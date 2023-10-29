Тур: 26. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Моен Кристиан
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
14'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Jesper
Taaje
10
Кьяер
Йеппе
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Бранн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.93
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|10
|0.38
|Ньенету Франклин
|5
|0.19
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.15
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.12
|Jesper Taaje
|3
|0.12
|Оттоссон Филип
|2
|0.08
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.04
|Бикоро Федерико
|1
|0.04
|Кьяер Йеппе
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Айер Кинин
|1
|0.04
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.54
|Нильсен Сиверт
|8 (6)
|0.31
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.19
|Кастро Никлас
|4
|0.15
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.12
|Хорн Майер
|2
|0.08
|Матисен Ульрик
|2
|0.08
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.08
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.08
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Danilo Al-Saed
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Бранн
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
4
Саннефьёрд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Бранн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
33
2
Упущенные победы
4
30
Саннефьёрд
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Бранн
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
38
4
Упущенные победы
10
34
Голы по времени матча
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
4
22%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
4
25%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
18%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
18%
4
24%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
35%
4
24%
76-90
Забито
17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
20%
76-90
Пропущено
36
11
22 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
6
17%
1
9%
1-15
10
28%
2
18%
16-30
6
17%
1
9%
31-45
5
14%
1
9%
46-60
3
8%
2
18%
61-75
6
17%
4
36%
76-90
Забито
35
46
18 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
20%
5
11%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
9
26%
11
24%
31-45
4
11%
9
20%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
7
20%
10
22%
76-90
Пропущено
53
28
28 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
9
17%
4
14%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
9
17%
5
18%
31-45
10
19%
2
7%
46-60
3
6%
6
21%
61-75
12
23%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Бранн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1
Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Бранн
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 16%
0:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
66
94
39
67
39
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
67
66
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
1213
1510
619
718
322
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|0:0
|26
|16
|4
|6
|46 - 28
|52
|3.
|0:1
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|4.
|25
|16
|3
|6
|39 - 28
|51
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|1:0
|26
|12
|4
|10
|49 - 41
|40
|7.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|8.
|1:0
|26
|9
|7
|10
|31 - 35
|34
|9.
|1:0
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|0:1
|26
|8
|3
|15
|34 - 55
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|0:1
|26
|6
|6
|14
|26 - 39
|24
|15.
|0:0
|26
|5
|7
|14
|38 - 50
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|30 - 17
|25
|7.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 14
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|18 - 15
|25
|3.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|1:0
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|13.
|0:1
|13
|3
|0
|10
|16 - 35
|9
|14.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|15.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6