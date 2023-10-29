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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Перерыв
Мальмё
0'
26' Желтая карточка
Daniel Eid

Ход матча

26'
Daniel Eid
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Мальмё
6.80
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4.30
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
2
Толинссон
Йеспер
20
Daniel
Eid
15
Бьёрк
Карл
25
Kevin
Jansson
9
Траустасон
Арнор
14
Каллей
Яхья
5
Нюман
Кристоффер
19
Линн
Виктор
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
17
Otto
Rosengren
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
ИФК Норрчепинг
3-5-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Мальмё

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

29 матчей

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:0
А
2:1
А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 8 0.29
Траустасон Арнор 8 (1) 0.29
Линн Виктор 6 0.21
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.18
Сигурдссон Арнор 5 0.18
Лунд Марко 2 0.07
Сигюргейрссон Исак 2 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.46
Нанаси Себастьян 11 (1) 0.39
Веккья Стефано 8 0.29
Али Таха Абди 6 0.21
Рикс Сёрен 3 0.11
Otto Rosengren 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йонсен Лассер Берг 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 9 0
Эрикссон Антон 8 0
Лунд Марко 5 1
Траустасон Арнор 6 0
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Daniel Eid 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 5 0
Корнелиус Дерек 5 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Otto Rosengren 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мальмё
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
0
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Мальмё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

18
34
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Мальмё
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
10%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
5
24%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

24
35
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
1
4%
7
20%
1-15
8
33%
3
9%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
5
21%
7
20%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
21%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
25%
2
15%
76-90

Забито

44
56
22 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
3
7%
11
20%
1-15
10
23%
6
11%
16-30
9
20%
8
14%
31-45
6
14%
9
16%
46-60
6
14%
10
18%
61-75
10
23%
12
21%
76-90

Пропущено

36
25
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
19%
5
20%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
2
6%
6
24%
31-45
10
28%
4
16%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
10
28%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Мальмё

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
11
3
2
11
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
6
1.5
6
7
3
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
13
14
1.5
17
10
5
22
2.5
12
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
2.
Мальмё
 0:0 28 18 5 5 58 - 23 59
3.
Хеккен
 0:0 28 17 4 7 63 - 33 55
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 1:0 28 14 2 12 34 - 30 44
6.
Кальмар
 0:1 28 12 6 10 32 - 34 42
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 28 11 6 11 41 - 39 39
9.
Мьельбю
 0:0 28 10 6 12 27 - 30 36
10.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
11.
АИК
 27 8 7 12 29 - 35 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 0:0 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 0:1 14 7 3 4 15 - 15 24
7.
ИФК Норрчепинг
 0:0 14 6 3 5 17 - 15 21
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 1:0 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Мьельбю
 0:0 14 3 4 7 12 - 16 13
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 0:0 14 8 2 4 21 - 12 26
3.
Вернаму
 1:0 14 8 1 5 21 - 17 25
4.
Мьельбю
 0:0 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 0:1 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 0:0 14 4 4 6 18 - 17 16
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Мальмё
6.80
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4.80
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4.30
Все Коэффициенты
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ИФК Норрчепинг
Мальмё
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