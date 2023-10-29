Тур: 26. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Jan Morten Tennoey
2:2
Конец матча
0'
1:0
29' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
1:1
47' ГолОттесен Стурла
2:1
78' ГолУпсет Кристиан
2:2
84' ГолRasmus Eggen Vinge
90'+5
Ход матча
29'
47'
1:1
78'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Сарпсборг-08
Стабек
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.78
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.96
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
46
71
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|8
|0.31
|Майгор Миккел
|7
|0.27
|Торп Виктор
|7
|0.27
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.23
|Солтведт Йоахим
|4
|0.15
|Утвик Бьорн
|4
|0.15
|Бергет Йо Инге
|3
|0.12
|Вишне Эйрик
|2
|0.08
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.08
|Сандер Кристиансен
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|1
|0.04
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|8 (1)
|0.31
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.19
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Костадинов Калоян
|2
|0.08
|Вангберг Симен
|2
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Кабран Кевин
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
10
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
13
13
Сарпсборг-08
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Стабек
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
27
8
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
32
12
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
13%
3
25%
1-15
7
22%
2
17%
16-30
5
16%
2
17%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
3
9%
0
0%
61-75
9
28%
3
25%
76-90
Пропущено
18
30
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
22%
5
17%
1-15
0
0%
7
23%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
3
17%
4
13%
46-60
3
17%
1
3%
61-75
4
22%
8
27%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
10%
3
23%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Пропущено
23
13
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
13%
1
8%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
7
30%
6
46%
76-90
Забито
52
25
27 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 11
6
12%
6
24%
1-15
12
23%
4
16%
16-30
9
17%
3
12%
31-45
8
15%
4
16%
46-60
3
6%
3
12%
61-75
14
27%
5
20%
76-90
Пропущено
41
43
18 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
7
17%
6
14%
1-15
3
7%
10
23%
16-30
8
20%
6
14%
31-45
5
12%
5
12%
46-60
7
17%
2
5%
61-75
11
27%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Стабек
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1
Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Стабек
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
94
49
58
211
310
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
67
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1610
1511
719
719
323
323
125
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|26
|16
|4
|6
|47 - 29
|52
|3.
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|4.
|25
|16
|3
|6
|39 - 28
|51
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|50 - 43
|38
|8.
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|9.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|0:0
|26
|8
|7
|11
|32 - 41
|31
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|26
|8
|3
|15
|34 - 56
|27
|13.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|33 - 43
|25
|14.
|26
|6
|7
|13
|28 - 40
|25
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|31 - 19
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|18 - 15
|25
|3.
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 25
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6