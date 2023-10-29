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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Волеренга
0:0
Первый тайм: 6'
Русенборг
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Русенборг
4.00
4.70
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
4
Страндберг
Стефан
33
Битри
Энео
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
24
Тангвик
Сандер
25
Андерссон
Адам
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
Волеренга
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Русенборг

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

34 матча

11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:0
Э
0:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
К
2:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:0
К
1:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:2
Э
2:2
КН
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.87
0.74

Среднее время на гол

103
122

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

2.21
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.19
Илич Андрей 5 0.19
Хоканс Даниэль 4 0.15
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.12
Страндберг Стефан 3 (3) 0.12
Офкир Мохамед 2 0.08
Странд Петтер 2 0.08
Риснаес Магнус 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 7 (3) 0.27
Хольсе Карло 3 0.12
Нипан Сверре Халсет 3 0.12
Нельсон Джейден 2 0.08
Бьёрло Мортен 2 0.08
Скарсем Олаус 2 0.08
Йенссен Ульрик 2 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Торвальдссон Исак 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Борхгревинк Кристиан 2 0
Битри Энео 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хаген Элиас 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Нельсон Джейден 3 1
Перейра Адриан 4 0
Корник Лео 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Сельнес Оле 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Волеренга
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
8
Волеренга
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

12
18
Волеренга
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Русенборг
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
2
13%
1
9%
1-15
5
31%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

26
26
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
15%
7
27%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
5
19%
6
23%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
5
19%
6
23%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
4
25%
3
15%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Забито

32
31
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
3
9%
3
10%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
6
19%
8
26%
46-60
5
16%
8
26%
61-75
7
22%
5
16%
76-90

Пропущено

44
42
19 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 19
10
23%
11
26%
1-15
4
9%
4
10%
16-30
5
11%
8
19%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
8
18%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0

Результаты матчей

Волеренга
Русенборг

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
4
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
9
16
1.5
8
17
5
20
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
3.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 0:0 26 8 7 11 32 - 41 31
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Волеренга
 0:0 26 6 7 13 33 - 43 25
14.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 0:0 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 0:0 13 2 3 8 17 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 0:0 13 2 4 7 12 - 25 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Волеренга
Ничья
Русенборг
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