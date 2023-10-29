Тур: 26. Стадион: Intility Arena. Зрители: 10892 Главный судья: Хансен Торе
0'
0:1
12' ГолТорвальдссон Исак
0:2
14' ГолНельсон Джейден
15' Желтая карточкаНельсон Джейден
1:2
31' ГолИлич Андрей
42' Желтая карточкаБитри Энео
1:2
48' Не забитый пенальтиСтрандберг Стефан
67' Желтая карточкаХаген Элиас
1:3
76' ГолСэтер Оле Кристиан
84' Желтая карточкаТангвик Сандер
90'+4
Ход матча
12'
14'
15'
31'
1:2
42'
48'
67'
76'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
44 Magnus Holte
-
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Волеренга
Русенборг
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
34 матча
11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
4 победы 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.87
0.74
Среднее время на гол
103
122
Всего голов
42
21
Голов в среднем за матч
2.21
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
1.62
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
87
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|6
|0.23
|Ятта Сиди
|5
|0.19
|Хоканс Даниэль
|4
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.12
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.12
|Офкир Мохамед
|2
|0.08
|Странд Петтер
|2
|0.08
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (3)
|0.31
|Нельсон Джейден
|3
|0.12
|Хольсе Карло
|3
|0.12
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.12
|Бьёрло Мортен
|2
|0.08
|Скарсем Олаус
|2
|0.08
|Йенссен Ульрик
|2
|0.08
|Торвальдссон Исак
|2
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельсон Джейден
|4
|1
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
8
Волеренга
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Русенборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
12
18
Волеренга
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Русенборг
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
12%
3
21%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
18%
3
21%
76-90
Пропущено
29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
6
21%
7
26%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
6
21%
6
22%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
4
25%
4
20%
61-75
4
25%
3
15%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
33%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Забито
33
34
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
9%
5
15%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
6
18%
8
24%
46-60
5
15%
8
24%
61-75
7
21%
6
18%
76-90
Пропущено
47
43
21 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 20
12
26%
11
26%
1-15
4
9%
4
9%
16-30
5
11%
9
21%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
9
19%
3
7%
61-75
9
19%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1
Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Результаты матчей
Волеренга
Русенборг
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
49
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
206
917
917
521
422
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6