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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 10892 Главный судья: Хансен Торе
Волеренга
1:3
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
12' Гол
Торвальдссон Исак
0:2
14' Гол
Нельсон Джейден
15' Желтая карточка
Нельсон Джейден
1:2
31' Гол
Илич Андрей
42' Желтая карточка
Битри Энео
1:2
48' Не забитый пенальти
Страндберг Стефан
67' Желтая карточка
Хаген Элиас
1:3
76' Гол
Сэтер Оле Кристиан
84' Желтая карточка
Тангвик Сандер
90'+4
1
Стуревик
Якоб
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
24
Тангвик
Сандер
25
Андерссон
Адам
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
Волеренга
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Русенборг

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

34 матча

11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:0
Э
0:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
К
2:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:0
К
1:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:2
Э
2:2
КН
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.87
0.74

Среднее время на гол

103
122

Всего голов

42
21

Голов в среднем за матч

2.21
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 6 0.23
Ятта Сиди 5 0.19
Хоканс Даниэль 4 0.15
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.12
Страндберг Стефан 3 (3) 0.12
Офкир Мохамед 2 0.08
Странд Петтер 2 0.08
Риснаес Магнус 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.31
Нельсон Джейден 3 0.12
Хольсе Карло 3 0.12
Нипан Сверре Халсет 3 0.12
Бьёрло Мортен 2 0.08
Скарсем Олаус 2 0.08
Йенссен Ульрик 2 0.08
Торвальдссон Исак 2 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Борхгревинк Кристиан 2 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Перейра Адриан 4 0
Корник Лео 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Сельнес Оле 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
8
Волеренга
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Русенборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

12
18
Волеренга
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Русенборг
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
12%
3
21%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
6
21%
7
26%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
6
21%
6
22%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
4
25%
3
15%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
9%
5
15%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
6
18%
8
24%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
7
21%
6
18%
76-90

Пропущено

47
43
21 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
12
26%
11
26%
1-15
4
9%
4
9%
16-30
5
11%
9
21%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
9
19%
3
7%
61-75
9
19%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0

Результаты матчей

Волеренга
Русенборг

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
4
9
3
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
6
9
17
1.5
9
17
5
21
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
3.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 26 9 6 11 35 - 42 33
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
14.
Волеренга
 26 6 6 14 34 - 46 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
12.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Битри Энео получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Бьёрдаль Хенрик сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Илич Андрей бьет в цель!
    • 15'
      Джейден Нельсон получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Фредериксен Эмиль сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Джейден Нельсон бьет в цель!
    • 12'
      Джейден Нельсон сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Isak Snaer Thorvaldsson бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Волеренга 1:3 Русенборг онлайн

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