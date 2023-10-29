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  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Одд
1:0
Первый тайм: 43'
Хам-Кам
0'
1:0
2' Гол
Баккай Йосеф Бриан
12' Желтая карточка
Овусу Соломон

Ход матча

2'
Баккай Йосеф Бриан
1:0
12'
Овусу Соломон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Хам-Кам
2.21
4.50
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
7
Йоргенсен
Филип
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
19
Куртович
Виллиам
2
Конгсро
Вегар
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
11
Tore
Andre
Soeraas
Одд
3-4-3
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Одд
Хам-Кам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 4 (1) 0.15
Faniel Temesgen Tewelde 4 0.15
Йоргенсен Филип 3 0.12
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.12
Ингебритсен Микаэль 2 0.08
Dennis Gjengaar 2 0.08
Юхансен Сондре 2 0.08
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Овусу Леонард 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.27
Киркеволд Пол 6 0.23
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.15
John Olav Norheim 3 0.12
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.08
Конгсро Вегар 2 0.08
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.08
Бьёрло Мортен 1 0.04
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 5 1
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Рууд Эспен 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Leon Hien 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
10
Одд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хам-Кам
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

8
16
Одд
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Хам-Кам
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Пропущено

13
34
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
8
24%
16-30
3
23%
6
18%
31-45
3
23%
7
21%
46-60
1
8%
7
21%
61-75
2
15%
6
18%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Пропущено

21
20
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
7
33%
5
25%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Забито

31
34
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
4
13%
3
9%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
9
26%
76-90

Пропущено

34
54
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
9%
1
2%
1-15
2
6%
12
22%
16-30
7
21%
7
13%
31-45
6
18%
11
20%
46-60
8
24%
12
22%
61-75
8
24%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1
Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0

Результаты матчей

Одд
Хам-Кам

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Одд
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
6
7
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
5
7
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
8
17
1.5
11
14
3
22
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 0:0 26 16 4 6 46 - 28 52
3.
Викинг
 0:1 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 26 12 4 10 49 - 41 40
7.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
8.
Одд
 1:0 26 9 7 10 31 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 1:0 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 0:1 26 8 3 15 34 - 55 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 0:1 26 6 6 14 26 - 39 24
15.
Саннефьёрд
 0:0 26 5 7 14 38 - 50 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 0:1 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 13 8 1 4 30 - 17 25
7.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
8.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 1:0 13 6 4 3 16 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 0:1 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 0:1 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 0:0 13 4 5 4 21 - 14 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 0:1 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 0:0 13 6 2 5 17 - 16 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 1:0 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 1:0 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хам-Кам
 0:1 13 3 0 10 16 - 35 9
14.
Стабек
 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
15.
Саннефьёрд
 0:0 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Овусу Соломон получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Г О О О О Л - Баккай Йосеф Бриан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Одд.
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Одд
Ничья
Хам-Кам
2.21
4.50
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