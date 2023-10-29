Тур: 26. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Mohammad Aslam
Ход матча
2'
12'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Одд
Хам-Кам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.15
|Faniel Temesgen Tewelde
|4
|0.15
|Йоргенсен Филип
|3
|0.12
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.12
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.08
|Dennis Gjengaar
|2
|0.08
|Юхансен Сондре
|2
|0.08
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Овусу Леонард
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.27
|Киркеволд Пол
|6
|0.23
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.15
|John Olav Norheim
|3
|0.12
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.08
|Конгсро Вегар
|2
|0.08
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.08
|Бьёрло Мортен
|1
|0.04
|Кьяергор Оливер
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.04
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|5
|1
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Леонард
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Leon Hien
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Удаль Хенрик
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
10
Одд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хам-Кам
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
8
16
Одд
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Хам-Кам
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
5
31%
76-90
Пропущено
13
34
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
8
24%
16-30
3
23%
6
18%
31-45
3
23%
7
21%
46-60
1
8%
7
21%
61-75
2
15%
6
18%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90
Пропущено
21
20
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
7
33%
5
25%
61-75
6
29%
5
25%
76-90
Забито
31
34
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
9
26%
76-90
Пропущено
34
54
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
9%
1
2%
1-15
2
6%
12
22%
16-30
7
21%
7
13%
31-45
6
18%
11
20%
46-60
8
24%
12
22%
61-75
8
24%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1
Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0
Результаты матчей
Одд
Хам-Кам
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Одд
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
48
67
210
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
49
57
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
817
1114
322
520
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|0:0
|26
|16
|4
|6
|46 - 28
|52
|3.
|0:1
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|4.
|25
|16
|3
|6
|39 - 28
|51
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|1:0
|26
|12
|4
|10
|49 - 41
|40
|7.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|8.
|1:0
|26
|9
|7
|10
|31 - 35
|34
|9.
|1:0
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|0:1
|26
|8
|3
|15
|34 - 55
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|0:1
|26
|6
|6
|14
|26 - 39
|24
|15.
|0:0
|26
|5
|7
|14
|38 - 50
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|30 - 17
|25
|7.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 14
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|18 - 15
|25
|3.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|1:0
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|13.
|0:1
|13
|3
|0
|10
|16 - 35
|9
|14.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|15.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6