Тур: 28. Стадион: Platinumcars Arena.
0:0
Перерыв
Ход матча
26'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
20
Daniel
Eid
15
Бьёрк
Карл
14
Каллей
Яхья
19
Линн
Виктор
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Мальмё
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
29 матчей
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.57
0.8
Среднее время на гол
57
112
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|8
|0.29
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|0.29
|Линн Виктор
|6
|0.21
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.18
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.18
|Лунд Марко
|2
|0.07
|Сигюргейрссон Исак
|2
|0.07
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Сема Майч
|1
|0.04
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Daniel Eid
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Сисей Йеспер
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.46
|Нанаси Себастьян
|11 (1)
|0.39
|Веккья Стефано
|8
|0.29
|Али Таха Абди
|6
|0.21
|Рикс Сёрен
|3
|0.11
|Otto Rosengren
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|9
|0
|Эрикссон Антон
|8
|0
|Лунд Марко
|5
|1
|Траустасон Арнор
|6
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Пенья Серхио
|5
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Мальмё
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
0
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Мальмё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
18
34
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
15% (4)
37% (10)
Мальмё
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
30% (8)
44% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
25
34
Голы по времени матча
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
10%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
5
24%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
24
35
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
1
4%
7
20%
1-15
8
33%
3
9%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
5
21%
7
20%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
21%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
25%
2
15%
76-90
Забито
44
56
22 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
3
7%
11
20%
1-15
10
23%
6
11%
16-30
9
20%
8
14%
31-45
6
14%
9
16%
46-60
6
14%
10
18%
61-75
10
23%
12
21%
76-90
Пропущено
36
25
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
7
19%
5
20%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
2
6%
6
24%
31-45
10
28%
4
16%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
10
28%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Мальмё
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
8 раз 30%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
58
113
211
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
86
67
311
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
216
1314
1710
522
1215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|2.
|0:0
|28
|18
|5
|5
|58 - 23
|59
|3.
|0:0
|28
|17
|4
|7
|63 - 33
|55
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|1:0
|28
|14
|2
|12
|34 - 30
|44
|6.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|32 - 34
|42
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|0:0
|28
|11
|6
|11
|41 - 39
|39
|9.
|0:0
|28
|10
|6
|12
|27 - 30
|36
|10.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|11.
|27
|8
|7
|12
|29 - 35
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|15 - 15
|24
|7.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 16
|13
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|3.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|21 - 17
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 17
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7