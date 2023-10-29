  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Саннефьёрд
1:1
Конец матча
Бранн
0'
14' Желтая карточка
Хорн Майер
31' Желтая карточка
Бёстринг Фредерик
48' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
48' Желтая карточка
Солтведт Йоахим
0:1
82' Гол
Кнудсен Фредрик
89' Желтая карточка
Сери Яфет
1:1
90' Гол
Ньенету Франклин
90'+6

Ход матча

14'
 
Хорн Майер
31'
 
Бёстринг Фредерик
46'
 
Кастро Никлас
Селанн-Хеггебе Эуне
48'
Jakob Masloe Dunsby
 
48'
 
Солтведт Йоахим
70'
Ньенету Франклин
Тветер Александер Рууд
 
70'
Кумсан Джилберт
Jakob Masloe Dunsby
 
74'
Айер Кинин
Кьяер Йеппе
 
82'
 
Симба Мунга
Матисен Ульрик
82'
0:1
Кнудсен Фредрик
(Финне Бор)
87'
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
 
89'
 
Сери Яфет
90'
Ньенету Франклин
(Jesper Taaje)
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
10
Кьяер
Йеппе
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
Саннефьёрд
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Бранн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:0
К
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.93
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 10 0.38
Ньенету Франклин 6 0.23
Нильссон Александер II 4 (1) 0.15
Jesper Taaje 3 0.12
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.12
Оттоссон Филип 2 0.08
Кумсан Джилберт 1 0.04
Эгели Ветле Валле 1 0.04
Бикоро Федерико 1 0.04
Кьяер Йеппе 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Айер Кинин 1 0.04
Jakob Masloe Dunsby 1 0.04
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.54
Нильсен Сиверт 8 (6) 0.31
Бёстринг Фредерик 5 0.19
Кастро Никлас 4 0.15
Картум Сандер Эрик 3 0.12
Хорн Майер 2 0.08
Матисен Ульрик 2 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.08
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Рисан Сандер 2 0
Danilo Al-Saed 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Финне Бор 2 1
Бёстринг Фредерик 3 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Солтведт Йоахим 1 0
Кроне Свенн 1 0
Педерсен Торе 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бранн
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
5
Саннефьёрд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Бранн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

33
2

Упущенные победы

4
30
Саннефьёрд
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
46% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Бранн
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

38
4

Упущенные победы

11
35

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
21%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
17%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
7
39%
5
28%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
2
12%
6
20%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
20%
76-90

Пропущено

36
11
22 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
6
17%
1
9%
1-15
10
28%
2
18%
16-30
6
17%
1
9%
31-45
5
14%
1
9%
46-60
3
8%
2
18%
61-75
6
17%
4
36%
76-90

Забито

36
47
18 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
7
19%
5
11%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
9
25%
11
23%
31-45
4
11%
9
19%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
8
22%
11
23%
76-90

Пропущено

54
29
28 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
9
17%
4
14%
1-15
10
19%
3
10%
16-30
9
17%
5
17%
31-45
10
19%
2
7%
46-60
3
6%
6
21%
61-75
13
24%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Бранн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1
Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Бранн

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
9
4
3
10
2.5
6
7
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
22
4
12
14
1.5
15
11
6
20
2.5
7
19
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
3.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 0:0 26 8 7 11 32 - 41 31
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Волеренга
 0:0 26 6 7 13 33 - 43 25
14.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 0:0 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 0:0 13 2 3 8 17 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 0:0 13 2 4 7 12 - 25 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Бёстринг Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Хорн Майер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 1:1 Бранн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     