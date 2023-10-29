Тур: 26. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Хауге Стейнар
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Викинг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
46.9%
31.3%
21.8%
15 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.27
Среднее время на гол
76
71
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
80
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.23
|Стенгель Херман
|4 (4)
|0.15
|Валсвик Густав
|4
|0.15
|Менерт Маркус
|3
|0.12
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.12
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.08
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.08
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Томассон Логи
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|11 (5)
|0.42
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.38
|Свеннсен Сандер
|4
|0.15
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.15
|Д'Агостино Николас
|3
|0.12
|Танген Харальд
|3
|0.12
|Брекало Давид
|3
|0.12
|Язбек Патрик
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.08
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.08
|Паттинама Шейн
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Эукленн Сондре
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|3
|1
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Валсвик Густав
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|6
|0
|Трипич Златко
|5
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Викинг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
4
Стрёмсгодсет
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Викинг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
6
29
Стрёмсгодсет
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Викинг
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
60% (15)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
10
33
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
22%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
5
28%
7
37%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
4
27%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
1
7%
6
40%
76-90
Забито
12
35
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
0
0%
4
11%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
2
17%
1
3%
31-45
1
8%
5
14%
46-60
5
42%
11
31%
61-75
3
25%
12
34%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
7
39%
7
30%
76-90
Забито
30
54
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
4
13%
7
13%
1-15
3
10%
5
9%
16-30
5
17%
2
4%
31-45
2
7%
7
13%
46-60
8
27%
14
26%
61-75
8
27%
19
35%
76-90
Пропущено
32
38
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
4
13%
4
11%
1-15
7
22%
8
21%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
8
25%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2
Викинг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0
Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Викинг
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
3
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
103
210
85
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
102
310
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
232
718
169
322
1015
124
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|0:0
|26
|16
|4
|6
|46 - 28
|52
|3.
|0:1
|26
|16
|4
|6
|54 - 39
|52
|4.
|25
|16
|3
|6
|39 - 28
|51
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|1:0
|26
|12
|4
|10
|49 - 41
|40
|7.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|8.
|1:0
|26
|9
|7
|10
|31 - 35
|34
|9.
|1:0
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|26
|8
|6
|12
|30 - 35
|30
|12.
|0:1
|26
|8
|3
|15
|34 - 55
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|0:1
|26
|6
|6
|14
|26 - 39
|24
|15.
|0:0
|26
|5
|7
|14
|38 - 50
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|1:0
|13
|8
|1
|4
|30 - 17
|25
|7.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|8.
|1:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|22
|10.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|11.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|12.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 14
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|18 - 15
|25
|3.
|0:1
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|1:0
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|13.
|0:1
|13
|3
|0
|10
|16 - 35
|9
|14.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|15.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6