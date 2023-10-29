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  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 42'
Бранн
0'
14' Желтая карточка
Хорн Майер
31' Желтая карточка
Бёстринг Фредерик

Ход матча

14'
 
Хорн Майер
31'
 
Бёстринг Фредерик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Бранн
5.20
4.50
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1.81
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Кьяер
Йеппе
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
Саннефьёрд
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Бранн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
К
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 10 0.38
Ньенету Франклин 5 0.19
Нильссон Александер II 4 (1) 0.15
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.12
Jesper Taaje 3 0.12
Оттоссон Филип 2 0.08
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Кьяер Йеппе 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Jakob Masloe Dunsby 1 0.04
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.54
Нильсен Сиверт 8 (6) 0.31
Бёстринг Фредерик 5 0.19
Кастро Никлас 4 0.15
Картум Сандер Эрик 3 0.12
Хорн Майер 2 0.08
Матисен Ульрик 2 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.08
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Рисан Сандер 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 4 0
Финне Бор 2 1
Кнудсен Фредрик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Педерсен Торе 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Бранн
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
4
Саннефьёрд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Бранн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

33
2

Упущенные победы

4
30
Саннефьёрд
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Бранн
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

38
4

Упущенные победы

10
34

Голы по времени матча

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
22%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
18%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
35%
4
24%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
20%
76-90

Пропущено

36
11
22 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
6
17%
1
9%
1-15
10
28%
2
18%
16-30
6
17%
1
9%
31-45
5
14%
1
9%
46-60
3
8%
2
18%
61-75
6
17%
4
36%
76-90

Забито

35
46
18 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
20%
5
11%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
9
26%
11
24%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
7
20%
10
22%
76-90

Пропущено

53
28
28 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
9
17%
4
14%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
9
17%
5
18%
31-45
10
19%
2
7%
46-60
3
6%
6
21%
61-75
12
23%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Бранн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1
Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Бранн

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
0:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
9
4
3
9
2.5
6
7
3
9
3.5
2
11
1
11
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
6
6
3
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
12
13
1.5
15
10
6
19
2.5
7
18
3
22
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 0:0 26 16 4 6 46 - 28 52
3.
Викинг
 0:1 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 26 12 4 10 49 - 41 40
7.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
8.
Одд
 1:0 26 9 7 10 31 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 1:0 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 0:1 26 8 3 15 34 - 55 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 0:1 26 6 6 14 26 - 39 24
15.
Саннефьёрд
 0:0 26 5 7 14 38 - 50 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 0:1 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 13 8 1 4 30 - 17 25
7.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
8.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 1:0 13 6 4 3 16 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 0:1 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 0:1 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 0:0 13 4 5 4 21 - 14 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 0:1 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 0:0 13 6 2 5 17 - 16 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 1:0 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 1:0 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хам-Кам
 0:1 13 3 0 10 16 - 35 9
14.
Стабек
 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
15.
Саннефьёрд
 0:0 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Бранн
5.20
4.50
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1.81
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