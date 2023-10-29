Тур: 26. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Хансен Торе
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волеренга
Русенборг
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
34 матча
11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.87
0.74
Среднее время на гол
103
122
Всего голов
42
21
Голов в среднем за матч
2.21
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.62
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
87
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.19
|Илич Андрей
|5
|0.19
|Хоканс Даниэль
|4
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.12
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.12
|Офкир Мохамед
|2
|0.08
|Странд Петтер
|2
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|7 (3)
|0.27
|Хольсе Карло
|3
|0.12
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.12
|Нельсон Джейден
|2
|0.08
|Бьёрло Мортен
|2
|0.08
|Скарсем Олаус
|2
|0.08
|Йенссен Ульрик
|2
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Торвальдссон Исак
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Битри Энео
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Нельсон Джейден
|3
|1
|Перейра Адриан
|4
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
8
Волеренга
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
12
18
Волеренга
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Русенборг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
13%
1
9%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
15%
7
27%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
5
19%
6
23%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
5
19%
6
23%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
4
25%
3
15%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Забито
32
31
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
9%
3
10%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
6
19%
8
26%
46-60
5
16%
8
26%
61-75
7
22%
5
16%
76-90
Пропущено
44
42
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 19
10
23%
11
26%
1-15
4
9%
4
10%
16-30
5
11%
8
19%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
8
18%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Результаты матчей
Волеренга
Русенборг
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
57
49
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
49
48
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
916
817
520
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|26
|16
|4
|6
|47 - 29
|52
|3.
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|4.
|25
|16
|3
|6
|39 - 28
|51
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|50 - 43
|38
|8.
|26
|9
|7
|10
|32 - 35
|34
|9.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|0:0
|26
|8
|7
|11
|32 - 41
|31
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|26
|8
|3
|15
|34 - 56
|27
|13.
|0:0
|26
|6
|7
|13
|33 - 43
|25
|14.
|26
|6
|7
|13
|28 - 40
|25
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|13
|7
|2
|4
|31 - 19
|23
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|18 - 15
|25
|3.
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|0:0
|13
|2
|4
|7
|12 - 25
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6