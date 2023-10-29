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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Одд
2:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
2' Гол
Баккай Йосеф Бриан
12' Желтая карточка
Овусу Соломон
45' Желтая карточка
Баккай Йосеф Бриан
2:0
49' Гол
Йоргенсен Филип
58' Желтая карточка
Рууд Эспен
70' Желтая карточка
Leon Hien
90'+5

Ход матча

2'
Баккай Йосеф Бриан
1:0
12'
Овусу Соломон
 
45'
Баккай Йосеф Бриан
 
49'
Йоргенсен Филип
(Ингебритсен Микаэль)
2:0
58'
Рууд Эспен
 
59'
 
Бьёрло Мортен
Конгсро Вегар
59'
 
Aleksander Melgalvis
Куртович Виллиам
59'
 
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
70'
Leon Hien
 
73'
 
Мава Мозес
Кьяергор Оливер
77'
Dennis Gjengaar
Свендсен Тобиас
 
80'
Мидтскуген Оле-Эрик
Faniel Temesgen Tewelde
 
83'
Jesper Svenungsen Skau
Leon Hien
 
84'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Kristian Loenstad Onsrud

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
7
Йоргенсен
Филип
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
19
Куртович
Виллиам
2
Конгсро
Вегар
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
11
Tore
Andre
Soeraas
Одд
3-4-3
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Одд
Хам-Кам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 4 (1) 0.15
Йоргенсен Филип 4 0.15
Faniel Temesgen Tewelde 4 0.15
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.12
Ингебритсен Микаэль 2 0.08
Dennis Gjengaar 2 0.08
Юхансен Сондре 2 0.08
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Овусу Леонард 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.27
Киркеволд Пол 6 0.23
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.15
John Olav Norheim 3 0.12
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.08
Конгсро Вегар 2 0.08
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.08
Бьёрло Мортен 1 0.04
Кьяергор Оливер 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.04
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 5 1
Валлем Конрад 6 0
Рууд Эспен 5 0
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 3 0
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Шельстад Фредрик 1 1
Конгсро Вегар 1 1
John Olav Norheim 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Удаль Хенрик 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Хам-Кам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
10
Одд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Хам-Кам
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

8
16
Одд
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Хам-Кам
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
5
31%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Пропущено

13
36
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
15%
1
3%
1-15
2
15%
8
22%
16-30
3
23%
6
17%
31-45
3
23%
8
22%
46-60
1
8%
7
19%
61-75
2
15%
6
17%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Пропущено

21
20
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
7
33%
5
25%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
5
15%
3
9%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
6
18%
8
24%
31-45
6
18%
5
15%
46-60
5
15%
6
18%
61-75
7
21%
9
26%
76-90

Пропущено

34
56
12 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 20
3
9%
2
4%
1-15
2
6%
12
21%
16-30
7
21%
7
13%
31-45
6
18%
12
21%
46-60
8
24%
12
21%
61-75
8
24%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1
Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0

Результаты матчей

Одд
Хам-Кам

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Одд
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
11
15
3
23
2.5
5
21
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 26 16 4 6 47 - 29 52
3.
Викинг
 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 26 11 5 10 50 - 43 38
8.
Одд
 26 9 7 10 32 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 0:0 26 8 7 11 32 - 41 31
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 26 8 3 15 34 - 56 27
13.
Волеренга
 0:0 26 6 7 13 33 - 43 25
14.
Стабек
 26 6 7 13 28 - 40 25
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 13 7 2 4 31 - 19 23
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 0:0 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 0:0 13 2 3 8 17 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 0:0 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 0:0 13 2 4 7 12 - 25 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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