
12%
6
24%
1-15
12
23%
4
16%
16-30
9
17%
3
12%
31-45
8
15%
4
16%
46-60
3
6%
3
12%
61-75
14
27%
5
20%
76-90

Пропущено

41
43
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
7
17%
6
14%
1-15
3
7%
10
23%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
7
17%
2
5%
61-75
11
27%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Стабек
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Стабек

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
9
4
1.5
4
9
5
8
2.5
2
11
3
10
3.5
1
12
2
11
4.5
1
12
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
16
10
15
11
1.5
7
19
7
19
2.5
3
23
3
23
3.5
1
25
2
24
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
3.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 0:0 26 8 7 11 32 - 41 31
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Волеренга
 0:0 26 6 7 13 33 - 43 25
14.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 0:0 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 0:0 13 2 3 8 17 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 0:0 13 2 4 7 12 - 25 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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