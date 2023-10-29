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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Стрёмсгодсет
1:0
Первый тайм: 43'
Викинг

Ход матча

29'
Мелькерсен Элиас Хофф
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Викинг
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Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Сормо
Бент
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
14
Язбек
Патрик
19
Эукленн
Сондре
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Стрёмсгодсет
3-4-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Викинг

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
ТМС
0:2
Э
3:2
КН
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.27

Среднее время на гол

76
71

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
80

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.23
Стенгель Херман 4 (4) 0.15
Валсвик Густав 4 0.15
Менерт Маркус 3 0.12
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.12
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.08
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 11 (5) 0.42
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.38
Свеннсен Сандер 4 0.15
Бьёрсхоль Сондре 4 0.15
Д'Агостино Николас 3 0.12
Танген Харальд 3 0.12
Брекало Давид 3 0.12
Язбек Патрик 2 0.08
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Бьярнасон Биркир 2 0.08
Сольбаккен Маркус 2 0.08
Паттинама Шейн 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Адегбенро Самуэль 1 0.04
Эукленн Сондре 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Sondre Klingen Langaas 1 0.04
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 3 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Валсвик Густав 2 0
Стенгель Херман 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Адегбенро Самуэль 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Викинг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
4
Стрёмсгодсет
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

6
29
Стрёмсгодсет
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Викинг
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
60% (15)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

10
33

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
22%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
5
28%
7
37%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
1
7%
6
40%
76-90

Забито

12
35
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
0
0%
4
11%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
2
17%
1
3%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
5
42%
11
31%
61-75
3
25%
12
34%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
7
39%
7
30%
76-90

Забито

30
54
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
4
13%
7
13%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
5
17%
2
4%
31-45
2
7%
7
13%
46-60
8
27%
14
26%
61-75
8
27%
19
35%
76-90

Пропущено

32
38
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
13%
4
11%
1-15
7
22%
8
21%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
8
25%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Викинг

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
10
3
2
10
2.5
8
5
1
11
3.5
2
11
1
11
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
6
6
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
23
2
7
18
1.5
16
9
3
22
2.5
10
15
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Бранн
 0:0 26 16 4 6 46 - 28 52
3.
Викинг
 0:1 26 16 4 6 54 - 39 52
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 26 12 4 10 49 - 41 40
7.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
8.
Одд
 1:0 26 9 7 10 31 - 35 34
9.
Стрёмсгодсет
 1:0 26 10 3 13 30 - 33 33
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 0:1 26 8 3 15 34 - 55 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 0:1 26 6 6 14 26 - 39 24
15.
Саннефьёрд
 0:0 26 5 7 14 38 - 50 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 0:1 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 13 8 1 4 30 - 17 25
7.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
8.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 1:0 13 6 4 3 16 - 12 22
10.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
11.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
12.
Стабек
 0:1 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 0:1 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 0:0 13 4 5 4 21 - 14 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 0:1 13 7 2 4 18 - 17 23
4.
Бранн
 0:0 13 6 2 5 17 - 16 20
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 1:0 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 1:0 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
13.
Хам-Кам
 0:1 13 3 0 10 16 - 35 9
14.
Стабек
 0:1 13 1 3 9 11 - 28 6
15.
Саннефьёрд
 0:0 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Вильсвик Ларс-Кристофер сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Elias Hoff Melkersen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Викинг
2.80
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3.95
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6.00
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